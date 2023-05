Un pont entre visiteurs et voix autochtones au Musée McCord Stewart

L'exposition a été réalisée à partir d'une grande cueillette effectuée par la professeure huronne-wendat Élisabeth Kaine, décédée en décembre dernier. Durant près d'une décennie, cette dernière a recueilli près de 800 témoignages de membres des 11 nations autochtones du Québec.

Mme Kaine a travaillé en collaboration avec Jean St-Onge, un innu qui a sélectionné environ 400 objets des collections du musée qui permettent de faire écho aux voix recueillies.

Celles-ci sont présentées aux visiteurs par des textes écrits à côté des objets, des vidéos ou autres moyens.

La défunte Élisabeth Kaine, ex-commissaire de l’exposition « Voix autochtones d'aujourd'hui : savoir, trauma, résilience ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

D'animateur à médiateur

Dans les dernières années, le rôle traditionnel du guide animateur s'est transformé au Musée McCord Stewart. On parle maintenant de médiateur . Qu'est-ce qui différencie les deux? Selon la médiatrice Marianne Connell, c'est la manière d'aborder les interactions humaines qui fait toute la différence.

Un bon médiateur doit constamment adapter son animation en fonction de son public. Il faut bien cerner ses intérêts, son niveau de connaissance, etc., explique-t-elle. Chaque visite est différente, et cette position d'échange nous permet régulièrement de continuer d'apprendre, nous aussi, à partir des réflexions des autres.

« Pour bien tirer parti de l'expérience, il faut avoir une position d'écoute, d'humilité. » — Une citation de Marianne Connell, médiatrice au Musée McCord Stewart

Marianne Connell est médiatrice au Musée McCord Stewart Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

En tant qu'allochtone, cette position de médiatrice permet de s'assurer de ne pas s'approprier la parole des personnes autochtones qui ont livré l'exposition. Nous abordons quand même des questions complexes, mais je crois que tant que tout est fait dans le respect, il n'y a pas de tabou , explique-t-elle.

Si vous suivez la visite avec elle, et que vous êtes du genre loquace, préparez-vous à répondre à des questions. Mais celles-ci vous permettront sans doute d'amener plus loin votre réflexion.

Guérir

Alors que la première partie de l'exposition intitulée savoirs est empreinte d'une ambiance chatoyante en raison du paysage forestier qui illumine les murs, la seconde section, trauma , utilise un décor bien différent.

C'est dans une ambiance sombre à la lumière rouge que des Autochtones témoignent à travers des événements tels que les pensionnats pour Autochtones, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et l'abattage massif de chiens de traîneaux au Nunavik, dans les années 1950 et 1960.

La regalia était portée par Cheryl McDonald lorsqu'elle a rencontré Justin Trudeau lors de la présentation du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Elle a été identifiée sur la photo prise en compagnie du premier ministre comme étant une femme autochtone non identifiée. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

L'organisation du Musée McCord Stewart avoue qu'elle était réticente à l'idée d'avoir cet espace au départ. C'est Élisabeth Kaine qui a insisté pour l'inclusion de cette section dans l'exposition. Ce choix est motivé par le fait que la plupart des gens ne sont toujours pas au courant de certains événements.

L'ilnu Jacques Kurtness témoigne du rôle joué par le teueikan, un tambour sacré chez les Innus, dans les rituels de chasse. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

Cette section était également essentielle pour Élisabeth Kaine afin de respecter le fait que plusieurs membres des Premières Nations sont toujours à l'étape de la guérison, explique le conservateur des collections autochtones du musée, Jonathan Lainey.

Il fait remarquer que plusieurs visiteurs autochtones passent moins de temps dans la section trauma . La section "savoir" est beaucoup plus populaire chez eux, puisqu'ils voient l'ampleur de leurs savoirs traditionnels et en tirent une fierté , constate-t-il.

Valoriser

La troisième et dernière section de l'exposition est axée sur la résilience. Il est important de noter que l'histoire des Premières Nations en est une de grande adaptabilité et de persévérance. C'est ce qui est mis en lumière dans la dernière partie , souligne le conservateur.

Cette œuvre à l'entrée de la section « résilience » de l'exposition a été réalisée par l'artiste huron-wendat Ludovic Boney. Elle parle de collaboration entre allochtones et Autochtones. Photo : Radio-Canada / Jean-Simon Gagné-Nepton

L'exposition Voix autochtones d'aujourd'hui sera encore là pour plusieurs années, et puisque les objets qui y sont exposés changent presque chaque année, elle demeurera une offre diversifiée et intéressante pour les visiteurs.