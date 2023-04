En Amazonie péruvienne, un projet de loi met en péril des Autochtones isolés

Environ 25 groupes autochtones isolés vivent dans la forêt amazonienne du Pérou. Un projet de loi pourrait les priver de leurs droits sur leurs terres, d’après des organismes de défense des droits de la personne.

Des peuples précaires pris pour cible

Les peuples autochtones en situation d’isolement volontaire et de contact initial au Pérou – connus sous le nom de PIACI – sont protégés par une loi de 2006 qui interdit tout contact avec eux, principalement pour préserver leur santé, car leur système immunitaire est souvent peu résistant aux maladies courantes.

Pourtant, un législateur élu a présenté un projet de loi qui vise à la modifier, ce qui, selon des anthropologues, des militants et des dirigeants autochtones, menacerait les garanties juridiques des PIACI et pourrait conduire à la révocation des terres qui leur sont réservées.

La proposition, présentée en novembre par Jorge Morante, membre du Congrès et membre du parti de droite Fuerza Popular (Force populaire), vise à modifier la loi de 2006 pour que la responsabilité de la protection des populations isolées et le pouvoir de créer des réserves soient transférés du ministère péruvien de la Culture aux gouvernements régionaux de l’Amazonie.

Dulhy Pinedo, responsable de la direction générale des droits des peuples autochtones au sein du ministère de la Culture, soutient que le risque posé par le projet de loi est si grave et si préoccupant qu’il pourrait signifier la disparition des PIACI qui comptent 8000 membres environ.

« Il s'agirait pratiquement de promouvoir leur extinction, et cela serait basé sur les lois de l’État lui-même, par l’intermédiaire du Congrès. » — Une citation de Dulhy Pinedo, responsable de la direction générale des droits des peuples autochtones

M. Morante, qui représente la région amazonienne de Loreto, au Pérou, a déclaré dans une interview qu’il n’y avait aucune preuve directe de l’existence des PIACI à Loreto, une affirmation énoncée dans le cadre d’une nouvelle campagne de relations publiques dans la région, soutenue par des intérêts commerciaux et politiques, selon les dirigeants autochtones.

Des organisations autochtones ont alerté contre la diffusion d’informations erronées sur les PIACI et souligné leur vulnérabilité croissante face à une foule de menaces.

Des Autochtones du peuple Kayapo Mekranoti, au Brésil, en 2020, dont une partie vit en Amazonie. Photo : afp via getty images / Joao Laet

Le poids des intérêts commerciaux

Dans toute l’Amérique latine, les peuples autochtones de pays tels que le Brésil, la Colombie et l’Équateur affirment que leur territoire est menacé par des intérêts commerciaux, légitimes ou non, bien que ces terres soient considérées comme cruciales pour protéger la biodiversité et lutter contre le réchauffement de la planète.

Ce problème est appelé à s’aggraver dans le monde entier à mesure que la concurrence pour les terres s’intensifie, que ce soit pour l’expansion de l’agriculture, l’extraction de minerais verts ou l’installation de technologies d’énergie renouvelable, y compris les barrages hydroélectriques.

Daniel Vela, chef du peuple autochtone des Matses dans la région péruvienne de Yaquerana, une zone amazonienne reculée à la frontière de Loreto avec l’État brésilien d’Amazonas, soutient que le projet de loi est défendu par de nombreux hommes d’affaires qui veulent extraire du bois, faire de l’exploitation minière et pétrolière .

Selon lui, ce projet de loi pourrait conduire à ce qu’environ 4 millions d’hectares de forêt tropicale – soit 3,2 % du territoire national du Pérou –, dans sept réserves autochtones, perdent leur protection et soient soumis à l’exploitation et au développement industriels.

Les PIACI sont des membres de notre famille , a ajouté M. Vela, en faisant référence aux Matses isolés qu’il a aperçus. Nous sommes très inquiets de savoir comment nous pourrons les protéger.

Ces derniers mois, le Pérou a fait face à des manifestations antigouvernementales et au chaos politique à la suite de l’éviction, en décembre, de l’ancien président Pedro Castillo.

Dans ce contexte, le projet de loi a été renvoyé à une commission du Congrès sur la décentralisation, qui peut approuver ou rejeter des projets de loi parlementaires. En raison d’une bizarrerie bureaucratique, le projet de loi ne sera pas soumis à la commission des peuples autochtones, qui joue un rôle clé.