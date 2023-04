Un spectacle hommage à Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque

Un spectacle hommage aux Remarquables oubliés de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque sera présenté à la Maison de la littérature de Québec vendredi et samedi.

Les comédiens Pierre Lebeau, Pascale Montpetit et Charles Bender prêteront leurs voix aux mots des deux auteurs de l'ouvrage posthume Ils étaient l'Amérique, qui présente des fragments de l'histoire revue et corrigée des contacts entre Autochtones et Européens.