Femmes autochtones disparues : « ce sont toujours les mêmes qui ont du financement »

Alors que le 5 mai est la Journée de la Robe rouge, qui permet de rappeler la situation que vivent de nombreuses familles autochtones dont la femme, la sœur ou la fille a disparu ou a été assassinée, le gouvernement fédéral a annoncé un versement de 1,9 million de dollars à six organismes québécois.

Tout en soulignant le travail important que ces organismes font, et sans remettre en cause leur existence, la sénatrice innue Michèle Audette estime que ce sont toujours les mêmes qui reçoivent du financement .

Elle croit qu’il faudrait aussi soutenir des organismes qui sont plus proches des communautés et des familles endeuillées.

On veut faire vite, et on va dans ce qu’on connaît, alors que plein de petits groupes de femmes existent dans les communautés, mais comme ils sont moins organisés, n’ont pas la plume ou tel ou tel conseiller, ils ne bénéficient pas d’une grande exposition. Ces gros organismes n’ont peut-être pas le mandat pour répondre aux besoins des familles , ajoute-t-elle.

Michèle Audette croit que des organismes plus petits et plus locaux devraient aussi bénéficier d'un financement du fédéral. Photo : Radio-Canada / Alexandre Milette-Gagnon

Mme Audette a été présidente de Femmes autochtones du Québec. Elle connaît bien l’organisme. Quand j’étais là-bas, certaines personnes m’ont dit : "t’es qui toi pour parler de nous?" se souvient-elle, mettant en avant la proximité de plus petites organisations.

Les six organismes qui bénéficient du financement fédéral : Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or;

Centre Mamik Lac-Saint-Jean;

Cree Women of Eeyou Istchee Association;

Femmes autochtones du Québec;

Gookumnouch Advisory Paataksuun;

Projet de Travailleurs de Soutien aux autochtones (PTSA)/Indigenous Support Workers Project (ISWP).

Petit organisme, grande responsabilité

Comme gouvernement, il faut les protéger dans l’immédiat et donner à ces groupes qui sauvent des vies la promotion qu’ils méritent , dit-elle encore.

Elle donne en exemple le Foyer pour femmes autochtones à Montréal, géré par Nakuset.

Nous avons deux sources de financement, car celui du fédéral ne suffit pas. Nous devons donc aller chercher des fonds privés , explique Nakuset en rappelant la lourdeur administrative du processus de demande de financement. Et en plus, c'est toujours pour un an seulement , ajoute-t-elle.

Par exemple, pour le projet Iskweu, qui répond au besoin d'assistance immédiate exprimé par les familles et les proches dans le cas de la disparition d'une femme ou d'une fille autochtone, le fédéral a versé 90 000 $.

« C'est important de faire le travail, mais pour le faire, il faut des ressources. On a l'impression que, finalement, c'est sur nos épaules que repose la mise en place des recommandations de l'ENFFADA. » — Une citation de Nakuset, directrice du Foyer pour femmes autochtones à Montréal

La sénatrice ne dénigre toutefois pas le travail des plus grosses structures. Elle assure qu’elles font un travail remarquable .

Cartographie des femmes disparues au Québec

Marjolaine Étienne, présidente de Femmes autochtones du Québec, a présenté le prochain projet de cartographie des femmes disparues au Québec. Photo : Gracieuseté : Isabelle Potvin - Poz photographie

En entrevue, Marjolaine Etienne, la présidente de Femmes autochtones du Québec (FAQ), a accueilli positivement ce financement. Il va permettre de soutenir un projet de réalisation de cartographie des disparitions des femmes et filles autochtones du Québec, qui va s’étendre sur trois ans.

Il sera réalisé en partenariat avec le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et le Département de sciences sociales de l’Université du Québec en Outaouais.

Mme Etienne soutient que FAQ ira justement rencontrer, sur le terrain, les familles concernées. Ce sera une tournée d’envergure pour mieux connaître les endroits [où les femmes ont disparu] et l’implication des familles sera importante , dit-elle.

Elle comprend le point soulevé par la sénatrice et assure que justement, nous allons rencontrer les groupes de femmes, car nous allons travailler ensemble .

À Winnipeg, plusieurs femmes autochtones ont été assassinées ces derniers mois. Photo : Radio-Canada / Alexia Bille

Mme Audette souligne l'importance du projet de cartographie et estime qu’il sera un outil politique important pour prouver que ce ne sont pas des cas isolés .

De son côté, Mme Etienne plaide également pour la création d’un plan d’action daté et précis de mise en place des recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA).

Jeudi, la CAQ a déposé une motion pour souligner la Journée de la robe rouge et pour que l’Assemblée prenne acte que les femmes autochtones sont des points d’ancrage dans leurs communautés et des membres importantes de notre société et qu’elle reconnaisse l’importance de poursuivre la mise en œuvre des appels à la justice du rapport de l’ ENFFADA , entre autres.

D'après FAQ, environ 200 femmes autochtones sont portées disparues au Québec. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Michèle Audette salue toutes les fois où la situation des femmes et des filles autochtones est mise en avant, mais en même temps, je me demande si cette motion va vibrer dans les communautés où des petits organismes essayent de sauver des vies .