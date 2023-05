Le gouvernement Legault se réjouit des avancées dans le dossier de la foresterie chez les Atikamekw. Les chefs des trois communautés et le grand chef de la Nation ont en effet appelé les manifestants qui protestent contre l’exploitation forestière sur le Nitaskinan, territoire ancestral, à cesser leur mouvement afin de donner une chance aux négociations avec Québec.

Un blitz de négociations a été engagé entre les chefs atikamekw et le gouvernement afin de trouver une solution à un conflit qui persiste.

En entrevue à Espaces autochtones, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, Maïté Blanchette Vézina, a dit avoir demandé à son ministère d’être proactif, innovant, à l’écoute , mais aussi en mode action et solution, en collaboration avec les Atikamekw .

« On est en train de construire la relation de confiance pour arriver à des conclusions satisfaisantes. » — Une citation de Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec

Dans un message publié sur Twitter, le premier ministre François Legault a précisé que l’appel du grand chef de la Nation atikamekw, Constant Awashish, à la fin des entraves à la circulation et aux opérations forestières est une étape importante .

La ministre Blanchette Vézina salue cette position commune des chefs atikamekw.

Cela a demandé une grande ouverture de leur part , a-t-elle mentionné. D’autant plus qu’à Manawan, c’est un dossier sensible , a ajouté la ministre, puisqu’il y a une entrave depuis un an et demi. C’est donc un grand pas en avant, ça montre leur souhait, leur volonté .

La table de négociations est de haut niveau , a précisé la ministre des Forêts : y seront présents des sous-ministres, la ministre, des gens qui ont certains pouvoirs décisionnels. C’était une demande des Atikamekw d’avoir des discussions de haut niveau pour arriver à des ententes qui sont cohérentes , a expliqué Maïté Blanchette Vézina.

Depuis février 2022, aucun équipement forestier ni abatteuse n’ont accès au chemin de traverse qui part du kilomètre 60 et qui entre dans le Nitaskinan en direction de La Tuque, un chemin régulièrement emprunté près de Manawan. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Selon François Legault, l’équipe de négociations a été désignée et est prête à rencontrer les représentants atikamekw dans les prochains jours pour amorcer les pourparlers.

Néanmoins, la ministre Blanchette Vézina ne peut dire quand les négociations débuteront exactement. Elle a simplement précisé : quand les points d’entrave seront levés . Elle ne peut non plus donner d’échéancier, mais dit qu'il sera serré et rapide .

Selon le grand chef de la Nation atikamekw, des solutions doivent être présentées dans un délai d’un mois .

En entrevue, il a rappelé que les autorités atikamekw ont décidé de travailler ensemble et de montrer une bonne foi et une volonté politique .

« On donne une chance au blitz de négociations, c’est possible de s’entendre rapidement. Depuis tant d’années, tous les ingrédients sont là. Le seul qu’il manquait, c’est la volonté politique des gouvernements. » — Une citation de Constant Awashish, grand chef de la Nation atikamekw

Selon lui, cette volonté semble enfin là.

Il assure qu'elle leur a été clairement exprimée à plusieurs reprises lundi par Québec lors d’une réunion politique réunissant les chefs de Manawan, de Wemotaci, d’Opitciwan, le grand chef de la Nation atikamekw, ainsi que les ministres des Ressources naturelles et des Forêts, des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et celui responsable de la région de la Mauricie.

Dans son message, François Legault a d’ailleurs tenu à rassurer la Nation atikamekw sur [la] volonté [du gouvernement] à trouver des solutions d’avenir dans ce dossier .

Le grand chef de la Nation atikamekw, Constant Awashish, dit donner la chance au coureur et croire à une issue satisfaisante pour tout le monde. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Les Atikamekw s’attendent à des engagements majeurs et des changements au régime forestier.

On espère que ce gouvernement sera différent et sera innovant comparativement à ce qu’il s’est fait par le passé. Les autorités politiques atikamekw ont démontré leur bonne foi en demandant la levée des barrages, a-t-il rappelé.

À l’heure actuelle, les manifestants n’ont pas encore indiqué s’ils avaient décidé de laisser passer les forestières.

Lasses notamment de ne pas être écoutées par les compagnies forestières et Québec, des familles atikamekw ont commencé à interdire les coupes sur leur territoire et un barrage a été établi à une trentaine de kilomètres de Manawan au début de 2022. Le conseil des Atikamekw de Manawan a alors mis en place un moratoire sur les coupes forestières.

En février de cette année, des familles de Wemotaci (une communauté située à 115 kilomètres au nord-ouest de La Tuque) leur ont emboîté le pas et ont décidé de bloquer des accès aux forestières.

Expliquant que ces barrages paralysent les activités de récolte de bois, le groupe Remabec a déposé une mise en demeure à la mi-mars au gouvernement pour qu’ils soient levés dans le secteur de Wemotaci.

Au début de mai, le maire de La Tuque s’en est mêlé et a exigé l’intervention de Québec. La semaine passée, il est allé à Québec rencontrer des représentants du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ainsi que des représentants du Cabinet du premier ministre.

Le message a été clair : il faut que ce blocus soit levé pour l’économie de la région. La balle est dans le camp du gouvernement. Plus on attend, plus les jobs vont se perdre , a indiqué le maire Luc Martel lors de l’assemblée ordinaire de La Tuque, le 16 mai. Selon lui, deux usines auraient déjà fermé.

Le groupe Remabec n’a pas répondu à notre demande d'entrevue.