Renée Condo : le perlage pour se réapproprier ses traditions

Pendant trois jours, la plus grande exposition d’art contemporain au Canada accueille plusieurs œuvres autochtones comme celles de l’artiste multidisciplinaire Nadia Myre, membre de la communauté de Kitigan Zibi Anishinabeg, en Outaouais, et de l’artiste visuelle Joi T Arcand, de la Première Nation crie de Muskeg Lake en Saskatchewan ou encore de l’artiste inuit Ningiukulu Teevee.

L’artiste visuelle Joi T Arcand, originaire de la Première Nation crie de Muskeg Lake en Saskatchewan, créé des panneaux de signalisation en Cri pour donner plus de visibilité à cette langue. Photo : Radio-Canada / Géraldine Martin

Il est également possible d’admirer plusieurs œuvres de Renée Condo, une artiste Mi’kmac originaire de la communauté de Gesgapegiag en Gaspésie, qui utilise le symbole du perlage pour exprimer sa vision du monde.

Je suis super fière de faire partie de cet événement avec les artistes qui sont sur le même mur que moi et autour de moi , se réjouit l’artiste, exposée au Grand Quai pour une troisième année.

Ancienne employée gouvernementale, devenue artiste sur le tard , Renée Condo a décidé d’étudier l’art à Montréal et de se lancer dans la sculpture dans sa trentaine, tout en continuant de travailler et en élevant ses enfants. J'avais un break dans ma routine normale avec ma maternité, ça m'a permis de complètement changer les choses.

« Comme je viens d'un endroit qui n'est pas beaucoup peuplé, on n'avait pas de cours d’arts à l’école, parce qu'on n’avait pas de budget : pas de théâtre, pas d'art, pas de musique, rien. [...] Mais j'avais déjà une bonne capacité à faire des choses figuratives et à reproduire. Mon œil était capable de faire ça facilement. » — Une citation de Renée Condo, artiste

Cette reconversion n’a pas été de tout repos, mais en a valu la peine. Très rapidement, ses œuvres obtiennent beaucoup de succès.

C’est à travers son art que Renée Condo plonge dans la culture Mi’kmaq et décide de se réapproprier ses racines. J'ai été élevée avec une conscience européenne, quasiment. Avec l'école qu'on a, on n'a pas d’enseignement autochtone [...] J'écoutais les mêmes émissions que tout le monde, la même musique, tout pareil.

Dans ses œuvres, l’artiste cherche à exprimer des sentiments qu’elle avait à l'intérieur .

Tout est connecté : nos pensées, nos idées, nos rêves, nous, comme personne physique, l'eau, l’air, les plantes, explique-t-elle. Et si on s’en rendait davantage compte que ça existe, peut-être que ça pourrait remonter le moral des gens.

Renée Condo a choisi de travailler le bois, qu’elle taille pour lui donner l’apparence d’une perle, une forme qu’elle n’a pas choisie au hasard : Si on la regarde de profil, c’est une seule unité et si on la regarde de face, c'est comme un rond, une forme infinie. [...] Puis en plus, on a un historique riche avec le perlage, les communautés autochtones.

Le type de motif utilisé par l’artiste Renée Condo s’appelle « mntu » qui signifie « énergies collectives » chez les Mi’kmac. Pour l’artiste, cela veut dire que tout ce qui nous entoure a une énergie, une force. Photo : Radio-Canada / Géraldine Martin

Il était important pour l’artiste que son héritage soit visible au sein de ses œuvres. Je suis très fière d'être autochtone et je voulais que ça soit quelque chose qui puisse être compris par ma communauté.

Une place de choix pour l’art autochtone

Il y a vraiment du vent dans les voiles pour les artistes de la diversité et les artistes autochtones , croit Julie Lacroix, directrice de l’Association des galeries d'art contemporain (AGAC), qui organise Plural.

Selon elle, les artistes autochtones ont davantage de portes ouvertes aujourd'hui par rapport à quelques années. Il y a beaucoup plus de tremplins, puis je pense que les gens sont aussi plus sensibles , dit-elle.

L’Association des galeries d'art contemporain, dont Julie Lacroix est la directrice, organise la foire Plural, qui regroupe plus de 500 artistes, représentés par 49 galeries canadiennes. Photo : Radio-Canada / Géraldine Martin

Avec son nouveau nom, Plural met l’accent sur la diversité des médias, comme la sculpture, la peinture ou encore les installations vidéo, qui sont représentés. Pour Mme Lacroix, c’est aussi une manière de montrer la pluralité des pratiques, la pluralité des artistes, la pluralité des types de galeries .

C'est sûr que la diversité est aussi sous-entendue , ajoute-t-elle.

D’ailleurs, la présence des artistes autochtones est de plus en plus importante dans les galeries membres de l’ AGAC . C'est vraiment important d'avoir des artistes issus de la diversité, ça fait partie de notre mission , affirme Béatrice Larochelle, coordonnatrice aux expositions et aux communications chez Art Mûr.

Sa galerie représente des profils engagés , comme l’artiste multidisciplinaire Nadia Myre, dont les œuvres sont exposées depuis les débuts de la foire Plural.

« Where you to pick a star » est un triptyque de l’artiste montréalaise Nadia Myre exposé à la foire Plural. Photo : Galerie Art Mûr

Nadia Myre, qui s’exprime aussi bien par la photographie, la broderie, la sculpture, le théâtre ou encore les estampes, est connue notamment pour son œuvre Indian Act, une représentation visuelle de ce texte de loi avec du perlage, à laquelle ont participé plus de 250 personnes. C'est vraiment très réparateur sa manière de travailler en fait , explique Mme Larochelle.

L’art autochtone a pris beaucoup d'amplitudes au Québec, au Canada et aussi à l’international, grâce à l’impulsion de certaines personnes, constate Nadia Myre, présente sur la scène artistique depuis plus de 25 ans.