La radio pour réanimer le mi’kmaw, une langue en péril

L'émission We Speak Mi'gmaq est l'un des rares endroits où les locuteurs et les apprenants peuvent entendre leur langue en ondes.

Dans son studio à l’arrière-cour bien remplie, Floyd Metallic salue ses auditeurs en mi’kmaw chaque vendredi. À l’aise en ondes, il plaisante avec ses deux invités, jasant tantôt de hockey ou d’histoires de son enfance.

Son émission attire un public fidèle de plus de 1000 auditeurs réguliers, en ondes ou en ligne, en provenance du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. C’est l’un des rares endroits où les locuteurs et ceux qui apprennent la langue peuvent l’entendre à la radio.

La langue mi’kmaw est une passion pour moi , raconte-t-il. C’est bien de pouvoir passer à l’antenne, de parler aux gens et d’avoir l’impression qu’ils vous écoutent.

Une radio de rêve

La station de CJRZ The Rez 93,5 FM est une remise aménagée, nichée derrière sa maison, dans la Première Nation de Listuguj, au Québec. Elle diffuse dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres à travers la rivière Restigouche, et jusqu’à Campbellton, au Nouveau-Brunswick.

Floyd, 65 ans, a passé la majeure partie de sa carrière comme ouvrier sidérurgiste, mais il rêvait de travailler dans le domaine de la radio.

Il a appris les rudiments du fonctionnement d’une table de mixage lorsqu’il travaillait à CHRQ 106,9 FM, une station principalement musicale et anglophone, basée aussi à Listuguj.

Il y a sept ans, son fils Sky a suggéré qu’ils ouvrent leur propre station de radio. Ils ont commandé du matériel en ligne et l’ont installé dans le sous-sol : une station de radio pirate sans licence.

En 2017, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) l’a aidé à en obtenir une.

Floyd Metallic a grandi dans une maison où l’on ne parlait que le mi’kmaw. Il a voulu rassembler d’autres locuteurs pour qu’ils entendent leurs histoires à la radio.

Depuis que nous avons commencé à travailler ici, ma passion était de faire venir des gens pour qu’ils commencent à parler la langue mi’kmaw , explique-t-il.

Ici, à Listuguj, nous sommes en train de la perdre. Nous essayons de la sauver. En la diffusant, nous pourrons peut-être contribuer à la faire revivre.

Selon les estimations du recensement, moins de 300 personnes vivant encore à Listuguj parlent le mi'kmaw comme première langue. La plupart d'entre elles ont plus de 60 ans.

Beaucoup d’autres l'apprennent dans le cadre de classes d’immersion pour adultes et enfants. Ils l’utilisent comme un outil d’apprentissage, notant et discutant des mots qu’ils entendent, mais qu’ils ne comprennent pas.

La station de radio diffuse également de la musique en mi'kmaq. Elle est financée par des publicités d’entreprises locales de la région.

Des gifles pour avoir parlé leur langue

Vernon Metallic, 72 ans, dont la langue maternelle est le mi'kmaw, est invité régulièrement à la station.

Il raconte qu’il a commencé à apprendre l’anglais à l’âge de cinq ans, à une époque où les enfants de Listuguj n’étaient pas autorisés à parler leur langue à l’école. Nous étions punis, nous recevions des gifles derrière la tête. C’était dingue.

Il y a environ un an, il a demandé s’il pouvait faire des interventions à la radio pour aider à promouvoir la langue. Nous aimerions que notre langue perdure , a-t-il déclaré. C’est notre culture, c’est ce que nous sommes, c’est très important pour nous.

Dans la vie de tous les jours, explique Vernon, il est rare qu’il croise un locuteur mi’kmaw avec lequel il puisse converser. L’émission de radio lui offre un espace pour contribuer à la revitalisation de sa langue.

« C’est très amusant. Nous essayons toujours de faire venir des gens pour qu’ils se joignent à nous. » — Une citation de Vernon Metallic

D'après un texte d'Alexandre Silberman, de CBC.