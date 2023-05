Des aînés malécites du Madawaska soulagés par une application en santé

Ce service permet aux aînés de la communauté non seulement de prendre des rendez-vous médicaux, mais aussi de bénéficier d'un transport et d'un accompagnement pour s'y rendre.

L'application mobile contribue à briser deux barrières importantes, soit celle de la langue et celle de la distance, selon les deux instigatrices du projet, France Chassé, professeure à l'Université du Moncton, et Micheline Plante, responsable de la santé communautaire de la Première Nation.

Nous sommes une petite communauté et nous avons beaucoup de problèmes de transport. Également, nous sommes une communauté qui compte à la fois des unilingues anglais et français , explique Micheline Plante.

C'est l'auxiliaire en santé globale Roger Dunthy, le lien direct entre l'application et les aînés, qui est chargé d'offrir le service.

Il assume plusieurs tâches : recueillir les réservations faites sur l'application ainsi que les demandes des patients, et effectuer le transport des aînés à leurs rendez-vous médicaux, à bord d'une minifourgonnette achetée par la communauté.

L'auxiliaire en santé globale, qui parle aussi bien français qu'anglais, est en mesure d'accompagner les aînés, peu importe leur langue maternelle, brisant ainsi l'isolement linguistique d'une partie de la population.

Des longs déplacements

Lorsque les aînés sont appelés à subir une opération majeure, ils doivent se déplacer sur de longues distances vers Québec, Moncton et Saint-Jean, des villes toutes situées à plus de trois heures de route d'Edmundston. Le service de l'application leur permet d'être accompagnés pendant ces longs trajets, ce qui diminue le stress lié à ce genre de voyage.

La qualité de vie de Michel Pelletier, un aîné de la communauté, s'est améliorée depuis la mise en place du service. Il n'a plus à craindre de devoir se déplacer seul pour se rendre à un rendez-vous médical, qui peut être source de crainte dès le départ.

C'est tout un stress de se rendre à un rendez-vous [...] Ça me stressait tellement d'aller me faire opérer que je ne pouvais pas conduire , explique-t-il.

La peur d'être en retard peut également être une source d'inquiétude pour les aînés. Le fait de se décharger de certaines responsabilités leur procure une plus grande sérénité à l'approche du rendez-vous médical.

Je me fie sur [l'auxiliaire santé globale] pour être à l'heure et je sais qu'on ne sera pas en retard , se réjouit Michel Pelletier.

Une approche humaine

Roger Dunthy concède que son rôle d'auxiliaire en santé globale ne se limite pas seulement aux tâches liées à l'application et aux rendez-vous médicaux. Il est aussi un confident pour plusieurs aînés.

Hier, je suis allé délivrer des invitations pour un souper. Il y a des places où je peux m'arrêter pendant une heure pour discuter avec des gens parce qu'ils manquent de visites. On discute de toute sorte de choses , explique Roger Dunthy.

Michel Pelletier, le bénéficiaire du service, abonde dans le même sens et apprécie d'avoir une personne avec qui parler pendant les déplacements.

Le conducteur devient comme un confident. Si on a des problèmes à la maison, on est capable de parler ouvertement. Quand on vit des peurs et de l'inconnu, on a le temps d'en dire beaucoup pendant le trajet Québec-Edmundston , confie Michel Pelletier.

Il souhaiterait par ailleurs que d'autres endroits puissent bénéficier d'un service semblable.