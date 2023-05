Plusieurs nouveautés pour le 6e Festival Kwe! célébrant les 11 nations du Québec

Parmi les nouveautés cette année, on compte la création d'un Espace Jeunesse-Famille, qui permettra aux plus jeunes et à leurs proches de découvrir les cultures des 11 Nations autochtones du Québec, ainsi qu'un atelier de hip-hop qui sera donné par des rappeurs autochtones.

Celui-ci permettra à deux jeunes autochtones et deux jeunes allochtones de créer ensemble une chanson qui sera présentée lors du grand concert du 21 juin.

Une nouvelle scène sera également aménagée, où des artistes autochtones se produiront en continu, par des prestations d'une trentaine de minutes chacun , explique la directrice générale de l'événement, Mélanie Vincent.

Ces activités s'ajouteront aux multiples spectacles qui sont habituellement présentés, autour de prestations de chants de gorge, de démonstration de danses de Pow-wow.

KWE! À la rencontre des peuples autochtones Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Dès ses débuts, le programme du festival Kwe! a été organisé autour de trois grands thèmes : l'échange, la famille et le spectacle.

Le premier permet d'ouvrir des dialogues sur des sujets d'actualité par des conférences, des présentations et différentes activités. Une marche Puamun Meshkenu est prévue avec le Dr Stanley Vollant, président d'honneur de Kwe! depuis les débuts.

Selon la directrice générale de l'événement, Mélanie Vincent, le festival est devenu un incontournable, et accueille environ 20 000 visiteurs.

Mélanie Vincent, la directrice générale du festival Kwe! depuis ses débuts, lors du dévoilement de la programmation 2023. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Cette popularité s'explique entre autres par la variété de ce qui est proposé, alors que les visiteurs peuvent participer à de multiples activités qui permettent de mieux connaître et comprendre les Premières Nations. Des ateliers de fabrication, un espace cuisine et des boutiques d'artisans seront à l'honneur cette année.

On le voit depuis des années, les gens sont curieux, et adorent assister à ce mélange entre des éléments ancestraux et modernes. Depuis cinq ans, Kwe! crée un pont entre les communautés autochtones et les citoyens de la ville de Québec , a exprimé la mairesse suppléante de la Ville de Québec, Catherine Vallières-Roland, lors du dévoilement de la programmation 2023 du festival, lundi.

L'événement est essentiel pour la Ville de Québec, qui souhaite devenir un modèle de vivre ensemble , a-t-elle ajouté.

Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter?

Comme ce fut le cas lors des années précédentes, un grand spectacle est prévu dans le cadre de la journée nationale des Peuples autochtones, le 21 juin.

Pour l'occasion, 11 artistes autochtones revisiteront la pièce bien connue du groupe québécois Harmonium, Un musicien parmi tant d'autres, en traduisant les paroles de la chanson dans les 11 langues autochtones du Québec.

Pour le compositeur de la chanson et chanteur du groupe ultra populaire dans les années 1970, Serge Fiori, il s'agira d'un moment bien spécial. Il dirigera d'ailleurs lui-même l'adaptation.

L'auteur-compositeur-interprète québécois Serge Fiori Photo : Radio-Canada

J'ai composé cette chanson il y a des décennies, et en écoutant les paroles, on dirait que je les ai écrites en parlant des Autochtones. Où est allé tout ce monde, qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter , exprime-t-il.

Occuper une place, se faire entendre et permettre à tous d'écouter les Premières Nations, voilà le mandat du festival Kwe!