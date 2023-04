Questions autochtones à l’ONU : apprendre au forum des luttes communes

Ils étudient en criminologie, sciences des religions, droit, anthropologie, psychologie. Cinq étudiants du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIERA) ont passé quelques jours à l'Instance permanente sur les questions autochtones de l'ONU, à New York.

Voir les délégations arriver, dans leurs tenues traditionnelles, puis participer aux discussions, aux caucus avant le forum et, enfin, observer les échanges avec les gouvernements, tout cela a vraiment impressionné Claudel Nepton, avocate ilnue chez Shadley Knerr et étudiante à la maîtrise en droit à l’UQAM.

Même si elle n’avait pas vraiment d’attente avant de venir à New York, elle n’imaginait pas que ce serait si intense .

Des centaines de personnes du monde entier, essentiellement autochtones, se réunissent à New York depuis le 17 avril, et ce, jusqu’à la fin de la semaine dans le cadre de l’Instance permanente sur les questions autochtones.

Cet organe consultatif, créé en 2000, est l’un des mécanismes que les peuples autochtones ont réussi à mettre en place dans le système des Nations unies pour tenter de se faire entendre. Cette 22e session est placée sous le thème Peuples autochtones, santé humaine, santé planétaire et territoriale et changement climatique : une approche fondée sur les droits .

Des enjeux identiques

Raven Larocque, l'une des deux étudiantes autochtones, estime que ce stage est le genre d'activité qui peut être transformatrice pour une personne .

Avoir pu voir les coulisses de cette grosse machine , les étapes avant d’arriver à quelque chose de concret, mais surtout assister aux discussions politiques entre Autochtones a marqué Claudel Nepton. Étant autochtone, elle a pu assister à des conversations stratégiques.

Selon Raven Larocque, cette expérience ouvre les yeux sur les différentes causes à travers le monde. Elles se ressemblent en général, mais chaque communauté a ses revendications, selon elle. Photo : Gracieuseté : Raven Larocque

Claudel Nepton, Ilnue de Mashteuiatsh, et Raven Larocque, Mi'kmaw de Gesgapegiag, étaient en effet les deux seules étudiantes autochtones de l'équipe du CIERA et ont donc pu participer aux discussions réservées aux Autochtones, notamment un caucus avant le début de l'Instance. Les trois autres étudiants étaient non autochtones.

Ces caucus de femmes, de jeunes, d’instances régionales ont vraiment plu aux deux femmes. La proximité, tout le monde dans la salle. Ça parlait des enjeux, il y avait des échanges, c’était chaleureux avec beaucoup de convivialité et de solidarité , résume l'avocate Claudel Nepton.

Ce premier caucus entre Autochtones a vraiment ouvert les yeux de Raven Larocque. De voir des gens qui parlent des langues différentes, de cultures différentes... On sait qu'il y a d'autres communautés autochtones, mais de les voir m'a vraiment touchée. J'ai réellement compris dans quoi je m'embarquais , affirme-t-elle.

Les étudiants et étudiantes ont rencontré le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Calí Tzay. Ce dernier a séjourné au Canada pendant 10 jours et a parlé d'une visite « qui fait réfléchir, douloureuse », mais aussi « pleine de vérité et de sincérité ». Photo : Gracieuseté : Raven Larocque

Les étudiants ont été frappés de se rendre compte à quel point les enjeux sont les mêmes . La stérilisation des femmes, les abus des droits de la personne, la difficulté de s’autodéterminer, les effets des changements climatiques, etc.

« On connaît déjà un peu, mais c’est une ouverture sur ce qu’il se passe à travers le monde. Même si on est à des milliers de kilomètres les uns des autres, on se rend compte que les politiques coloniales, d'assimilation sont les mêmes. » — Une citation de Claudel Nepton, étudiante à la maîtrise en droit à l’UQAM

Étienne Levac, étudiant à la maîtrise en science des religions à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), dresse le même constat. Avec toute la grande diversité des délégations qui venaient apporter leurs revendications locales, il y avait beaucoup de choses qui se recoupaient entre les différents peuples autochtones. C’est ça qui est ressorti de ma propre perspective , explique-t-il. Il ajoute que l’ONU, c’est quand même impressionnant, colossal .

Raven Larocque ne s'attendait pas à être tant touchée par ces cinq jours à l'ONU. De voir tous ces gens parler de leurs cas, voir tous les Autochtones du monde entier qui se tiennent , elle avait tout le temps les larmes aux yeux. Elle a alors pensé à sa famille, son grand-père qui aurait été fier de la voir participer à un événement aussi important pour les communautés autochtones partout dans le monde .

Le mécanisme onusien

L’idée de ce stage du CIERA offert pour la seconde édition est justement de permettre aux étudiants de mieux cerner la diplomatie internationale et ses mécanismes, car il y a une image surfaite de ce que sont les Nations unies , indique la professeure à l’Université du Québec en Outaouais et chercheuse au sein du CIERA Karine Gentelet. Elle a accompagné les étudiants avec ses collègues Doris Farget, de l’UQAM, et Geneviève Motard, de l’Université Laval.

Les étudiants ont d’abord, pendant deux jours, mis leur expertise au service des délégations francophones autochtones. Ils ont développé de courtes sessions sur le système de l’ONU, les droits des peuples autochtones.

Karine Gentelet trouve pertinent que les étudiants qui travaillent sur les questions autochtones soient formés sur les systèmes internationaux. La première édition du stage a eu lieu en 2019. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Ce stage est une expérience pour voir les coulisses, mais aussi pour apprendre à mobiliser les connaissances universitaires d’une autre manière pour que cela bénéficie aux délégations. C’est une façon de rendre à la communauté ce qu’ils avaient appris sur les questions autochtones, une façon pour le CIERA aussi de rendre à la communauté , explique Karine Gentelet.

Il y a de belles choses et de bons résultats qui découlent de l’Instance permanente, mais surtout à long terme. Être sur place m’a fait réaliser à quel point il s’agit d’un processus long et complexe, alors que, malheureusement, encore plusieurs personnes [et] peuples autochtones sont dans des situations précaires qui nécessitent des actions concrètes immédiates , poursuit-elle.

Dans l’impressionnante salle du siège des Nations unies, ils ont assisté aux débats. Claudel Nepton et Étienne Levac ont été étonnés de voir, d’un côté, les délégations autochtones et, de l’autre, les États. Ceux qui prennent le micro avaient seulement trois minutes pour faire part de leurs revendications ou de leurs avancées.

Ça ne se répond pas, donc on ne sait pas si [les États ou le rapporteur spécial] sont à l’écoute. Les gens livrent plutôt un discours , indique Claudel Nepton.

Claudel Nepton dit avoir été impressionnée par les cérémonies d'ouverture avec toutes les délégations autochtones et les gouvernements. Elle se dit privilégiée d'avoir pu rencontrer les délégations et assister aux débats. Photo : Gracieuseté : Émilie Pelletier photographe

Philippe Boucher, étudiant à la maîtrise en criminologie à l’Université de Montréal, imaginait plutôt que les peuples autochtones prenaient la majorité de la parole, si ce n’est pas tout[e], mais ce n’est pas ça. C’est un peu plus égal .

Si le rapporteur répond directement, les États peuvent se plaindre. Il a son mandat, donc en termes d’éthique, il ne peut pas répondre. Les étudiants découvrent le mécanisme et ses limites , explique la professeure Karine Gentelet.

Beaucoup d’États étaient représentés par des Autochtones qui prenaient la parole. Parfois, des membres d’États cédaient la place à des délégations ou organisations autochtones.

Cela a été le cas du Canada par l'intermédiaire du secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député Jaime Battiste, Mi'kmaw de la Nouvelle-Écosse. Il a donné son temps de parole à la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron. Il voulait ainsi promouvoir et accroître la participation des Autochtones, et amplifier la voix des femmes autochtones aux Nations unies .

Des États qui se félicitent de leurs avancées et, aussitôt après, des délégations qui les contredisent, soulignant les abus… Ces moments ont marqué Étienne Levac. C’est un manque de considération des délégations autochtones. Il y avait des fois un fort décalage dans l’écoute des États.

Le décalage était particulièrement criant, selon lui, entre les discours de la Russie et ceux des Autochtones de la Crimée, le peuple tatar.

C’est une dynamique à laquelle je ne m’attendais pas , renchérit Philippe Boucher. Comment les États membres s’attaquent à des organisations autochtones! Il donne l’exemple du Vietnam. Il a aussi constaté que l’une des expertes de l’Instance a condamné l’attitude de la délégation vietnamienne et est allée ensuite lui parler en privé.

L'étudiant Étienne Levac s'intéresse surtout aux revendications politiques autochtones et aux dynamiques de transmissions culturelles. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Étienne Levac rappelle néanmoins que c’est un espace politique . Il faut mettre de l’avant les bons coups, mais aussi ce qui va mal, car c’est un espace pour garder un momentum pour les revendications .

« L'Instance permanente est essentielle pour faire bouger les choses, même si ce n'est pas du jour au lendemain qu'on voit un changement. » — Une citation de Raven Larocque, étudiante au baccalauréat en psychologie

Étienne Levac abonde dans le même sens : C’est compliqué de dire que c’est utile ou pas. C’est pertinent, mais les effets ne sont pas immédiats .

L’exercice porte donc déjà ses fruits, selon les professeurs qui ont accompagné les étudiants.

Souvent, quand on est en études autochtones, on voit du très local, particulièrement au Québec, indique Karine Gentelet. Alors qu’il y a toute une diplomatie internationale sur les questions autochtones avec des gens extrêmement compétents, des diplomates autochtones extrêmement professionnels. [...] L’idée est de passer à une autre échelle. On est aux Nations unies et ça ne peut pas bouger du jour au lendemain, mais ça avance petit à petit .

Conversation de corridors et événements

Avec autant de membres de nations autochtones présents, autant de professionnels, c’est un rendez-vous exceptionnel de réseautage aussi, indiquent les étudiants. La place la plus facile pour rencontrer tout ce monde , résument-ils.

C’est vraiment un espace de solidarité et de rassemblement entre les nations. L’Instance est un espace pour se rencontrer , s'exclame Philippe Boucher. Quant à Étienne Levac, ce qui l'a le plus surpris, ce sont toutes les dynamiques pour que cet espace de revendications puisse exister .

Des leaders autochtones du Canada ont indiqué leurs priorités aux médias à l'ONU. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran de la conférence de presse à l'Onu

Entre les conversations dans les corridors, les événements organisés en marge du forum, les caucus, les étudiants ont multiplié les rencontres. Ils ont passé un moment avec le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Calí Tzay. Ils ont aussi pu découvrir des solutions concrètes offertes par d’autres délégations, comme des écoles primaires à Hawaï pour permettre de sauver la langue en déclin.

Philippe Boucher, qui connaît les rouages du Conseil de l'Arctique et le peuple sami, a été ravi d’assister à la rencontre entre les Innus, les Cris du Québec et les Samis de Finlande et de Norvège. Ces rencontres en marge du forum permettent d’approfondir les enjeux , dit-il.

Parmi toutes les délégations autochtones, ils ont remarqué que celles de l’Afrique francophone étaient très peu présentes.

Former la relève

Ces rencontres et débats ont permis à Claudel Nepton de constater qu’il y avait encore beaucoup à faire, autant en tant qu’avocate que dans sa communauté, et cela l’encourage à poursuivre sur sa lancée. Étienne Levac dit qu’il va réévaluer ses objectifs de recherche à la suite de ce stage.

Quant à Philippe Boucher, il est encore en réflexion. Je ne sais pas vers quoi ça va m’amener, mais je repars avec une meilleure compréhension des mécanismes internationaux et la formation sur la pertinence d’aller à l’international. D’avoir cette information et pouvoir la transmettre à mes collègues et [aux] membres des communautés autochtones , indique l’étudiant en criminologie.

Philippe Boucher (à droite sur le canapé) a écouté avec beaucoup d'intérêt le panel international portant sur les solutions autochtones à la conservation et aux changements climatiques : le cas du renne/caribou. Autour de lui, des dirigeants innus, cris et samis. Photo : Photo tiré de la page facebook du Grand conseil des Cris

L’objectif du CIERA en organisant un tel stage est la formation de la relève sur les enjeux internationaux , précise Karine Gentelet. Ils prennent de plus en plus de place, surtout le forum permanent qui a pris sa vitesse de croisière et est devenu complètement indispensable. Donc, il est important de les former et de les sensibiliser.

Raven Larocque confirme ce point de vue : On peut se restreindre à voir ce qui se passe autour de nous, mais d'aller à l'international et voir les luttes des gens dans d'autres régions, c'est vraiment essentiel. Ça ouvre les yeux concrètement sur les causes à l'international, c'est une super-belle expérience .

Ce stage apprend aussi l’éthique, poursuit Karine Gentelet. On vient à un forum qui est autochtone, pour les Autochtones, par les Autochtones, donc c’était un des privilèges pour les étudiantes autochtones d’aller à certaines rencontres. Ce stage a permis aussi aux chercheurs de savoir comment on se place et où on ne peut pas se placer, selon elle.