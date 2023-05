Sa technique exceptionnelle donne l'impression que les œuvres ont été sculptées dans du beurre , explique la conservatrice responsable de l'exposition montréalaise, Iris Amislev, lors d'une visite en avant-première de l'exposition.

Depuis les années 1970, Dempsey Bob parfait son style et développe de nouvelles techniques pour exprimer le caractère sacré des thèmes qu'il aborde.

En début de carrière, Dempsey Bob a été formé par la célèbre artiste haïda Freda Diesing, l'une des rares femmes à réaliser des mâts totémiques. Ici, il pose devant l'une de ses œuvres récentes, dont il est particulièrement fier en raison des détails et de la profondeur des traits. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Utilisant presque exclusivement des médiums naturels, tels que le cèdre jaune, le cèdre rouge, l'aulne et même des cheveux humains, il représente principalement des animaux et des scènes qui ont pour lui une signification culturelle, spirituelle et personnelle.

À ses débuts, l'artiste réalisait principalement des masques. Ici, on voit un masque de « vieille femme » réalisé en 1974, avec des cheveux humains. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Il insuffle une vie à ses œuvres, on voit qu'il est en relation avec les espèces animales qu'il représente , exprime Mme Amislev

Pour l'artiste, le loup a une signification particulière. Dans sa nation Tahltan, il existe deux clans, celui du corbeau et celui du loup, auxquels appartient chaque membre, selon leur descendance matrilinéaire.

Ma mère et ma grand-mère étaient des louves, c'est en leur honneur et en celui des ancêtres de notre clan que je réalise mes sculptures , explique Dempsey Bob.

Comme retrouver ses enfants

Depuis près d'une quarantaine d'années, la majorité des œuvres exposées étaient gardées dans des collections privées, et plusieurs n'avaient jamais été revues par l'artiste.

« Avec tout le temps, l'effort et le côté spirituel qui est porté par certaines de ces œuvres, ça a été très spécial de les retrouver toutes ensemble ici [à l'exposition]. C'est un peu comme revoir mes enfants après très longtemps. » — Une citation de Dempsey Bob

Acheté par un collectionneur il y a environ 40 ans, ce masque est particulièrement réussi, selon Dempsey Bob, en raison de « la vie que l'on perçoit dans son regard. Ça m'a fait bien plaisir de le revoir après toutes ces années ». Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Lors du premier arrêt de la tournée, au Audain Art Museum de Whistler, en 2022, l'exposition comptait environ 110 œuvres. Un an plus tard, près de la moitié ont été retournées aux collectionneurs, alors qu'une soixantaine demeurent disponibles pour les dernières destinations de la tournée.

Les collectionneurs ne voulaient pas s'en départir trop longtemps, explique Dempsey Bob, mais il en reste encore amplement pour voir l'évolution de mon art à travers le temps.

Pour l'artiste de 75 ans, la vitalité de la jeunesse a laissé place à l'expérience : quand j'étais plus jeune, je faisais souvent cinq, six sculptures en même temps. Maintenant, je me concentre habituellement sur une seule à la fois, mais les outils sont un peu devenus une extension de moi-même, je suis beaucoup plus efficace.

Faire vivre la tradition

Né à une époque (entre 1884 et 1951) où la plupart des cérémonies et représentations spirituelles autochtones étaient bannies dans l'Ouest canadien colonisé, Dempsey Bob explique que la présence de ses œuvres dans de grands musées d'art du pays revêt une importance particulière.

Séparée en trois pièces, l'exposition présente l'évolution du travail de l'artiste. Au centre de la première, on aperçoit une couverture réalisée par Dempsey Bob et sa sœur Linda, couturière de talent. La plupart des œuvres exposées ont été réalisées dans le but d'être utilisées lors de cérémonies. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Il n'y a pas si longtemps, il y avait beaucoup de sculpteurs dans nos nations de l'Ouest, ça a toujours été très important dans nos cultures. Au moment où j'ai commencé, c'était devenu rarissime, mais on voit de plus en plus de jeunes s'y intéresser et une exposition comme celle-ci ne peut pas nuire , explique-t-il.

Au fil des ans, des expériences et des échanges, Dempsey Bob a continué à innover et à développer de nouvelles techniques.

J'ai passé du temps en Nouvelle-Zélande, avec des sculpteurs de là-bas, et ça m'a donné des idées. J'ai essayé de déplacer le nez de la tête vers les coins, ce qui me permet d'exploiter différents angles dans mes sculptures. Ce n'est pas censé fonctionner normalement, mais j'ai réussi, et quand on colle l'œuvre au mur, il y a des choses à voir sur tous les côtés , explique l'artiste.