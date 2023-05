Réconciliation : Charles III aligné sur les priorités des Canadiens, selon Trudeau

Il a formulé ces commentaires lors d'un point de presse devant les journalistes dimanche matin à Londres, au lendemain du couronnement du roi.

M. Trudeau, qui dit connaître le souverain britannique depuis des décennies, le juge engagé à préserver la nature.

Selon le premier ministre, lorsque le roi Charles III a tendu la main aux peuples autochtones ces derniers jours, il a démontré qu'il comprend les problèmes créés par l'histoire coloniale britannique au Canada.

Ça a été un moment pour réfléchir à l'histoire de notre démocratie, aux traditions qui nous ont animées, mais aussi pour regarder vers l'avenir , a déclaré M. Trudeau.

Que ce soit au chapitre de la protection de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques, qui ont toujours été une priorité pour le roi Charles au cours des dernières décennies.

« Ou encore, de réfléchir aux traditions et à l'histoire coloniale que nous avons au Canada et au besoin de s'engager de façon positive et substantielle envers les peuples autochtones pour créer de meilleurs partenariats et un avenir basé sur le respect et la dignité de tous. »