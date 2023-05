Coupes forestières : des leaders autochtones veulent donner une chance aux négociations

Dans un communiqué, le grand chef du Conseil de la Nation atikamekw, Constant Awashish, a affirmé que le gouvernement de François Legault s’est engagé à nommer rapidement des négociateurs de haut niveau en qui nous pouvons avoir confiance et qui se rapporteront directement aux décideurs politiques .

Selon lui, des solutions doivent être présentées dans un délai d’un mois .

« Nous avons exigé qu’un mandat clair soit convenu entre nous et qu’un échéancier très serré soit respecté. Un blitz de négociations, sous certaines conditions, est donc prévu. Des avancées concrètes doivent être réalisées dans les prochains jours. » — Une citation de Extrait du communiqué du Conseil de la Nation atikamekw

Cet engagement survient à la suite d’une rencontre qui a réuni lundi quatre leaders des Premières Nations − les chefs de Manawan, de Wemotaci et d’Opitciwan ainsi que M. Awashish −, de même que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et le ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet.

Lors de la réunion, nous avons eu de leur part, à maintes reprises, l’assurance et l’engagement d’une réelle volonté politique et que le premier ministre Legault suivra ce dossier de très près, avec des exigences de résultats , indique encore le grand chef du Conseil de la Nation atikamekw dans son communiqué.

Le grand chef de la Nation atikamekw, Constant Awashish. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Les leaders autochtones affirment qu’ils envisagent de donner une chance au processus de négociations et [qu'ils] entend[ent] exiger du Québec des engagements majeurs et que des changements soient apportés au régime forestier du Nitaskinan .

« Dans les circonstances, nous demandons respectueusement aux manifestants de cesser toute action qui pourrait entraver la circulation et les opérations forestières de façon à donner toutes les chances au blitz de négociations à la table de haut niveau. » — Une citation de Extrait du communiqué du Conseil de la Nation atikamekw

Dans une lettre datée du 5 mai, le maire de La Tuque a exigé une intervention du premier ministre Legault pour régler le conflit avec les Atikamekw sur les coupes forestières, évoquant une situation tendue en raison de blocus autochtones sur la route forestière 25 (RO-461), qui relie le secteur urbain de La Tuque à la communauté atikamekw de Wemotaci ainsi qu’au secteur de Parent .

Depuis le début de mars, des Atikamekw de Wemotaci (une communauté située à 115 kilomètres au nord-ouest de La Tuque) bloquent cette route, exigeant un moratoire sur l’exploitation forestière de leur territoire ancestral.

Ce blocage s’ajoute à celui qui existe depuis plus d’un an à Manawan, l’autre communauté atikamekw située en Haute-Mauricie.