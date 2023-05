Une carte canadienne des disparitions s’étend aux violences subies par les Autochtones

Deux ans après son lancement, le site Safe Passage , de l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), propose une nouvelle fonctionnalité de signalement des expériences où les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ se sont senties en danger, selon six catégories : physique, sexuelle, culturelle, institutionnelle, spirituelle, et relevant de la traite de personnes.

Les internautes sont ensuite invitées à préciser la date, l’heure et le lieu de l’incident en fournissant autant d’informations qu’elles le souhaitent et de façon confidentielle. Le questionnaire en ligne leur demande ensuite de rédiger leur histoire, que celle-ci ait été signalée à la police ou pas.

Une dernière question sonde leur sentiment d'avoir obtenu justice après avoir rapporté l’incident.

La plateforme Safe Passage leur propose enfin de les mettre en contact avec un aîné pour un soutien émotionnel et des conseils fondés sur les connaissances et les pratiques de guérison autochtones .

En soumettant le formulaire, la participante doit consentir à ce que ses informations soient examinées par un employé autorisé de l' AFAC .

Pas de version française

Le projet a été lancé à partir de données initialement transmises par CBC. En date du 5 mai 2023, 1300 cas de disparitions et d'assassinats ont été répertoriés. La cheffe de la direction de l' AFAC , Lynne Groulx, espérait en 2021 que l'outil documente entre 3000 et 4000 cas.

Toujours en anglais, une nouvelle section lancée le 4 mai par l' AFAC se propose de réunir des récits partagés par les familles et les survivantes dans le but de recentrer leurs voix et leurs perspectives afin qu’elles puissent être entendues, crues et valorisées .

Pour mettre fin à la violence que subissent beaucoup trop de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones, il faudra des efforts soutenus de la part de tous les ordres de gouvernement et de toutes les communautés , a fait valoir Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, dans un communiqué bilingue.

Son ministère rappelle avoir octroyé 1,2 million de dollars dans le cadre de l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres pour soutenir ce projet. Questionné sur l'absence de version en français de l'outil, Services aux Autochtones n'a pas répondu à Radio-Canada au moment de publier cet article.

La relationniste de l' AFAC, Roselie LeBlanc, soutient de son côté que le contenu français est actuellement en cours de développement et sera bientôt disponible , sans toutefois avancer de date.

Génocide

Pour Carol McBride, présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, de telles initiatives contribuent à mettre fin au génocide des FFADA2E+ et à la violence écrasante subie par les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, transgenres et de genre diversifié autochtones .

Les financements fédéraux ont également accompagné la création d’un conseil de sécurité des femmes Safe Passage, composé de représentants des associations membres provinciales et territoriales de l'AFAC partout au pays .

Selon la définition de l’organisme, le conseil participe à la programmation de l'AFAC pour soutenir la sécurité et le bien-être des femmes autochtones, des filles et des personnes issues de la diversité sexuelle, ainsi que pour développer et dispenser des formations dans l'industrie, surveiller les problèmes de sécurité en cours et développer du contenu à des fins éducatives.

Avec des informations de Rhiannon Johnson, de CBC.