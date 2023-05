Une campagne orchestrée pour qu’une Autochtone figure sur le billet de 20 $

En ligne depuis quatre mois, la pétition lancée par l'Association des femmes autochtones du Canada pour qu'une femme autochtone figure sur le prochain billet de banque de 20 $ comptait plus de 44 000 signatures samedi.

« Cela fait maintenant 150 ans que le Canada imprime de l’argent. Durant tout ce temps, jamais une femme autochtone n’a été représentée sur un billet de banque canadien. » — Une citation de Association des femmes autochtones du Canada

Dans le cadre de sa campagne Change the Bill (Nouvelle fenêtre) , elle a invité des artistes autochtones à soumettre leurs idées et à imaginer à quoi pourrait ressembler ledit billet.

Laura Dieter, qui est issue de la Nation crie de Peepeekisis, en Saskatchewan, fait partie des personnes intéressées par ce projet.

Elle a fait deux propositions. La première pièce, intitulée I am His (traduction libre : Je suis à lui ), est un billet de banque noir et blanc qui représente une jeune femme autochtone.

Cela parle de notre identité, de qui nous sommes aux yeux du Créateur , a déclaré Mme Dieter.

Sa deuxième pièce représente Cindy Blackstock sur un billet de 20 $. Mme Blackstock, une figure de proue de la défense des droits des enfants autochtones, est la directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada.

Le billet de 20 $ honorant Cindy Blackstock imaginé par l'artiste Laura Dieter. Photo : Gracieuseté

Je pense qu'elle fait partie de celles qu’il conviendrait de célébrer et d'honorer sur le billet de 20 $ , a déclaré l’artiste crie.

La Monnaie royale canadienne a confirmé que le roi Charles III suivra les traces de sa mère et aura son effigie sur le prochain billet de 20 $. Pour ce faire, l’institution fédérale a déjà contacté plus de 350 artistes canadiens afin qu'ils soumettent leurs créations.

Elle n’a toutefois donné aucun signe qui laisserait croire qu’elle compterait suivre les pas de l’Australie. En février dernier, ce pays, qui prend ses distances avec la couronne britannique, a indiqué qu’il prévoyait remplacer la reine Élisabeth II sur son billet de 5 $ par des symboles autochtones.

« Si les Australiens peuvent le faire, alors le Canada peut certainement le faire. Et je pense que ce serait génial. » — Une citation de Laura Dieter, artiste crie

Elle ajoute qu'elle aimerait voir la Monnaie royale revoir sa décision de présenter le roi Charles III sur le prochain billet de 20 $. Elle a ajouté que ce serait un pas important vers la réconciliation.

Puissant message

L'artiste autochtone Anong Beam est du même avis.

Propriétaire de la boutique spécialisée dans le commerce de l'art Beam Paints dans la Première Nation M'Chigeeng, sur l'île Manitoulin, elle évoque la force du message.

La monnaie, c’est important, parce que cela fait partie des symboles de pouvoir d’un pays , a souligné Mme Beam.

Je pense que le fait de nous voir reflétées dans cette monnaie est le début d'un avenir plus équitable , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Warren Schlote, CBC News