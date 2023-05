L’authenticité et la réappropriation au cœur du festival ImagineNATIVE

La femme d'origine kanien'kehà:ka (Mohawk) se dit motivée par la prise de contrôle des Autochtones de leurs propres narratifs, ce qui l'a poussée à accepter le poste.

Diplômée de l'Université York en cinéma et études médiatiques, elle a travaillé avec plusieurs organisations à but non lucratif, comme le Kaha:wi Dance Theatre, le Maoriland Film Festival, le Royal Conservatory of Music et Indigenous Climate Action.

CBC Indigenous s'est entretenu avec elle.

Pourquoi la souveraineté narrative autochtone est-elle si importante pour vous?

La souveraineté narrative autochtone, c'est de se réapproprier nos histoires et de les raconter d'une manière authentique. Selon moi, ImagineNATIVE crée un espace où les nations peuvent se réunir et se montrer les unes aux autres, qui nous sommes et d'où nous venons, et il y a des enseignements dans toutes nos histoires.

Je pense que l'expérience physique de se voir sur grand écran, de capter le temps et l'attention de tout le monde pour apprendre quelque chose de nouveau ou se rapprocher de nous est très puissante.

Il n'y a pas beaucoup d'occasions où nos peuples ont la possibilité de se voir aussi grands que cela. Je pense qu'il est très important que nous puissions ressentir ce pouvoir, le pouvoir que nous avons, qui nous sommes et notre histoire.

Selon vous, quel est l'état du cinéma autochtone d'aujourd'hui?

Je crois que le milieu se porte très bien et que ça continue de s'améliorer. Nos films et nos histoires sont de plus en plus visibles.

Nous avons bien plus d'influence et de mentors que nos cinéastes en avaient par le passé. Je pense que ça joue un rôle fondamental dans la raison pour laquelle nos histoires sont racontées de façon si puissante.

Je suis mère de deux jeunes filles qui grandissent dans un monde totalement différent de celui dans lequel j'ai grandi. Elles vont voir beaucoup plus de reflets d'elle-même dans la société que moi lorsque j'étais enfant.

Mes filles ont une grande bibliothèque de films avec lesquels elles pourront se sentir représentées et comprises au fur et à mesure qu'elles grandiront.

La technologie a évolué à un rythme accéléré depuis 10 ans. Tout le monde utilise désormais la caméra sur son téléphone et l'utilise pour raconter des histoires. Il ne s'agit là que des médias sociaux, mais c'est un exemple de la façon dont les histoires sont constamment racontées, et cela ne fera que produire de plus en plus d'œuvres fortes en ce qui concerne les films autochtones.

Certaines personnes revendiquent des identités autochtones fausses ou douteuses dans le monde artistique. Comment ImagineNATIVE s'assure-t-il de travailler avec des personnes ayant de véritables liens avec les communautés?

Les personnes qui soumettent les films, les membres clés de l'équipe, doivent être autochtones. Ils doivent être réalisateurs, producteurs ou scénaristes. Nous leur demandons également quelle est leur histoire et de quelle communauté ils sont originaires.

Nous creusons un peu la question et je pense que, comme nous avons tous des programmateurs autochtones dans l'équipe, nous faisons de notre mieux pour trier les propositions.

Nous discutons, travaillons et parlons avec les communautés et nous nous intéressons à leurs antécédents, à leurs histoires et à leurs origines, ce qui nous aide à nous orienter.

Quel est le film autochtone que vous avez visionné récemment et qui vous a le plus marquée?

Il s'agit de Rhymes for Young Ghouls, de Jeff Barnaby. Dès le début, on entend des halètements dans la salle, jusqu'à la fin. Il y a tellement de moments qui m'ont secouée jusqu'au plus profond de moi-même. Je pense que c'est l'expérience la plus cérébrale que j'aie vécue en regardant un film autochtone. Aujourd'hui encore, je le regarde et j'en ai toujours la chair de poule.

Quels sont les défis auxquels font encore face les cinéastes autochtones?

Je dirais l'accès au financement et aux opportunités. Notre combat, à nous et à d'autres organisations dirigées par des Autochtones, est de créer davantage de possibilités de mentorat. Vous savez, des occasions d'apprendre d'autres Autochtones, d'avoir des occasions faites pour et par des Autochtones.

Nous prenons soin de nos propres œuvres et nous en créons de nouvelles, plus solides, chaque année. Au cours des dix dernières années, depuis la dernière fois que j'ai travaillé à ImagineNATIVE, l'industrie, la télévision et les arts des nouveaux médias ont connu une croissance phénoménale.

Le festival du film et des arts médiatiques ImagineNATIVE est prévu du 17 au 29 octobre 2023. Le festival aura lieu à Toronto, en personne et également en ligne.

Cette entrevue a été éditée à des fins de clarté et de brièveté

D'après un texte de Oscar Baker III, de CBC Indigenous