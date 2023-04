Une jeune Crie de Chisasibi couronnée Miss Teen Canada

Wabiguin Bearskin de Chisasibi, une communauté crie du Québec, est la nouvelle Miss Teen Canada. Un couronnement pour cette fille de 14 ans qui aspire à être mannequin et actrice et qui espère que ce titre va encourager les autres filles à affronter leurs peurs et à poursuivre leurs rêves.

Je suis encore sous le choc et émerveillée d’avoir gagné le titre , explique la jeune fille.

Pourtant, raconte sa mère, Stella Masty, encore émue, ce titre confirme qu’elle est faite pour ça . Car dès l’âge de 3 ans, Wabiguin Bearskin a été repérée à Boston, dans le Massachusetts, mais à l’époque, précise la mère, la famille n’a pas répondu, car elle était trop jeune et Boston, trop éloignée.

Dès 6 ans, Wabiguin s’amuse déjà à poser à la maison et demande qu’on la prenne en photo, précisant vouloir être mannequin et actrice. Trois ans plus tard, elle est sélectionnée avec deux autres personnes parmi 500 pour participer à un concours de mannequins et d’acteurs à Los Angeles, en Californie.

Depuis, elle a suivi les conseils d’entraîneurs renommés de mannequins, selon Stella Masty, et a enchaîné les défilés aux États-Unis et au Canada.

La jeune fille a aussi très tôt remarqué l’absence de représentation.

« À l’âge de 9 ans, elle m’a dit que les filles cries comme elle n’avaient pas de modèles et qu’elle trouvait cela triste. Elle a toujours fait preuve d’une grande maturité pour son âge et j'ai toujours été fière de sa façon de voir la vie. » — Une citation de Stella Masty, mère de Wabiguin

Wabiguin se considère une jeune fille comme les autres , mais elle espère néanmoins devenir peut-être un modèle.

J’espère que ce titre aidera les filles à faire de grands rêves, à affronter leurs peurs et à vivre pleinement leur vie , indique-t-elle.

Cap sur Miss Teen Universe

En novembre, elle doit concourir pour le titre de Miss Teen Universe qui se tiendra à Orlando, en Floride. Cela m’aidera à relever les défis. Même si je ne gagne pas le titre de Miss Teen Universe, je suis heureuse de dire que j’ai essayé!

D’ici là, elle doit participer à 200 défilés de mode, notamment à New York, Paris, Milan, Londres, selon sa famille.

Wabiguin Bearskin vient de Chisasibi. Elle habite à Gatineau, où elle étudie. Photo : Gracieuseté : Shineeproductions

Les pieds sur terre, Wabiguin dit espérer être actrice et mannequin, mais pour le reste (elle essaie) de comprendre . Je suis toujours en train d’apprendre , lance celle dont le prénom signifie dans sa langue, le cri, première fleur blanche à fleurir au printemps, dans le nord.

Sa mère, fière, excitée, mais aussi effrayée, dit veiller sur sa sécurité, son humilité et surtout son intégrité et son éducation à tout moment.

Elle n’a pas encore tout à fait pris conscience de l’ampleur de ce titre , indique sa mère. Il est important que je la garde ancrée dans sa culture, sa famille et ses amis.

Pour le prochain mois et demi, l’école va être la priorité de sa fille, prévient Stella Masty, qui dit avoir été submergée par des messages de soutien et des demandes d’entrevues. Elle est 2e secondaire à Gatineau.

Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) l’a félicitée sur les réseaux sociaux, précisant : La nation crie est fière de vous et vous souhaite le meilleur pour la suite de votre parcours.

Miss Teen Canada a été lancé en 1969 et s’adresse aux filles de 14 à 17 ans. C’est d’abord et avant tout un concours de personnalité et d’attitude, peut-on lire sur le site Internet.

D’ailleurs, questionné par le jury, Wabiguin Bearskin a répondu que, pour elle, ce n’était pas une compétition, mais un groupe de filles qui s’élèvent et se renforcent entre elles .

Wabiguin Bearskin suit les pas de deux autres femmes d’origine crie.

Emma Morrison est la première femme d’origine crie à remporter le titre de Miss Monde Canada et va représenter le pays aux compétitions internationales à la fin de l’année. En 2015, Ashley Callingbull est devenue la première femme issue d’une Première Nation à gagner le concours de beauté Madame Univers.