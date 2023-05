Itinérance et délinquance à Val-d’Or : le caquiste Pierre Dufour choque l’opposition

Le Parti libéral du Québec et Québec solidaire ont condamné fermement les propos tenus lundi par le député caquiste d’Abitibi Est, Pierre Dufour, à propos de la commission Viens alors qu’il intervenait dans les dossiers de l’itinérance et la délinquance au conseil municipal de Val-d'Or. Ils réclament des excuses.

Le porte-parole de l’opposition officielle pour les relations avec les Premières Nations et les Inuit, André A. Morin, estime que les propos de M. Dufour sont non seulement inacceptables, mais aussi condamnables sans la moindre réserve .

Les déclarations du député visant à contester des conclusions de faits retenues par la Commission Viens sont irresponsables et représentent un affront à la vérité et à la justice , a lancé André A. Morin.

La coporte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, se dit choquée et demande aussi à Mr Dufour de retirer ses propos.

En tant que député d’Abitibi-Est, Mr Dufour doit représenter tous les citoyens et citoyennes de la région. Qu’il le veuille ou non, ça inclut les Autochtones, les femmes victimes de violence et les itinérants , a déclaré Manon Massé.

« Avoir autant de mépris pour certains groupes de citoyens, c’est indigne de sa fonction. » — Une citation de Manon Massé

Lors de la dernière séance du conseil municipal de Val-d’Or lundi, Pierre Dufour s’est attaqué à l’émission Enquête de Radio-Canada, qui avait révélé des cas allégués d’abus de policiers sur des femmes autochtones. Selon le député, l’émission était bourrée de menteries, qui a attaqué des policiers très honnêtes .

Le député caquiste a également montré du doigt la commission Viens sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, qui aurait déclaré que les policiers de Val-d’Or racisaient les Autochtones en leur donnant plus de tickets .

Ça aussi, encore une fois, la Municipalité n’a pas défendu le corps policier dans cette action-là. Il y a le titre de policier, mais ce sont des humains, et lorsque ces humains ne se sentent pas backés, ils font leur job au strict minimum, a avancé Pierre Dufour.

Sur le réseau social Facebook, Pierre Dufour vient d'écrire s'être exprimé sous l'émotion .

Certains mots ont dépassé ma pensée , a-t-il précisé, parlant d'un dossier sensible et complexe.

Plus de détails suivront.