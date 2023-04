Un possible dernier tour de piste pour Nikamu Mamuitun au Festival de la voix

Il s'agit du dernier concert planifié par le groupe, qui surfe sur la vague de son album éponyme depuis 2019.

Cet album avait d'ailleurs permis à Nikamu Mamuitun de mettre la main sur le Félix, dans la catégorie Album de l'année - Autres langues à l'ADISQ en 2020.

Le groupe rassemble huit jeunes artistes, dont quatre allochtones, trois Innus et un Atikamekw aux styles musicaux aussi variés que leurs origines.

Les membres du groupe, de gauche à droite sont : Matiu, Cédrik St-Onge, Karen Pinette-Fontaine, Chloé Lacasse, Scott-Pien Picard, Marcie, Ivan Boivin-Flamand et Joëlle St-Pierre. Photo : Nikamu Mamuitun

Le 10e Festival de la voix

Pour la directrice générale et artistique du festival Kerry-Anne Kutz, l'invitation du groupe Nikamu Mamuitun allait de soi.

Je les ai entendus pour la première fois lors d'un concert qu'ils ont donné à la salle Pauline Julien et je suis tombée en amour avec leurs voix, leur musicalité , explique Mme Kutz, qui est également chanteuse professionnelle et professeure de chant.

J'apprécie beaucoup leurs solos, qui montrent la couleur et le style de chacun, mais surtout, j'aime quand ils chantent ensemble, avec des harmonies. C'est réalisé avec talent et avec goût , analyse-t-elle.

Nous sommes un petit festival, et nous avons dû travailler extrêmement fort simplement pour survivre depuis 10 ans. Notre mandat est de rassembler la communauté autour de la musique et de la rendre accessible à tous , exprime Mme Kutz.

« Alors quoi de mieux que d'inviter, pour le 10e festival, un groupe qui réussit avec brio à réunir de jeunes artistes aux styles et aux cultures diverses. » — Une citation de Kerry-Anne Kutz, directrice musicale et artistique du Festival de la Voix

Chansons rassembleuses

Le groupe est né d'une idée d'Alan Côté, le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie. En partenariat avec le Festival Innu Nikamu de Mani-utenam sur la Côte-Nord, Nikamu Mamuitun a été créé.

Au début,on ne s'attendait pas du tout à ce que ça fonctionne aussi bien , explique Guillaume Arsenault, qui fait partie du groupe depuis 2017, et dont le rôle a évolué selon les besoins des artistes. On dit que je suis un peu le papa du groupe, j'ai agi à titre de mentor, de musicien, de metteur en scène et de codirecteur artistique.

Guillaume Arseneault a dû adapter son approche auprès des jeunes artistes, à mesure qu'ils prenaient de la confiance et de l'expérience. Le 23 avril, il se produira sur scène comme musicien, avec les autres membres de Nikamu Mamuitun - Chansons rassembleuses. Photo : Radio-Canada / Xavier Bourassa

Pour Marcie et Karen, deux des huit artistes de Nikamu Mamuitun, le groupe a été, au départ, un endroit de rencontre et de partage exceptionnel dans lequel ils pouvaient s'entraider et prendre de l'assurance.

Ce fut particulièrement le cas pour Karen Pinette-Fontaine, qui avait 18 ans au début du projet et très peu d'expérience sur scène.

Dès le départ, j'ai adoré l'énergie d'un groupe collectif. Il n'y a pas de compétition, que de l'entraide. Parfois, on s'apporte des choses sans même s'en rendre compte, simplement en évoluant ensemble et en étant ouvert à l'autre , explique Karen.

« J'étais parmi celles qui avaient le moins d'expérience de scène dans le groupe, et d'être aussi bien entourée dès les débuts me permet aujourd'hui d'être confiante et libre sur scène. » — Une citation de Karen Pinette-Fontaine

La chanteuse Kanen, sur scène. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Celle qui vient d'ailleurs de sortir son premier album sous son nom d'artiste, Kanen, explique toujours favoriser la collaboration entre artistes dans son projet solo.

Pour Marcie, le groupe aura été extrêmement enrichissant, tant au niveau artistique que culturel. Je viens de Jonquière, et même si la communauté innue de Mashteuiatsh est proche, je n'y étais jamais allée. Avec le groupe, on a passé du temps à Mani-utenam, à Manawan, et j'ai pu créer des liens personnels et émotifs avec les gens que j'ai rencontrés.

Je me suis rendu compte qu'en grandissant, on n'entend parler des Premières Nations qu'en négatif ou lors d'événements importants. On ne donne pas la parole aux gens. L'expérience m'a vraiment permis de mieux les comprendre, et les liens que j'ai pu créer font que je m'intéresse beaucoup plus aux questions autochtones , explique-t-elle.

Guillaume Arsenault abonde dans le même sens, et s'est également rendu compte de plusieurs distinctions culturelles qui existent. Les Québécois, [nous] avons souvent la parole facile, et on a tendance à vouloir remplir les silences. On a appris à ne pas mettre des mots sur les pensées des membres autochtones du groupe, qui prennent souvent plus leur temps avant de s'exprimer.

Nikamu Mamuitun compose ses chansons en petits groupes, où la couleur de chacun peut être mise de l'avant. Photo : Nikamu Mamuitun

Pour Karen, la collaboration artistico-culturelle n'a été que positive. C'est une question d'ouverture, d'attitude et de respect. Nous étions tous curieux les uns des autres, et je sens que tous accueillaient les particularités culturelles de chacun, ça a été un beau lieu d'échange.

Et la suite?

Pour la première fois depuis des années, aucun événement n'est prévu pour Nikamu Mamuitun après le concert du 23 avril. Ce n'est tout de même pas nécessairement la fin pour le groupe.

Pendant les journées off de notre dernière tournée en Europe, nous avons travaillé sur de nouvelles chansons. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on reste ouvert , affirme Marcie.

Guillaume Arsenault est lui aussi ouvert à de nouvelles collaborations au sein du groupe, mais explique qu'il est de plus en plus complexe de se réunir, puisque chacun a des projets de son côté.

À chaque fois qu'on donne un concert, qu'on se réunit, on s'inspire mutuellement et ça nous donne des boosts dans nos carrières respectives. Mais le fait est qu'il est difficile de prévoir combien de temps nous allons pouvoir continuer de nous rassembler , confie-t-il.

Le projet a tellement bien fonctionné, ça montre la richesse et l'importance des collaborations entre Autochtones et allochtones , exprime le mentor.