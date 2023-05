Il n’y a pas que les ONG qui critiquent le rôle du « policier » chargé de surveiller les entreprises canadiennes à l’étranger. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Bloc québécois montent aussi au créneau.

Le Bureau de l’ombudsman est une coquille vide étant donné l’ampleur des conséquences sur les droits de la personne , dit Peter Julian, député NPD et leader parlementaire de l’opposition officielle à Ottawa.

Peter Julian a déposé un projet de loi pour donner « plus de mordant » à l'ombudsman chargé de veiller à ce que les entreprises canadiennes à l'étranger respectent les droits de la personne. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

On est du même avis que les ONG , ajoute Simon-Pierre Savard-Tremblay, porte-parole du Bloc québécois sur les questions de commerce international.

Rappelons que les ONG estiment que le Bureau de l’ombudsman canadien de la responsabilité des entreprises (OCRE) est inutile et ne conseillent même plus à leurs alliés de déposer des plaintes auprès de cette institution.

« C’est un échec, une opération de communication, une opération politique pour faire croire que ça bouge. [Finalement], le Canada est loin d’avoir un filet d’imputabilité concret et établi. » — Une citation de Simon-Pierre Savard-Tremblay, député du Bloc québécois

Le mandat de l’ OCRE est pourtant clair : enquêter sur les violations des droits de la personne commises par des entreprises canadiennes exerçant à l’étranger des activités dans les industries pétrolière et gazière, minière et vestimentaire.

En cinq ans, ce bureau, qui dispose d’un budget annuel d’un peu plus de 4 millions de dollars, n’a pas publié une seule enquête.

Le député néo-démocrate Peter Julian a ainsi décidé de déposer, en 2022, un projet de loi pour donner plus de mordant au Bureau de l’ombudsman. Le texte est actuellement en première lecture.

La mine El Escobal, située au Guatemala, fait l'objet d'une farouche opposition depuis son ouverture. Les Autochtones du secteur n'ont même pas tenté de déposer une plainte à l'ombudsman, car ils l'estiment peu efficace. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Luis Echeverria

Il justifie le dépôt de ce projet de loi ainsi : La responsabilité et les recours existants sont insuffisants et […] la réparation obtenue, le cas échéant, pour le préjudice subi est rarement adéquate, efficace et rapide au regard des normes internationales .

Le projet de loi vise aussi à permettre aux victimes alléguées d’obtenir des compensations. Les entreprises auraient donc une responsabilité civile et devraient mettre en œuvre des procédures de diligence raisonnable .

Le député du Bloc québécois souligne également le régime fiscal très avantageux qu’offre le Canada aux minières canadiennes, entre autres.

Simon-Pierre Savard-Tremblay est co-parrain du projet de loi du NPD. Photo : Josh Fauvel

Elles sont au Canada juste sur le papier. Elles ont juste besoin d’une boîte postale. Il faudrait d’ailleurs renforcer la définition de ce qu’est une entreprise canadienne , plaide Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui a participé à deux missions sur les abus des minières en Amérique du Sud.

Concernant le budget alloué au Bureau de l’ombudsman, il estime qu’il est incomparable au fonds dont dispose le Commerce international .

Peter Julian ajoute : S'il n'y a pas les pouvoirs pour que la justice soit obtenue, le budget n’est pas important. .

Enfin, le député du NPD rappelle que les entreprises canadiennes qui ont des activités à l’étranger doivent respecter les droits de la personne comme elles le feraient au Canada. Et ce, même si les pays dans lesquels elles opèrent sont dépourvus de justice locale ou dont le gouvernement est corrompu .

Contacté par Espaces autochtones, le Parti conservateur du Canada n’a pas répondu à nos demandes de réaction sur le sujet.