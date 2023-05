Promenade à saveur autochtone, artistique et historique sur le mont Royal

Non, l’histoire de Tiohtià:ke (ou Montréal) n’a pas débuté avec l’arrivée de Jacques Cartier. C’est avec cette idée en tête que plusieurs initiatives à saveur artistique ont actuellement cours afin de permettre aux Autochtones de raconter leur version des faits. Espaces autochtones s’est glissé dans l’une de ces activités, Promenade avec Jocelyn Sioui, où l’artiste wendat mêle ses talents de conteur et son intérêt pour l’histoire des Premiers peuples.

On s’est beaucoup intéressé aux 60 personnes et quelques qui ont fondé Montréal, mais on ne s’est pas intéressé aux 60 000 autres [les Autochtones] qui étaient autour. Nous autres, c’est ce qu’on essaie de faire , confiait le comédien, auteur et marionnettiste au micro de l’émission Kwé, bonjour (Nouvelle fenêtre) quelques jours avant l’évènement.

Nous autres , c’est un groupe de six artistes autochtones réunis dans le cadre d’un projet intitulé Tiohtià:ké : cartographie de récits autochtones. Le projet piloté par l’artiste déné Nahka Bertrand a été présenté récemment dans le cadre du Festival du Jamais Lu.

Jocelyn Sioui faisait partie de ce groupe et y a lu un texte conçu dans le cadre d’un projet personnel de promenade à saveur historique. Son histoire s’articule autour de trois personnages issus de trois époques différentes, mais qui convergent vers un même lieu : un rocher situé sur la montagne.

La petite histoire derrière la grande

Dans le cadre de la promenade de lundi dernier, l’artiste wendat s’est limité au récit de Wenta Yeh' Tichion (Étoile du jour) qui, en 1535, entend parler de l’arrivée d’hommes petits, velus qui puent (aka : Jacques Cartier et ses hommes).

Ayant un mauvais pressentiment, elle s’empresse de traverser une partie de l’île jusqu’à Onon:ta' (la montagne) pour y découvrir que tous ses congénères sont morts, une façon allégorique de parler du fait que le contact avec les colons de la Nouvelle France a été un vecteur de propagation de maladies qui ont fait des ravages chez les premiers peuples.

Le récit parle de mes racines réelles et fictives avec un côté fantastique , confie l’artiste wendat à Espaces autochtones. Il conseille de se laisser porter par l’histoire en essayant de démêler le vrai du faux .

L'auteur wendat Jocelyn Sioui Photo : Gracieuseté : En juin: Je lis autochtone

Ce qui est sûr, par contre, c’est la volonté politique derrière ce projet artistique, comme l’a bien expliqué Jocelyn Sioui au micro de l’émission Kwé, bonjour. Pour moi, ce projet est une façon de raconter qu’il y avait un peuple qui vivait à la base du mont Royal et que l’histoire ne commence pas en 1535 [à l’arrivée de Jacques Cartier], mais bien avant.

« Il faut qu’on arrête de dire qu’avant Jacques Cartier, c’était la préhistoire, car dans la tête des gens, la préhistoire a un petit goût d’hommes des cavernes. » — Une citation de Jocelyn Sioui, auteur, comédien et marionnettiste

Or, ceux que l’on nomme les Iroquoiens du Saint-Laurent avaient plutôt de solides connaissances en matière d’agriculture et de santé (ce qui a sauvé les premiers colons), mais aussi en termes de gouvernance et de maîtrise du territoire, comme le rappelle bien l’essayiste Pierre Monette, auquel fait plusieurs fois référence Jocelyn Sioui dans son récit.

L’idée de conte/promenade, présentée en marge du Congrès scientifique de l’Acfas (en partenariat avec Les Amis de la montagne et le Centr’ERE), était justement d’offrir un regard autochtone sur nos connaissances de l’histoire.

Jocelyn Sioui a profité de la deuxième moitié de la promenade pour répondre aux questions des 80 marcheurs, avides de recoudre ces deux versions de l’histoire de Montréal .

On a donc parlé de la crise d'Oka et de l’importance de ne pas enseigner l’histoire de façon fragmentée à l’école, de la place de l’ours dans la mythologie autochtone et comment elle se perpétue encore aujourd’hui, mais aussi d’environnement et du processus d'invisibilisation des Autochtones dans la société.

D’autres promenades comme celle-ci devraient être organisées et ça m’emballe , confie l’auteur de Mononk Jules.

Quant aux récits à saveur historique des cinq autres artistes autochtones, ils pourraient bientôt être disponibles sous forme audionumérique.