Grève des fonctionnaires fédéraux : des retards chez Services aux Autochtones

Dans une mise à jour publiée en ligne, le ministère indique qu’ il se peut que certains services soient retardés ou qu'ils ne soient pas fournis du tout , alors que les membres de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), l'un des plus grands syndicats du pays, ont débrayé.

Près de deux ans de négociations avec le gouvernement n'ont pas permis aux fonctionnaires de l'AFPC de renouveler leur convention collective, en raison de désaccords sur les augmentations de salaire, l'inflation, le télétravail et d'autres questions.

Lors d'une mêlée de presse avant la réunion du caucus libéral de mercredi à Ottawa, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré qu'elle suivait la situation de près et que les services de première ligne dans les communautés autochtones ne seraient pas touchés.

Nous avons un plan d'urgence que la sous-ministre et son équipe ont élaboré pendant plusieurs semaines, et nous avons un plan pour continuer à fournir des services dans les Premières Nations , a affirmé Mme Hajdu.

Certains de ces services permettent de sauver des vies et sont également nécessaires au bon fonctionnement des communautés.

La ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les services essentiels maintenus

CBC News a contacté le bureau de Mme Hajdu pour obtenir plus d'informations sur les services de police, les soins de santé et l'éducation. Dans une déclaration écrite, le ministère a indiqué que les services essentiels, y compris les soins de santé dans les postes de soins infirmiers financés par le gouvernement fédéral, seront maintenus malgré la grève.

Le ministère travaille d'arrache-pied pour s'assurer que les soins de santé primaires et les services seront toujours disponibles dans les communautés , peut-on lire dans la déclaration.

La mise à jour en ligne indique que les Services de santé non assurés pour les Premières Nations et les Inuit (SSNA) pourraient connaître des temps d'attente plus longs, des lenteurs dans le traitement des demandes et des retards possibles dans le transport médical lié à ce programme fédéral.

Services aux Autochtones Canada invite les usagers à soumettre leurs demandes de transport médical dès que possible. Le communiqué précise que le programme sera maintenu malgré la possibilité de retards administratifs.

Les délais de traitement des demandes dans le cadre du programme Principe de Jordan ou de l'initiative Les enfants inuits d'abord , qui garantissent aux enfants un accès rapide aux produits et services de santé essentiels, pourraient également être touchés. Le ministère précise que les demandes et les appels urgents seront traités en priorité, tandis que les autres pourraient subir des retards.

Parmi les autres services susceptibles d'être touchés figurent les demandes de statut d'Indien, le remplacement et le renouvellement des cartes de statut, ainsi que les services liés aux annuités, aux successions et aux fiducies découlant des traités.

Le ministère affirme que la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, les services à l'enfance et à la famille, le soutien aux entreprises autochtones, la gestion des urgences et d'autres programmes de financement seront maintenus.

La grève actuelle ne concerne pas quelque 30 000 membres de l'AFPC qui occupent des fonctions jugées essentielles, ce qui signifie que le service qu'ils fournissent est nécessaire à la sécurité du public ou d'une partie du public à tout moment, selon le gouvernement.

Des écoles touchées

Dans le sud de l'Ontario, les Six Nations de Grand River, qui comptent plus de 25 000 membres, ont indiqué que la grève touchera 1100 élèves dans cinq des écoles fédérales du territoire haudenosaunee, dont le personnel est composé de membres de l'AFPC.

Le conseil élu des Six Nations a déclaré dans un communiqué que la situation faisait en sorte qu'il se sentait préoccupé pour tous ses membres, ses élèves et ses familles .

Dans sa déclaration, le ministère des Services aux Autochtones a indiqué que ces écoles, ainsi qu'une autre sur le territoire mohawk de Tyendinaga, près de Belleville en Ontario, seront fermées.

Le ministère a fait savoir qu'une autre école gérée par le gouvernement fédéral sur le territoire de la Première Nation de Cold Lake, en Alberta, ne devrait pas fermer ses portes, car son personnel est essentiellement composé de membres des Premières Nations, bien que certains employés de l'école soient autorisés à faire grève.

D'après un texte de Brett Forester, de CBC Indigenous