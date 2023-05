L’ours et le caribou à l’honneur au Musée ilnu de Mashteuiatsh

Le Musée ilnu de Mashteuiatsh a dévoilé ses nouvelles expositions estivales, dont deux qui portent sur la thématique des ours des points de vue scientifique et culturel. Elles seront visibles jusqu'au 28 octobre prochain.

Une murale extérieure réalisée par l'artiste ilnue Sophie Kurtness a également été dévoilée. Elle sera installée de façon permanente sur une façade extérieure du musée.

La principale exposition présentée est Bruns, blancs, noirs : les ours du Canada, réalisée par le Musée du Fjord et présentant des caractéristiques des différentes espèces d'ours vivant au Canada.

La directrice des expositions, de la conservation et du développement durable du Musée du Fjord, Myriam Coulombe, explique que le titre de l'exposition fait référence aux couleurs des trois espèces d'ours qui vivent sur le territoire du Canada.

L'exposition « Bruns, blancs, noirs : les ours du Canada » est réalisée par le Musée du Fjord. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

La collaboration avec le Musée ilnu de Mashteuiatsh paraissait tout naturel pour le Musée du Fjord, étant donné la relation entre l'ours et les Premières Nations, affirme-t-elle.

Le Musée du Fjord dit également présenter cette exposition pour éduquer et sensibiliser la population en général. Nous avons priorisé le sujet des ours, puisque nous faisons souvent des expositions pour sensibiliser à des espèces menacées , explique Myriam Coulombe.

L'ours vu par les Ilnus de Mashteuiatsh

Une exposition complémentaire, Nimushum, notre grand-père ours, témoigne du lien ancestral qui lie les Ilnus du Lac-Saint-Jean avec les ours.

L'exposition comprend un témoignage de Clifford Moar, aîné de Mashteuiatsh, sur son lien avec l'ours en plus de panneaux explicatifs.

L'oeuvre d'Eruoma Awashish dans l'exposition « Nimushum, notre grand-père ours », au Musée ilnu de Mashteuiatsh. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

Quatre artistes autochtones, Sarah Cleary, Amélie Courtois, Sophie Kurtness et Eruoma Awashish, ont été appelées à réaliser quatre oeuvres sur l'ours. Chacune des artistes parle de ses liens spirituel et personnel avec l'animal à travers ses œuvres.

Ainsi, l'ours qui figure au centre de l'œuvre d'Amélie Courtois lui rappelle son grand-père.

L'ours au centre me fait penser à mon grand-père, il vivait dans le bois et il connaissait la médecine. Il avait même adopté un ours qu'il appelait Ben , raconte-t-elle.

L'artiste d'origine ilnue Amélie Courtois devant son oeuvre rendant hommage à l'ours. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

La mémoire d'un peuple

La murale extérieure qui a été présentée est le fruit de la collaboration entre la Boîte Rouge VIF et le Musée ilnu de Mashteuiatsh. Elle a été réalisée par l'artiste ilnue Sophie Kurtness.

Dans le cadre du projet Territoire de rencontre, des aînés et des jeunes de la communauté ont échangé sur leur culture et sur ce qu'ils considèrent comme représentatif de celle-ci.

J'ai visionné les vidéos de leurs échanges. J'ai intégré les images que je trouvais belles dans les vidéos , explique Sophie Kurtness.

Le caribou, qui est prédominant dans l'œuvre, est apparu comme une évidence pour l'artiste, et ce, dès qu'elle a commencé la création de la murale.