Une marche d’honneur pour un donneur d’organe autochtone

Le 9 avril dernier, Forrest Boivin Coonishish a été transporté à l'hôpital de Trois-Rivières, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral à Wemotaci, une communauté atikamekw située à trois heures et demi de route au nord de la ville.

Quelques jours plus tard, Forrest Boivin Coonishish est décédé, et puisqu'il avait signifié à sa famille vouloir donner ses organes, il a été transféré rapidement au CHUM pour y subir le retrait de son cœur, de ses poumons et de ses reins.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans l'établissement hospitalier pour prendre part à la cérémonie et jouer du tambour.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Forrest Boivin Coonishish avec son neveu Rykko Bellemare. Photo : Radio-Canada

Pour la famille, tout au long du processus, les services de santé ont bien agi. Ils nous ont permis de purifier son corps. Ils nous ont permis d'apporter le tambour. Ils ont permis à notre culture d'entrer dans l'hôpital , raconte Rykko Bellemare, pour qui Forrest Boivin Coonishish était comme un père.

Le personnel de l'hôpital a vraiment bien répondu à nos souhaits. Ils étaient très humains , ajoute-t-il.

Selon le Dr Pierre Marsolais, qui compte 25 ans d'expérience dans la médecine interne et le don d'organes au Québec, les dons d'organes dans les communautés autochtones sont peu communs.

Il est également le fondateur de la Mission du Dr Marsolais, une organisation qui offre un soutien émotionnel et financier aux familles des donneurs d'organes pendant et après les procédures.

Son organisation a payé les frais de transport et de logement ainsi que les repas de 44 membres de la famille de Forrest Boivin Coonishish, venus à Montréal pour assister à l'événement commémoratif.

Nous pouvons voir à quel point la famille a soutenu et aimé Forrest , observe le Dr Marsolais. Il pense que cet événement jette un pont et contribue à rétablir la confiance entre les Premières Nations et le reste de la population , ajoutant qu'il contribuera aussi à rétablir la confiance des Autochtones dans le système de soins de santé.

Un receveur à Mistissini

Selon Rykko Bellemare, dans ses derniers jours, M. Boivin Coonishish parlait beaucoup de son désir de retourner dans la communauté crie de Mistissini, pour rendre visite à son père, qui demeurait toujours là-bas.

Quelques jours après sa mort, la famille a appris par une publication sur les réseaux sociaux que les poumons de Forrest allaient justement être donnés à une femme de Mistissini.

Il n'arrêtait pas de dire : ''je veux retourner à Mistissini pour voir mon père'', mais il a manqué de temps. Nous sommes tous très émus d'apprendre que ses poumons ont été donnés à une femme de Mistissini.

M. Bellemare affirme que l'expérience d'aider son oncle à faire don de ses organes a été difficile, mais elle a aussi été très bénéfique et l'a aidé à faire son deuil.

Il dit avoir accepté de parler de cette histoire dans l'espoir que d'autres familles autochtones envisagent de signer leur carte de donneur et fassent part de leur volonté à leur famille.

Je pense que Forrest a vraiment ouvert une porte que personne ne voulait franchir et j'espère que plusieurs suivront son exemple , conclut-il.

D'après un texte de Susan Bell, de CBC.