Former les Cris vivant en milieu isolé à réaliser leur dialyse à domicile

Nommé Ispeyimuunikamikw (The Hope Center, ou le centre de l'espoir), le centre permettra d’augmenter l’autonomie des patients tout en réduisant le besoin de passer du temps à l'extérieur d'Eeyou Istchee (le territoire cri) , mentionne le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ), qui pilote le projet.

Actuellement, une centaine de Cris, vivant en région éloignée, reçoivent des traitements de dialyse au Québec. Ceux de Chisasibi et Mistissini peuvent recevoir leurs traitements dans l'une des deux cliniques construites pour faciliter leur prise en charge. Les membres des sept autres communautés doivent faire jusqu'à trois heures de route, plusieurs fois par semaine, pour rejoindre Chibougamau. Ils doivent parfois déménager à Montréal.

On a des cas de mères qui ont dû laisser leurs enfants dans la communauté pour aller s'installer à Montréal, un an, deux ans et parfois plus, le temps de recevoir un rein. Ça a des conséquences dramatiques sur tout le monde , confie Sophie Leclercq, gestionnaire au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.

Selon une étude publiée en 2017, environ 5 % des patients canadiens sous dialyse doivent parcourir plus de 250 km pour recevoir un traitement. Chez les patients autochtones, c'est 20 %.

Une formation complexe, mais payante

Former un patient et ses proches aux techniques de l'hémodialyse à domicile ou à la dialyse péritonéale prendra de quatre à six semaines au nouveau centre de Waskaganish. Le patient prendra progressivement le contrôle de sa machine et de son traitement pour devenir complètement autonome à la fin de la formation , a déclaré par voie de communiqué le CCSSSBJ .

Actuellement, recevoir cette formation nécessite de passer de quatre à six semaines à Montréal. Il faut notamment apprendre à préparer le dialyseur, installer la tubulure, connecter l'aiguille avec le cathéter laissé en permanence dans la peau, résume Sheriane Cowie, infirmière spécialisée affectée au nouveau centre.

C'est elle qui sera notamment chargée d'évaluer les patients cris qui pourront bénéficier de la formation d'hémodialyse à domicile. Mais avant, il faut finaliser le recrutement des infirmières et les former. À terme, le centre aimerait être capable de former et de suivre une dizaine de nouveaux patients par an.

Nancy Shecapio-Blacksmith, directrice des services professionnels et de l’assurance de la qualité (DSPAQ) – Santé Photo : Gracieuseté

« Les patients dialysés ont hâte d’avoir plus de contrôle sur leur traitement, tout en bénéficiant de la guérison qui vient de rester près de chez soi et de sa famille. » — Une citation de Nancy Shecapio-Blacksmith, directrice de la DSPAQ-Santé

Des besoins criants

Selon les données du Conseil cri, 26,7 % des Cris de plus de 20 ans sont atteints de diabète de type 2. Plusieurs finiront en dialyse, leurs reins n'étant plus capables de fonctionner adéquatement.

En comparaison, cette proportion est d'environ 8 % dans la population générale au Québec.

Derrière ces statistiques, il y a un coût humain et économique.

Les personnes atteintes de diabète ont en effet une espérance de vie réduite de 5 à 15 ans et les complications liées au diabète (diminution de la vue, hypertension, accidents cardiovasculaires, amputations, problèmes de reins) nuisent à la qualité de vie des personnes affectées.

L’organisation responsable de la santé chez les quelque 21 000 Cris du Québec note en outre depuis quelques années une montée en flèche des taux d’insuffisance rénale sur le territoire . Cela n'est pas sans conséquences sur les finances de l'organisation qui gère de façon autonome les fonds alloués par Québec.

Un patient autochtone diabétique coûte en effet trois fois plus en soins médicaux que l’un de ses congénères qui ne sont pas affligés par cette maladie, selon les données de santé publique. Dans 10 ans, plus de la moitié de la population aura 40 ans, l’âge fatidique pour le diabète , avertissait déjà il y a quelques années le docteur Stanley Vollant.

« Et ça va coûter des centaines et des centaines de millions à l’État. » — Une citation de Dr Stanley Vollant

D’où l’idée d’investir dans la prévention et les soins à domicile. D'autant plus que les Autochtones ont des réticences à se faire soigner dans le système hospitalier québécois, par crainte de faire l'objet de préjugés racistes.

L’institution crie de santé travaille donc avec le Centre hospitalier de l’Université McGill pour coordonner la transition vers les soins à domicile et former le futur personnel de santé de Waskaganish. Le nouveau centre comprendra aussi une clinique de santé respiratoire.