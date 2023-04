L’APNQL et le CEPN contestent la Loi sur la langue officielle et commune du Québec

Les chefs de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) ont déposé, jeudi, une contestation de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, puisqu'elle porte, selon eux, atteinte aux droits ancestraux dont sont titulaires les peuples autochtones.

Celle-ci est accompagnée d'une demande de contrôle judiciaire visant 14 articles de la Charte de la langue française, par laquelle les Premières Nations entendent « faire valoir leurs droits devant le tribunal et démontrer sans équivoque que les dispositions de la loi portent atteinte aux droits ancestraux de nature générique dont sont titulaires les peuples autochtones.

Par cette contestation, les organisations réaffirment que les droits à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale en éducation sont de la prérogative des Premières Nations, tel que le reconnaît l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 .

Par voie de communiqué, l'APNQL et le CEPN expliquent que les Premières Nations ne remettent pas en cause l’importance du français pour le peuple québécois, mais qu'au contraire, elles reconnaissent l’importance vitale de la langue et de l’éducation pour l’identité d’un peuple .

Respecter les droits ancestraux reconnus

Le chef de L'APNQL, Ghislain Picard, dénonce une désinvolture et une politique de la sourde oreille de la part du gouvernement du Québec à l'égard des préoccupations des Premières Nations face à une loi qui aura des impacts considérables à moyen et à long terme dans plusieurs sphères de leur développement .

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, lors d'une assemblée générale de l'Assemblée des Premières Nations du Canada. Photo : Radio-Canada / Guy Bois

Comme l’indique l’UNESCO à l’échelle internationale, les langues autochtones au Québec et au Labrador sont menacées d’extinction. Nous devons non seulement les revitaliser et les promouvoir, mais nous devons aussi les défendre contre les politiques linguistiques du Québec , a indiqué Sipi Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manawan et porteur du dossier des langues ancestrales à l’APNQL.

Les Premières Nations sont les mieux placées pour décider des mesures nécessaires pour offrir une éducation culturellement adaptée afin d’assurer notre survie comme peuples distincts. L’extinction de nos langues n’est pas acceptable. Cette loi favorise l’exode de nos apprenants à l’extérieur de la province , a indiqué John Martin, chef de la communauté de Gesgapegiag et membre du Comité des chefs du CEPN.

Nous pouvons affirmer aujourd’hui que la loi 14 est une attaque directe contre nos langues et nos identités culturelles et est le prolongement d’une politique visant à nourrir le racisme systémique envers les Premières Nations et les Inuit , a-t-il ajouté.

Plus de détails suivront.