Des mains rouges qui font polémique sur TikTok

Une nouvelle tendance sur TikTok, qui détourne le symbole de la main rouge associé aux femmes autochtones disparues et assassinées, soulève l’indignation chez des adeptes de ce réseau social issus des Premières Nations. Plusieurs militants ont d’ailleurs répliqué et demandent aux auteurs de ces vidéos de les retirer immédiatement de la plateforme.

La tendance provient des États-Unis et évoque à la blague le meurtre de filles. Les vidéos sont l'œuvre de jeunes femmes qui portent à leur bouche une main enduite de peinture rouge, devant la caméra. L’empreinte rouge qu’elles laissent symbolise le sort qu’elles souhaitent à celles qui flirtent avec leur copain.

Des militantes autochtones américaines n’ont pas tardé à réagir et à rappeler ce que le symbole représente pour elles.

Ça signifie nos voix qui sont réduites au silence et c’est nuisible de mal l’utiliser , a expliqué sur TikTok Jessica Gidagaakoons Smith, une membre de la tribu Chippewa, au Minnesota, qui a été victime de trafic humain.

Ça ressemble beaucoup trop à la main rouge sur la bouche associée au mouvement MMIWG [femmes et filles autochtones disparues et assassinées], a réagi Toni Lee, une militante dénée. On est déjà ciblées et muselées. Ce trend enterre nos voix, il parle par-dessus nous.

Certains utilisateurs ont compris le message et ont retiré leur vidéo. Néanmoins, la tendance reste forte et a traversé la frontière canadienne.

Lorsqu’elle a vu l'une de ces vidéos il y a une dizaine de jours, Catherine Boivin a été piquée au vif. Je me demandais qu’est-ce que j’étais en train de regarder et si elles comprenaient ce qu’elles faisaient. Ça m'a un peu dégoûtée. Déjà de plaisanter sur le fait de tuer des gens, car c’est ça le trend, mais en plus d’utiliser un symbole qui représente nos sœurs disparues et assassinées... Ça fait mal!

Ce n’est pas la première fois que l’artiste atikamekw remarque l’usage de la main rouge sur la plateforme TikTok pour dénoncer autre chose que la violence faite aux femmes autochtones. Des membres de la communauté LGBTQ l’ont déjà utilisée pour dénoncer le silence qu’on leur impose, et certains ont mal réagi lorsque des Autochtones ont expliqué que ce symbole était lié à leur cause.

La réalisatrice Catherine Boivin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Je comprends qu’on cherche des symboles forts, mais ce symbole-là, ça fait longtemps qu’on essaie de le diffuser. On voit qu’il y a encore une méconnaissance et c’est ça qui est frustrant , explique Catherine Boivin.

« Ça représente tellement le mouvement des femmes autochtones disparues et assassinées. On vit encore ça en ce moment. C’est encore très présent dans nos communautés, et la justice, c’est encore récent. On minimise encore ce fléau et ce que vivent les femmes autochtones. » — Une citation de Catherine Boivin

La difficulté d’éduquer

Xavier Watso avait vu une tendance similaire il y a un an et demi sur TikTok, qui avait aussi créé un tollé. Ce qui est dommage, c’est que c’est presque cyclique et que les gens n'ont pas nécessairement appris.

Alors que la première tendance démontrait clairement l’ignorance des créateurs de contenu, la plus récente le dérange davantage, puisqu’elle utilise spécifiquement la main rouge pour représenter le meurtre de filles.

« Si tu connais le symbole et que tu décides de l’utiliser délibérément pour l’invalider, pour te moquer de la disparition de nos femmes autochtones, c’est vraiment grave. » — Une citation de Xavier Watso

Ce professeur abénakis dans une école secondaire de Montréal est un adepte des réseaux sociaux. Depuis des années, il utilise différentes plateformes pour faire de la pédagogie, éduquer les gens à la réalité des Autochtones et dénoncer l’appropriation culturelle.

Xavier Watso, d'origine abénakise, enseigne les arts dramatiques et les arts plastiques dans une école secondaire de Montréal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Beaucoup de trends partent des États-Unis, où il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Trump qui sont racistes et qui s’en foutent. Ces gens-là, qui ne s’intéressent pas aux autres et qui n’ont aucune empathie, ils vont garder leurs vidéos.

Mais, selon M. Watso, ces gens ne sont pas les principaux utilisateurs de TikTok.

TikTok, c’est des copycat : ce sont des gens qui vont voir un trend et qui vont le reproduire. Il y en a sûrement plusieurs qui ne sont pas au courant [de la signification de la main rouge]. C’est à toi de faire ta recherche. Les gens doivent être responsables de leurs publications.

Du bon usage des réseaux sociaux

Malgré tout, Xavier Watso a vu une nette amélioration du ton sur les réseaux sociaux au cours des dernières années. J’ai grandi avec les réseaux sociaux et c’est beaucoup moins le far west qu’avant. Les plateformes ont des outils pour faire enlever les vidéos qui sont problématiques, qui sont racistes. Elles progressent et trouvent des façons de nous protéger.

Il est même persuadé que les réseaux sociaux ont plus aidé que desservi la cause autochtone. Comme toute chose, ils viennent avec un mauvais côté, mais ils contribuent grandement à véhiculer les messages des Premières Nations.

Ça a changé le MMIWG et la vie de plusieurs communautés qui étaient discriminées. Ça nous a permis d’avoir une voix, de reconnecter, de nous retrouver entre nous et de bâtir quelque chose , nuance-t-il.