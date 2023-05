Quand la statue décapitée de John A. Macdonald s’affiche pour un festival

La statue déboulonnée et décapitée de John A. Macdonald, objet de dissensions politiques, a trouvé une nouvelle place : elle figure comme représentation artistique et politique sur la nouvelle affiche du Festival international Présence autochtone, qui célèbrera sa 33e édition cet été.

Le 2 mai, l'événement culturel montréalais a dévoilé sa nouvelle affiche, une commande de son directeur artistique André Dudemaine passée à des graphistes professionnels pour revamper la marque visuelle du festival.

L'affiche conçue par Mathieu Bergeron illustre un jeune planchiste autochtone jouant du tambour devant la statue décapitée.

Je trouvais qu'on avait une image trop sage, explique M. Dudemaine, alors qu'on demeure toujours liés à un mouvement de résistance et un mouvement anticolonial autochtone.

« Je voulais qu'on insiste sur ce côté rebelle. » — Une citation de André Dudemaine, directeur artistique de Présence autochtone

Devant les ruines d'un passé renversé, le planchiste symbolise la jeunesse, comme une figure allégorique, ajoute l'Innu d'origine, membre de la communauté de Mashteuiatsh.

Détail de l'affiche du 33e Festival international Présence autochtone Photo : Mathieu Bergeron / Smartiz Publicité et graphisme

Le choc des images exprime à la fois l'héritage d'une histoire tragique, celle des pensionnats, et la volonté de dépasser ce passé-là . Et c'est ce qu'on est en train de faire , affirme M. Dudemaine, en faisant référence au mouvement global de déboulonnage dans l'espace public de statues de certains grands hommes associés à la colonisation et à l'esclavage.

Le dévoilement de l'affiche, mardi, a été accompagné d'un communiqué explicatif : Le tambour à la main, [le jeune musicien] incarne la renaissance des cultures autochtones alors que tombent un à un les reliquats de l’époque ethnocidaire dont on commence enfin à s’extirper , peut-on lire.

John A. Macdonald est considéré comme l'un des principaux pères fondateurs de la Confédération canadienne. Au pouvoir de 1867 à 1873, et à nouveau de 1878 à 1891, il a établi le programme de pensionnats pour Autochtones et adopté la Loi sur les Indiens.

En 2020, des protestataires antiracistes avaient déboulonné sa statue sur la place du Canada, devant la station de métro Bonaventure, au terme d'une manifestation réclamant le définancement de la police.

Pas un encouragement

L'acte de vandalisme, dénoncé par l'administration Plante, avait rendu l'objet politiquement encombrant. Plusieurs représentants autochtones avaient également dénoncé le geste.

Deux ans après les faits, un comité d'experts indépendants avait recommandé à la Ville de Montréal de ne pas réinstaller la statue.

André Dudemaine explique avoir lui-même participé au comité de réflexion de la Ville, d'où il ressortait que la statue devait être exposée ailleurs, peut-être dans un musée d'histoire, et contextualisée .

Il défend toutefois l'idée que représenter le déboulonnage sur une affiche ne signifie pas pour autant cautionner le geste : Ça ne se veut pas un encouragement aux actes illégaux , nuance le directeur de l'événement, en soulignant plutôt la valeur artistique d'un tel symbole. Et pour filer la métaphore culturelle, le renversement d'une statue a quelque chose de performatif , ajoute le cofondateur et directeur de Terres en vues, l'organisme à l'origine du festival.

Liberté d'expression

Radio-Canada a contacté plusieurs partenaires financiers du festival, qui tous ont appuyé la liberté d'expression de la manifestation en lui exprimant leur soutien relativement à son choix d'affiche.

Terres en vues, l'organisme à l'origine de ce festival annuel à Montréal, joue un rôle important en aidant les gouvernements et la société à comprendre l'histoire, les réalités et les besoins actuels des Autochtones , a déclaré Odile Joannette, directrice du programme Créer, connaître et partager du Conseil des arts du Canada.

Le Conseil soutient et défend le principe de la liberté d'expression en tant que pierre angulaire d’une société démocratique et croit en la capacité de l'art à susciter le dialogue , a également répondu l'organisme fédéral à Radio-Canada.

La Ville de Montréal a elle aussi réagi en rappelant le grand respect à la liberté d'expression artistique dans le soutien accordé aux projets.

« L’art permet de s’exprimer, d'exprimer des réalités, de prendre position et, parfois, de bousculer. » — Une citation de Ericka Alneus, responsable de la culture au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

Dans sa déclaration, Mme Alneus ajoute : Qu'on soit d’accord ou non avec la proposition, les organismes culturels doivent pouvoir jouir d’une pleine liberté d’expression . Et elle précise, en conclusion, tant que celle-ci ne véhicule pas des propos haineux .

Le festival, dont la programmation n'a pas été encore dévoilée, se déroulera à Montréal du 8 au 17 août 2023.