Traité de Petapan : « Québec attend qu’il y ait une crise »

Malgré les engagements du gouvernement Legault à signer une entente avec les Innus le 31 mars dernier et une semaine après la sortie publique effectuée conjointement par les chefs innus et Ottawa jeudi dernier, c'est toujours « le silence total du côté du Québec ». « Et là, on est en train de perdre patience », exprime Gilbert Dominique, le chef de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean.