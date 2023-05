« Zone de non-droit », « far west »... des Mohawks de Kanesatake n’en peuvent plus

La peur est ancrée si profondément à Kanesatake qu’ils ne dévoileront pas leur prénom, ni leur nom, ni même leur sexe pour la dénoncer. Des Mohawks de cette communauté située à côté d’Oka appellent à l’aide dans une lettre ouverte pour que leur lieu de vie « redevienne un endroit sûr et sain où vivre ».

Ils se sont réunis lors d’une rencontre virtuelle vendredi, à huis clos, mais à laquelle Espaces autochtones a été invité.

Des représentants de différents collectifs, notamment de Decolonial Solidarity, Climate Justice Montreal et la Fondation Suzuki, étaient présents. Les Mohawks, quant à eux, avaient le visage caché et la voix transformée. Espaces autochtones connaît leur identité, mais a respecté leur volonté de ne pas être nommés.

Plusieurs kiosques de vente de cigarettes affichent ouvertement vendre du cannabis dans la communauté mohawk de Kanesatake, située près de Montréal. Certains d'entre eux sont soupçonnés d'être liés au crime organisé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Le collectif dénonce des activités criminelles, y compris des tirs d’armes automatiques en plein jour et un vol de terre par des promoteurs immobiliers et des Mohawks assimilés . Il affirme que plus aucune loi n’est respectée à Kanesatake.

Il semblerait que l’omerta règne dans la communauté. Un témoin indique qu’il est devenu impossible de savoir à qui on peut faire confiance .

« Cette communauté est malade. L’argent et le silence, c’est ça, la nouvelle culture de Kanesatake. C’est devenu le far west. » — Une citation de Un témoin mohawk

Le collectif insiste sur le fait que les habitants de Kanesatake ne se sentent pas en sécurité depuis plusieurs générations .

Dans une lettre diffusée vendredi également, il estime que les gouvernements provincial et fédéral n’ont pas agi et que même le conseil de bande de Kanesatake (MCK) n’a que peu fait. Pis encore, ils ne peuvent rien faire.

La crise d'Oka de 1990 a profondément marqué la communauté de Kanesatake. (Photo d'archives) Photo : Office national du film / Shaney Konulainen

Pour étayer cette thèse, le collectif a publié une lettre du cabinet d’avocats qui conseille le MCK . Dans un cas précis d’appropriation de terre commune par l’un des membres de la communauté, le MCK avait demandé des conseils juridiques pour forcer ledit membre à libérer cet espace.

Dans cette lettre, on peut lire que, d’après les avocats, même si le conseil parvenait à déplacer le membre, le problème est celui de la violence et de l'intimidation . Le MCK serait donc sans aucun moyen d'expulser en toute sécurité une personne qui est en possession non autorisée de terres communautaires .

Un témoin mohawk explique qu’après avoir dénoncé une situation similaire d’appropriation de terre, il a subi de nombreuses menaces. Tout le monde m’a dit de me taire parce que, sinon, ils allaient brûler ma maison , ajoute ce témoin.

D’un dépotoir à d’autres

Lors de la rencontre, d’autres témoins rappellent la situation du dépotoir qui a entraîné la pollution des cours d’eau environnants. Ce dépotoir était la propriété de deux Mohawks qui seraient reliés au crime organisé. Depuis, leur permis d’exploitation a été révoqué par le gouvernement du Québec.

Voici des photos extraites du rapport d'inspection menée par le ministère de l'Environnement sur le terrain du dépotoir de Kanesatake. Photo : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques

D’après différents témoignages dans le média The Rover, maintenant que le dépotoir est fermé, il existe désormais des monticules de déchets qui s’accumulent dans la cour arrière de certains Mohawks qui se voient offrir une compensation financière pour cette opération. L’une de nos sources a confirmé cette information.

Quand on dénonce ce qui se passe, notre vie est menacée. Tout cela va à l’encontre de tous nos principes traditionnels, de tout ce qui fait de nous le peuple kanien’kehà:ka , dit l’un des témoins présents lors de la rencontre.

Au bout du rouleau, ces Mohawks ajoutent que Kanesatake est devenue une zone de non-droit, ce qui ne représente pas notre identité .

Le dépotoir a pollué le cours d'eau Gratton notamment, qui se déverse dans un autre cours d'eau menant au lac des Deux Montagnes. Les images provenant des municipalités d'Oka et de Saint-Placide ont été prises à la jonction de cours d'eau près de la route 344 et du rang Saint-Jean. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie / villes d'Oka et de Saint-Placide

Pour toutes ces raisons, des Mohawks demandent dans la lettre un soutien pour assurer la paix et la sécurité des membres de toute urgence . Rappelons que Kanesatake n’a plus de police depuis 2005 et les violences qui ont conduit à l’incendie de la maison du chef de l’époque, entre autres.

La Sûreté du Québec [SQ] connaît la situation, mais ne veut rien faire , ajoute un témoin.

Le ministère de la Sécurité publique du Québec, qui se dit sensible à la situation , renchérit qu' il importe de mentionner que la SQ dessert la communauté depuis plusieurs années .

Il invite aussi les personnes faisant l’objet de menaces ou d’intimidation sur le territoire québécois à communiquer avec leur corps de police pour porter plainte afin qu’une enquête policière soit effectuée .

Du côté du secrétariat chargé des relations avec les Autochtones, le ministre québécois, Ian Lafrenière, a indiqué par courriel que le crime organisé s’installe là où il y a de la vulnérabilité. Ce n’est pas aux Mohawks d'en payer le prix. La lutte contre le crime organisé fait partie de mes priorités, et le ministre François Bonnardel et moi ne baisserons pas les bras devant le crime organisé dans les communautés autochtones .

Les signataires demandent en outre la création d’un comité parlementaire spécial pour enquêter sur la corruption qui a mené à l’anarchie dans notre communauté et sur les responsabilités du gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec, du MCK , de la Municipalité d’Oka, ainsi que des promoteurs immobiliers locaux et des groupes du crime organisé dans la création de la situation actuelle .

Enfin, ils exigent une enquête indépendante, menée par une équipe internationale, sur la collusion de la part de tous les niveaux de gouvernements et d'institutions, y compris le Conseil mohawk de Kanesatake .

Québec et Ottawa se renvoient la balle

Il faut dire que depuis que le dépotoir des frères Gabriel a fermé, les gouvernements du Canada et du Québec se renvoient la balle quant à sa décontamination, selon les militants.

Précisons que le gouvernement du Québec ne peut contribuer financièrement à la réhabilitation du terrain. En effet, le site, terres de tenure fédérale, n’est pas admissible au passif environnemental québécois. Le passif environnemental de ce site relève du fédéral , dit le ministère de l’Environnement du Québec.

Il s’agit d’une situation très complexe qui demande de travailler en collaboration avec le gouvernement provincial , répond plutôt Service aux Autochtones Canada.

Soutien politique

Durant la rencontre, trois personnalités politiques se sont associées à l’appel à l’aide du collectif mohawk. Parmi eux, Manon Massé, la co-porte-parole de Québec solidaire. Elle estime que, comme il y a des enjeux environnementaux et de sécurité publique, c’est à la province de gérer la situation, car ce sont ses prérogatives.

La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a fait une intervention lors de la rencontre avec les Mohawks. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Dany Pilote

Je ne l’ai pas, la solution, mais si on ne s’y attaque pas, le crime organisé va imposer sa loi sur ce territoire. On ne peut pas rester silencieux , dit-elle.

Elle abonde dans le sens des témoins mohawks qui accusent le gouvernement de faire la sourde oreille à leur égard. Mon sentiment est que les différents paliers de gouvernement ont été interpellés et n’ont jamais jugé bon d’agir.

Elle estime que l’argument de dire que le gouvernement ne veut pas se mêler des affaires internes d’une communauté pour respecter leur autonomie ne tient plus dans ce genre de situation extrême.

Le député du NPD, Alexandre Boulerice, parle de son côté d’une situation globale préoccupante [à cause de] l’intimidation, la violence et les problèmes de gouvernance .

Alexandre Boulerice estime que le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités dans le dossier de Kanesatake. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Justin Tang

C’est dommage que tous les paliers de gouvernement se renvoient la balle. Le NPD dit que c’est assez. On lance un appel au fédéral pour qu’il y ait [cette] enquête parlementaire. Le gouvernement fédéral a une responsabilité , ajoute-t-il.

Enfin, la députée des verts, Elizabeth May, a rappelé l’importance de nettoyer le terrain contaminé pour une vraie justice environnementale et pour mettre fin au racisme environnemental .

Elizabeth May a évoqué le racisme environnemental auquel font face les membres de la communauté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Je sais qu’ils ont pris des risques, c’est courageux de leur part [de parler] , a-t-elle encore dit, évoquant les témoins qui ont assisté à la rencontre.

Le grand chef de la Première Nation de Kanesatake, Victor Akwirente Bonspille, n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Espaces autochtones a contacté le ministère de la Sécurité publique du Québec et celui du Canada, mais n'a pas reçu de réponse de leur part. Même chose pour l'actuel grand chef de Kanesatake, Victor Bonspille.