Ligne Hertel-New York : des Anishnabeg demandent à Ottawa d’intervenir contre Québec

Après avoir estimé que le ministre québécois de l’Environnement, Benoit Charette, glissait dans une forme de dérive autoritaire , les Anishnabeg de Pikogan (Abitibiwinni), Kitigan Zibi et Lac-Simon sont déterminés à faire entendre leurs voix et ont ainsi décidé de porter le dossier au fédéral.

Ces trois communautés, situées en Abitibi et en Outaouais, estiment que Québec entrave délibérément leurs droits constitutionnels garantis par l’article 35 de la Constitution canadienne .

C’est la raison pour laquelle ils demandent à la Régie de l'énergie du Canada et au gouvernement du Canada d'intervenir auprès du gouvernement du Québec, qui travaille à alimenter la ville de New York en électricité.

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, est vivement critiqué par les Anishnabeg. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Ce projet verrait la construction d’une ligne en Montérégie. Si cela ne se trouve pas sur le territoire des Anishnabeg, il en est autrement des centrales électriques qui pourraient alimenter cette ligne.

Or, les Anishnabeg assurent ne pas avoir été consultés concernant l’augmentation du débit des turbines.

Le 20 janvier dernier, le regroupement de ces trois communautés avait fait parvenir une lettre à M. Charette. Ce dernier avait fait part de son intention de prendre contact avec les Anishnabeg.

Aujourd’hui, force est de constater que le dialogue ne semble pas avoir repris.

Dans un communiqué de presse, les Anishnabeg se disent confrontés à une double impasse : d'une part, on refuse de les consulter quant à l'impact des augmentations de puissance des centrales sur leurs territoires traditionnels et, d'autre part, on refuse de les entendre sur la question de la destination et de l'utilisation d'électricité produite et transportée sur leurs territoires ancestraux vers l'État de New York .

Ils évoquent un scandale et critiquent la désinvolture de Québec. Ils parlent de faux-fuyants et de manœuvres législatives mesquines .

Est-ce là la voie de la réconciliation? Est-ce ainsi que le gouvernement Legault entend procéder à l'avenir dans la gestion des dossiers énergétiques? , peut-on encore lire dans leur communiqué.

Contacté par Espaces autochtones, le ministère de l'Environnement du Québec n'avait pas encore répondu au moment de publier ces lignes.