La cheffe de l’Assemblée des Premières nations du Canada sur un siège éjectable

La résolution, adoptée par les chefs régionaux de l'organisation, affirme que selon une enquête des ressources humaines la cheffe nationale n'a pas respecté son code de conduite.

CBC n'a pas vérifié de manière indépendante le contenu des rapports reliés à l'enquête.

Le comité exécutif de l' APN est hors de propos et sa motion est totalement inutile puisque 75 % des Premières Nations ont massivement approuvé, en assemblée, mon leadership et mon approche pour créer plus de transparence et de responsabilité à l' APN , a répondu Archibald à la résolution du comité exécutif dans une déclaration de son attaché de presse, Andrew St. Germain, à CBC .

Le bureau de Mme Archibald précise qu'il revient aux membres en assemblée d'examiner le rapport et que le comité exécutif a une fois de plus outrepassé son autorité.

Cinq plaintes au total

L'enquête externe a été lancée au printemps dernier après que quatre cadres supérieurs d'Archibald aient déposé des plaintes pour intimidation et harcèlement contre la cheffe Archibald. Une cinquième plainte, provenant cette fois du PDG de l' APN à l'époque, s'est ensuite ajoutée aux quatre autres.

La résolution du comité exécutif stipule que les rapports d'enquête ne peuvent être divulgués aux chefs en assemblée en raison des exigences de confidentialité de la politique sur le harcèlement de l' APN et du Code canadien du travail.

Un résumé des cinq rapports sera toutefois rédigé pour que les chefs puissent statuer lors de la prochaine assemblée qui est prévue en juillet à Halifax.

Depuis son élection à la tête de l' APN en 2021, le comité exécutif a tenté à plusieurs reprises de sanctionner RoseAnne Archibald en raison d'allégations d'intimidation et de harcèlement de la part d'employés. La cheffe nationale a toujours nié les allégations.

Avec les informations d'Olivia Stefanovich, CBC News.