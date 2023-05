Fermeture de la route 131 : la communauté de Manawan isolée et préoccupée

La fermeture de la route 131 dans Lanaudière en raison des inondations cause bien des soucis aux résidents de Manawan, qui sont privés depuis lundi d’un lien routier vers le sud. La situation cause non seulement des problèmes d’approvisionnement, mais elle complique aussi énormément l’accès des membres de la communauté aux services de première ligne.

La pluie avait cessé et le calme était de retour mercredi matin à Manawan, où les fortes pluies des derniers jours ont forcé les résidents à s’adapter et à trouver des solutions pour se ravitailler. Malgré tout, un problème important persiste.

En ce moment, il n’y a plus d’essence. C’est ça qui est l’enjeu actuellement , a expliqué en matinée Sipi Flamand, chef de la communauté atikamekw de Manawan.

Une livraison était prévue en après-midi, mais le trajet s’annonçait compliqué.

Le livreur doit passer par Mont-Laurier et les chemins secondaires, a précisé M. Flamand. C’est l’option qu’on a trouvée pour la livraison d’essence et de nourriture, de passer par les chemins secondaires. C’est peu sécuritaire, mais on est obligés d’utiliser ces chemins-là pour ravitailler la communauté.

C’est l’affaissement de la route 131, à la hauteur de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, qui a forcé sa fermeture. Gonflée par les pluies, la rivière Noire est sortie de son lit et recouvre une partie de la route. Outre Manawan, les villes de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints sont également isolées depuis deux jours.

On est coupés des ressources et des services de première ligne; c’est le seul chemin qui donne accès aux hôpitaux et aux services essentiels , a indiqué Sipi Flamand. Mais depuis hier après-midi, il y a une autorisation de passage pour les véhicules d'urgence.

Un tronçon de sécurité a été aménagé pour leur permettre le passage.

La communauté n’a subi aucun dommage matériel, et aucune maison n’a été inondée. Même si la pluie devait reprendre en journée, le chef atikamekw ne s’inquiétait pas pour les biens de sa communauté ni de devoir procéder à des évacuations. Pour Manawan, il n’y a pas de risque. Ce qui nous préoccupe vraiment, c’est le chemin d’accès qui nous mène vers les services essentiels , a insisté Sipi Flamand.

Crainte pour les évacuations médicales

Pour Joliane Ottawa, directrice du Centre de santé Masko-siwin, les dernières heures n’ont pas été de tout repos, même si la communauté a rapidement été incluse dans le plan d’urgence du CISSS de Lanaudière.

Il a fallu qu’on se vire de bord rapidement [...] Les véhicules d’urgence paramédics ne pouvaient pas passer par la route, alors tout se déroulait par hélicoptère et Airmedic. Mais on n’est pas les seuls. On est une communauté de 3000 [résidents], mais il y a aussi Saint-Michel, Saint-Zénon et Sainte-Émélie… Ça fait beaucoup de monde à desservir.

« Déjà que c’est difficile de nous desservir pour les évacuations d’urgence avec hélicoptère, imaginez en rajoutant les autres villages. Imaginez pour nous l’insécurité que ça a créée. On a quand même déjà vécu plusieurs décès reliés au temps d’évacuation à Manawan. » — Une citation de Joliane Ottawa, directrice du Centre de santé Masko-siwin

Deux personnes ont été évacuées pour des problèmes de santé non reliés aux inondations. Mais les opérations ne se sont pas passées sans heurts.

Un patient a été transporté à Saint-Michel-les-Saints et a dû rester au CLSC . Airmedic est arrivé pour venir le chercher, mais il y a eu un bris. Et le deuxième hélicoptère, qui partait de Chicoutimi, ne pouvait plus atterrir à Manawan à cause de la météo. Le brouillard, les nuages, la pluie l’en empêchaient.

Un deuxième patient a été évacué avec succès, par hélicoptère. Le délai pour l’obtention du transport d’urgence l’a toutefois forcé à passer la nuit au Centre de santé.