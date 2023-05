Transformer les pans les plus sombres de son histoire personnelle, et souvent collective, en matière musicale vivante, c'est un accord souvent répandu parmi les talents autochtones en musique.

La musique la plus cool [...], avec les meilleures paroles et le message le plus fort, vient de nos communautés parce que nous avons vraiment quelque chose à dire , résume le musicien Raven Kanatakta, à l'émission de CBC Unreserved.

Le duo blues/folk/soul qu'il forme avec son épouse ShoShona Kish a remporté un prix Juno pour son quatrième album, Zhawenim, dans la catégorie Artiste ou groupe autochtone contemporain de l’année .

L'artiste explique que les tentatives de destruction des cultures des Premières Nations, dans l'histoire de la colonisation, ont fait émerger d'autres traditions et que la musique autochtone, elle aussi, a fini par fusionner avec d'autres genres comme le reggae et le blues.

« Il y a une belle résistance, mais pas une résistance qui donne envie d'aller se battre, plutôt une résistance qui me donne envie de faire l'amour. » — Une citation de Raven Kanatakta, musicien

Le musicien ontarien ajoute que la musique autochtone regorge de paroles sur l'unité, l'avenir et les histoires difficiles que ces peuples ont vécues, mais que lorsque ces éléments sont combinés, le résultat produit une musique bel et bien vivante.

Matière sensible

Étoile montante de la scène musicale crie, Aysanabee a intitulé son tout premier album Watin, du nom de son grand-père qui s'est longuement confié à lui sur son expérience de survivant d'un pensionnat.

L'une de mes grandes préoccupations au moment de la sortie de l'album était de savoir si ça allait réveiller les [traumatismes] des survivants des pensionnats , se souvient Aysanabee.

Il a finalement été rassuré par la chaleureuse réception de son album, certains lui confiant qu'il était même réconfortant d'entendre leurs histoires racontées par l'un des leurs. Contre toute attente, dit-il, les meilleurs commentaires sur l'album provenaient de survivants des pensionnats.

Le premier album d'Aysanabee, Watin, porte le nom de son grand-père et met en valeur leurs deux voix. Photo : Jen Squires

Le grand-père d'Aysanabee lui a confié qu'après avoir écouté l'album, il avait été capable de tourner la page de ce sombre chapitre.

« J'ai été très heureux que mon grand-père retire quelque chose d'aussi profond de ce projet et que cet album ait un impact sur sa vie. » — Une citation de Aysanabee, auteur-compositeur-interprète oji-cri

Pour la rockeuse haïda-crie Kristi Lane Sinclair, écrire et créer de la musique relève d'une véritable thérapie.

Son dernier album, Super Blood Wolf Moon, retrace son propre parcours de survivante de violence domestique, aussi victime du syndrome de stress post-traumatique. À ses yeux, la composition d'un album s'apparente à un voyage de reconquête et de guérison qui, en fin de compte, illustre le pouvoir des femmes à s'élever au-dessus de tout.

La rockeuse haïda-crie Kristi Lane Sinclair a intitulé son dernier album « Super Blood Wolf Moon ». Photo : Francesca Ludikar

La création musicale procure de tels bienfaits que son psychiatre aimerait bien pouvoir prescrire un album à composer à tous ses patients, a-t-elle ajouté.

D'après les informations de Rhiannon Johnson et de l'émission Unreserved, de CBC