Ces drags autochtones qui défrichent les chemins de l’identité

Se pavaner sur scène avec des talons aiguilles de taille 12 peut sembler impossible pour beaucoup de gens. Cependant, pour les drag queens autochtones comme Chelazon Leroux, qui est dénée et bispirituelle, se tenir en équilibre sur des talons hauts n'est pas la partie la plus difficile du travail.

En effet, les artistes comme elle doivent naviguer parmi leurs identités à des endroits où ils ne sont pas toujours acceptés ou compris.

[Durant une activité de la Fierté], j'ai réalisé cette performance intitulée Fall in Line, une chanson de Christina Aguilera et Demi Lovato à laquelle j'ai ajouté une référence au phénomène des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées , a confié Chelazon Lerouz à l'animatrice Rosanna Deerchild de l’émission Unreserved, diffusée sur CBC Radio One.

« Les gens n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils se sont dit : "Pourquoi y a-t-il une empreinte de main sur ton visage?" » — Une citation de Chelazon Leroux, artiste

À cette méconnaissance s’ajoute une remontée du sentiment anti- LGBTQ et antidrag qui a créé un environnement difficile et parfois effrayant pour les artistes autochtones de la scène drag.

Malgré les obstacles, ceux-ci choisissent de prendre leur place et de représenter les identités autochtones queers qu'ils n'ont jamais pu avoir lorsqu'ils étaient jeunes.

Contrecoup

La scène drag a été mise en vedette dans la culture pop après le lancement de l'émission RuPaul's Drag Race, en 2009.

Aujourd'hui, le public peut assister à des spectacles allant du show le plus torride de fin de soirée à des brunchs de drags remplis de musique, en passant par des activités plus familiales de contes dans les bibliothèques et dans les librairies.

Une centaine de personnes ont manifesté contre la lecture de contes de drag queens à des enfants le 2 avril à Sainte-Catherine. Photo : Radio-Canada

Toutefois, plus récemment, ces artistes ont été accueillis par des manifestations antidrags et antitrans organisées par des groupes de droite. Aux États-Unis, ils sont visés par des élus républicains.

Au cours des derniers mois, des manifestants ont particulièrement ciblé certaines activités organisées pour les enfants dans tout le Canada.

Chelazon Leroux était aux premières loges.

Ils ont protesté contre le spectacle que je faisais à l'hôtel de ville de Cold Lake, en Alberta. Eh bien, les personnes qui étaient là en soutien étaient plus nombreuses que celles qui critiquaient cette performance… La salle était bondée , raconte-t-elle.

Chelazon Leroux mentionne que les manifestants avaient fait des suppositions sur qui elle était et sur ses intentions. En réalité, sa conversation avec les enfants était professionnelle, a-t-elle déclaré. Il s'agissait de raconter son expérience, de ce que cela implique de monter sur scène et de ses marques de maquillage préférées.

Anita LandBack est une drag queen mi'kmaw bispirituelle basée à Halifax. Selon elle, les menaces ou la haine dirigées contre les personnes queers doivent servir d’accélérateur plutôt que de frein.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde contre les personnes trans et non binaires, nous devons répondre par la force du nombre. » — Une citation de Anita LandBack, drag queen

Apprendre à s'aimer

Lorsque l'interprète de drag Tygr Willy était jeune, l'exemple le plus proche de quelqu'un qui lui ressemblait était l'acteur anishinabe Adam Beach.

Mais Adam Beach était robuste et avait joué dans plusieurs films de guerre , souligne Tygr Willy.

« Je n'ai jamais vu quelqu'un qui était doux ou plutôt féminin, ou quelqu'un qui n'était pas traditionnellement masculin, qui n'était pas brutal sur les bords. » — Une citation de Tygr Willy, artiste

Tyger Willy est né à Winnipeg, a grandi dans le centre de l'Alberta et vit maintenant à Toronto. D'origine chinoise et anishinabe, Willy a été élevé par une Canadienne écossaise.

L'artiste anishinabe Tygr Willy. Photo : Jahmal Nugent

Il n'y avait pas beaucoup de diversité là où Willy a grandi, d’où l’idée de se tourner vers le burlesque et vers la drag comme moyen d'apprendre à s'aimer.

Tygr Willy s'est donc donné pour mission d'être la représentation la plus douce de l'identité qu'il aurait aimé voir dans son enfance.

Pas étonnant alors que son nom de scène fasse référence à Tiger Lily, un personnage autochtone popularisé dans Peter Pan.

« Si un jeune qui se cherche et qui est aussi plutôt rondelet, doux et calme regarde du côté des médias à la recherche de repères, j'espère que je pourrai peut-être lui offrir matière réflexion ou une forme d'espoir. » — Une citation de Tygr Willy, artiste

Pour King Fisher, les obstacles ont été à la fois similaires et différents. Ce drag king ktunaxa basé à Vancouver s'est identifié comme une femme cisgenre avant de devenir trans.

Regarder l’émission de téléréalité RuPaul's Drag Race a été une introduction passionnante au monde de la drag, mais ça m'a aussi laissé un sentiment d’exclusion et de misogynie , a confié King Fisher au micro de l’émission Unreserved.

Heureusement, les choses changent et la communauté s’ouvre aussi à la diversité de l’intérieur, selon King Fisher.

La représentativité est vitale

En tant que personne queer, Chelazon Leroux avait l'impression de ne pas arriver à s'intégrer dans sa communauté ni même dans la Saskatchewan rurale. Alors, elle a déménagé à Edmonton à l'âge de 18 ans. Cependant, même dans une plus grande ville dotée d'une scène de drag, elle se sentait incomprise.

« Il y avait des traces de racisme partout [...] et je n'étais pas encore tout à fait à l'aise avec mon identité autochtone non plus. Je ne l'ai jamais complètement acceptée ni portée fièrement. » — Une citation de Chelazon Leroux, artiste

Ce n’est que plus tard qu’elle s'est aperçue qu'elle avait la responsabilité, en tant que personne bispirituelle, d'être un pont entre deux mondes .

La drag queen autochtone Chelazon Leroux, de la Saskatchewan, en juin 2022. Photo : Radio-Canada / Don Somers

Elle a décidé d'incorporer la culture autochtone dans ses numéros et d'éduquer les autres sur son identité autochtone en plus d'être quelqu'un à qui les jeunes Autochtones queers peuvent s’identifier.

Aujourd'hui, elle est heureuse d'avoir l'occasion de parler aux enfants. Je me souviens des orateurs publics que j'entendais en grandissant […]. Je ne pouvais m'identifier à personne , a reconnu Chelazon Leroux.

J'étais ce petit enfant effrayé qui grandissait dans le nord de la Saskatchewan et qui ne savait pas vers qui se tourner , a-t-elle poursuivi.

La représentation, c'est vital en matière de santé mentale pour se projeter dans l'avenir , a-t-elle soutenu.

D'après un article de Laura Beaulne-Stuebing, CBC Radio