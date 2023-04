Loi 79 : 120 enfants autochtones sont maintenant recherchés au Québec

Ce sont 120 petits Autochtones qui sont visés par des recherches, depuis l’entrée en vigueur, en 2021, de la loi 79, qui a pour but de soutenir les familles dont les enfants sont disparus ou décédés après un séjour dans un établissement de santé.

C’est ce qu’on apprend notamment dans un rapport annuel déposé jeudi à l’Assemblée nationale par le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.

Nous avons accompli de nombreux progrès et sommes à présent à la recherche d'informations sur 120 enfants, soit 65 de plus qu'à pareille date l'an dernier , précise le ministre dans un communiqué.

Sur ces 120 enfants, 37 sont innus, 48 sont atikamekw, 22 sont anishnabes, 6 sont cris, 4 sont naskapis, 2 sont inuit et un est mi'kmaq.

La majorité des enfants actuellement objets de recherches sont des filles. Dans plus de 13 % des cas, le sexe de l’enfant n’est pas déterminé avec certitude , note cependant le rapport. De plus, ces enfants disparus sont nés entre 1927 et 1980.

Québec estime qu'environ 200 enfants autochtones au total seraient disparus au Québec. Par contre, pour la conseillère spéciale à ce dossier, l'ancienne journaliste Anne Panasuk, ils seraient plus nombreux, comme elle l'affirmait en entrevue à Espaces autochtones l'an dernier.

Tournée des communautés

Au cours de la dernière année, la Direction de soutien aux familles et l'organisme Awacak ont visité les communautés de Matimekush, de Pessamit, de Kawawachikamach, de Lac-Simon, de Kitcisakik et d’Opitciwan.

Des visites ont également été tenues dans les communautés rencontrées précédemment afin de partager de la documentation et des réponses aux familles ayant déposé des demandes.

Des rencontres en virtuel se font régulièrement, mais, lorsque cela est possible, nous nous déplaçons dans les communautés. Ainsi, nous nous sommes rendus à Unamen Shipu, à Nutashkuan et à Pakua Shipi pour rencontrer plusieurs familles, sur plusieurs jours , explique Anne Panasuk dans le rapport annuel.

Être sur le terrain nous a permis de consolider notre façon de faire, le partage des tâches et la collaboration avec Awacak et la Direction de soutien aux familles, sans compter l’appui de différents organismes et individus , ajoute-t-elle.

Deux recommandations

Par ailleurs, le comité de suivi sur les progrès de ces recherches formulent deux recommandations pour le gouvernement.

Il est notamment demandé que les ressources nécessaires soient fournies pour répondre aux demandes des parents qui souhaitent l’exhumation de leur enfant qui est inhumé dans un lot commun et que le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit offre un soutien financier aux familles qui souhaiteraient entreprendre des recours juridiques.