Un doctorat honoris causa de Concordia à Elisapie Isaac

L’autrice-compositrice-interprète inuk Elisapie Isaac va recevoir un doctorat honoris causa de l’Université Concordia pour ses créations artistiques en inuktitut, son militantisme et son parcours emblématique.

L’université a notamment relevé le fait qu'elle a créé et produit depuis 2021 la première émission diffusée dans l’ensemble du Canada destinée à célébrer la Journée nationale des peuples autochtones, le Grand solstice.

Lors de la préparation du Grand solstice l’an dernier, la chanteuse avait lancé : je pense que le regard qui vient de chez nous est important pour comprendre les choses.

Concordia a aussi salué sa société de production, les Films Sanajik, qui produit en outre des documentaires fondés sur les visions autochtones et inuites, précise le communiqué de l'université.

Née à Salluit au Nunavik, la chanteuse inuk va sortir un album de reprises le 15 septembre prochain : Inuktitut. Elle a déjà dévoilé une reprise en inuktitut de la chanson Heart of Glass et une de Time After Time, méga succès de Cindy Lauper renommé pour l’occasion Taimangalimaaq.

En septembre dernier, elle a lancé la nouvelle saison de l'Orchestre métropolitaine avec une performance de près de 20 minutes dans laquelle elle a su transporter le public chez elle, au Nunavik.

Elisapie Isaac figure parmi les neuf nouveaux doctorats honorifiques décernés par Concordia à des personnes remarquables qui se sont distinguées dans divers domaines , dont la philanthropie, la diplomatie et la recherche en santé.

S’y trouvent l’auteur primé mondialement connu, ancien diplomate indien et animateur de télévision Vikas Swarup dont le film Slumdog Millionaire est adapté d’un de ses romans; une pionnière de la recherche en santé Deborah Estrin; un dirigeant d’entreprise engagé socialement Rodolphe Saadé, ou encore une ingénieure et gestionnaire reconnue pour son leadership inclusif Kathy Baig.

Ces doctorats honorifiques seront remis lors des cérémonies de collation des grades du 20 au 22 juin 2023.

En 2018, Concordia avait décerné un doctorat honorifique à l’Anishinabe Édith Cloutier, directrice générale du centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et à l’avocat cri Wilton Littlechild, l’un des trois commissaires de la Commission vérité et réconciliation, un ancien chef qui défend les droits des peuples autochtones.