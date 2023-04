La police de Hamilton aura une agente de liaison autochtone

Celle qui occupera ce poste est une policière d'origine anishinaabe et haudenosaunee. Elle s'appelle Stacey Hill et travaille au service de police depuis 25 ans. Son principal objectif sera d'établir une relation de confiance entre le service de police de la ville et les Autochtones du territoire qu'il dessert.

Selon le chef de la police de Hamilton, Frank Bergen, l'enquête entourant l'assaut de Patrick Thomchuk a entraîné plusieurs discussions entre les leaders autochtones de la ville et la police .

Mais nous ne voulons pas être dans la position de nous rencontrer seulement quand survient une crise ou une tragédie , a-t-il ajouté.

Comme la communauté autochtone est toujours prête à travailler avec nous en consultation, nous pouvons établir une conversation lorsque des problèmes surviennent.

La nouvelle agente de liaison autochtone a expliqué que bien que la lettre de recommandation de l' HRIC ait été rédigée l'an dernier seulement, de multiples efforts ont été déployés au fil des années en vue de la création d'un tel poste.

Une cérémonie traditionnelle a eu lieu pour accueillir Stacey Hill dans son nouveau poste d'agente de liaison autochtone Photo : Cara Nickerson/CBC

Après de multiples essais et tribulations, nous y sommes finalement parvenus , a-t-elle exprimé.

Selon le HRIC, la nomination d'une policière autochtone à ce poste permettra de donner un visage familier et ainsi favoriser un sentiment de sécurité chez les citoyens autochtones de Hamilton.

Plusieurs autres organisations de la ville partagent cette opinion. Un représentant de la clinique juridique communautaire de Hamilton ( HCLC ), Lyndon Georges, a dit espérer que cette mesure aura pour résultat que moins d'Autochtones soient accusés au criminel. Plus important encore, qu’il y ait moins d’Autochtones qui soient victimes de brutalité policière .

Avec les informations de Cara Nickerson de CBC