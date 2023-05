Plagier des artistes autochtones au nom du profit

Plusieurs artistes autochtones dénoncent les pratiques de certaines plateformes de vente en ligne. En plus de plagier leurs œuvres, ces dernières tentent, selon eux, d’utiliser la popularité du mouvement Every Child Matters (Chaque enfant compte) pour vendre des tee-shirts sans verser une partie des fonds recueillis au soutien des organismes autochtones.

Dans leur ligne de mire, on retrouve notamment l'entreprise PrideEarth, spécialisée dans la vente de tee-shirts et autres accessoires imprimés.

Le site de l’entreprise texane (qui dispose d’un entrepôt en Ontario) propose une section spéciale de produits liés au mouvement Chaque enfant compte. Celui-ci a pris de l’ampleur au Canada après la découverte de traces de tombes anonymes sur les sites d'anciens pensionnats pour Autochtones en 2021.

Sur Twitter où elle fait la promotion de ses produits, PrideEarth est la cible des internautes qui lui reprochent de faire de l'appropriation culturelle. La maison mère de PrideEarth, At Media Ltd, semble basée au Vietnam et n’a visiblement aucun lien avec la sphère autochtone.

« N'achetez pas chez ces gens. Ils n'ont pas encore expliqué où va l'argent. Ils sont irresponsables et gagnent de l'argent grâce au traumatisme des survivants des pensionnats. » — Une citation de Terrill Tailfeathers, activiste membre de la Première Nation Kainai

Ce n'est pas tout : l'entreprise PrideEarth puise du côté des artistes autochtones pour concevoir le design de ses tee-shirts. Au grand dam de certains d’entre eux, qui crient au vol.

L’artiste peintre et illustratrice Chantelle Trainor-Matties en fait partie. Après avoir vu sur Facebook la publication d’un artiste autochtone (Ovila Mailhot) dénonçant la situation, elle réalise au début de février que l’une de ses compositions (une patte d’ours) a été volée et est utilisée sur des tee-shirts mis en vente par PrideEarth.

Chantelle Trainor-Matties (à gauche) a été désagréablement surprise de voir son idée de tee-shirt reprise et commercialisée sur le site de PrideEarth sans son accord. Photo : Gracieuseté Chantelle Trainor-Matties

Elle contacte donc l’artiste plagié pour obtenir des conseils de sa part et ce dernier lui fait parvenir un formulaire de mise en demeure qu’elle envoie ensuite à PrideEarth. Dans les 12 heures suivantes, elle reçoit un très court courriel d’excuse de la plateforme de vente en ligne et le produit est retiré. Mais deux mois plus tard, le vol se répète avec un autre de ses dessins (un aigle qui surplombe des mocassins).

L’artiste aux origines nisga’a et métisse doit donc rééditer l’opération et reçoit de nouveau le même courriel succinct d'excuses de la part de l’entreprise.

« J’ai répondu à leurs excuses la deuxième fois en leur demandant comment ils pouvaient être désolés s'ils continuaient à le faire et en demandant une compensation, mais je n'ai jamais reçu de réponse. » — Une citation de Chantelle Trainor-Matties, artiste peintre et illustratrice autochtone

Elle peut citer les noms d’une demi-douzaine d’artistes autochtones ainsi lésés.

Chantelle Trainor-Matties recommande donc la vigilance avant d’acheter en ligne afin de séparer le bon grain de l’ivraie, d'autant plus que certains Autochtones utilisent ces plateformes de vente de façon légale pour vendre leurs créations.

Un demi-plagiat reste du plagiat

Malgré ces péripéties, l’entreprise PrideEarth continue d’utiliser des créations autochtones, mais semble cette fois les transformer en partie.

Ainsi ce tee-shirt (voir la photo ci-dessous) actuellement vendu en ligne reprend le design original de la Journée du chandail orange de 2022, mais en remplaçant l’aigle original de Geraldine Catalbas  (Nouvelle fenêtre) par la représentation de deux enfants. Nulle part n'est-il indiqué que l'entreprise verse une partie de ses ventes à des organismes autochtones.

À gauche, un tee-shirt mis en vente sur PrideEarth et largement inspiré du dessin de la jeune Autochtone Geraldine Catalbas (à droite). Photo : Gracieuseté

Meika Ellis, avocate gwich'in spécialisée en droit de la propriété intellectuelle, souligne qu'une poursuite judiciaire est un processus long et souvent coûteux (plus de 150 000 $ en cas de procès), ce qui constitue un obstacle pour les artistes autochtones .

« Reprendre une quantité substantielle de l'œuvre originale, cela peut constituer un plagiat (violation du droit d'auteur) de l'œuvre originale, même s'il y a des modifications, des suppressions ou des ajouts. » — Une citation de Meika Ellis, avocate chez Ridout & Maybee LLP

Par courriel, l'Orange Shirt Society, responsable de la conception du tee-shirt original, indique ne pas être au courant de cet autre cas de plagiat. Nous travaillons actuellement sur la protection des droits d'auteur, mais cela prend du temps et il y a juste trop de sites [à surveiller] , mentionne une représentante de l'organisme autochtone.

Autre cas emblématique

Andy Everson, un autre artiste autochtone originaire de l’Ouest canadien, fait lui aussi partie des artistes lésés. Il est l'auteur du populaire logo Every Child Matters qui était utilisé sur les tee-shirts orange en 2021. Cette initiative est chère à mon cœur, certains de mes proches ayant vécu dans des pensionnats , confiait-il plus tôt cette année pendant l’émission Unreserved sur CBC .

L’artiste k'ómoks et kwakwa̱ka̱'wakw a autorisé l’utilisation de l’image de son œuvre, mais à condition que le produit de la vente d'articles soit remis à des organisations autochtones à but non lucratif.

Une tasse reprenant le design de l'artiste Andy Everson. Photo : Gracieuseté

Pourtant une tasse avec son logo est en vente sur le site Zazzle.ca sans cette mention caritative. L’entreprise se targue pourtant de respecter la créativité et les droits de propriété intellectuelle de chacun .

Elle dispose même d’un agent responsable des droits d’auteur pour s’assurer que les vendeurs qui utilisent la plateforme de commercialisation respectent les règles.

Avisée par Espaces autochtones, l'entreprise a rapidement retiré le produit litigieux de sa plateforme. Lorsqu'un contenu est porté à notre attention qui enfreint nos conditions d'utilisation, nous prenons des mesures rapides pour avoir le produit supprimé , indique l'entreprise par courriel. Impossible par contre de savoir si un programme de compensation des artistes lésés était en place.

Quant à l'entreprise PrideEarth, elle n’avait pas répondu à nos demandes de commentaires au moment de publier cet article.

L'État appelé à s'impliquer

Selon la sénatrice Patricia Bovey, l’industrie du faux art autochtone coûte des millions de dollars aux artistes lésés. Elle milite pour une réforme de la Loi sur le droit d’auteur et pour la création d’une unité de spécialistes afin d'aider les artistes autochtones à traquer les contrefaçons et à renforcer les contrôles aux frontières concernant l’art de style autochtone.

Au moment de publier cet article, il n'était pas possible de savoir auprès du Bureau de l'éthique commerciale quelle était l'ampleur des plaintes et comment le gouvernement comptait régler ce problème.

Selon l'avocate Meika Ellis, le Canada devrait s'inspirer notamment de l'Australie ou des États-Unis qui protègent des formes d'art et des symboles autochtones spécifiques, rendant ainsi illégal leur détournement .

D'après elle, le gouvernement pourrait contribuer plus activement au dépistage des entreprises fautives et au renforcement du contrôle aux frontières des produits estampillés comme étant autochtones.