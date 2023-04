Plaidoyer à l’ONU pour une reconnaissance du droit des Autochtones aux médias

La leader inuk Aluki Kotierk a plaidé mardi à l’ONU pour une reconnaissance légale du droit des Autochtones d'avoir leurs médias et une approche qui tient compte des spécificités des langues et des cultures autochtones.

Je pense qu'il est très important que le droit des peuples autochtones à disposer de leurs propres médias soit reconnu par la loi , a déclaré Mme Kotierk devant l'Instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies, à New York.

Au Nunavut, où 85 % de la population est composée d'Inuit dont l'inuktitut est la langue maternelle, nous pensons qu'il faut que l'inuktitut soit disponible dans tous les aspects de notre vie.

Mme Kotierk, présidente de l’organisme Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), chargé de protéger les droits et les intérêts des Inuit du Nunavut, est nouvellement membre de l'instance onusienne.

Elle s'est exprimée lors d'un événement parallèle du forum consacré aux médias autochtones, une question inscrite dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui définit les normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones.

L'article 16 de la déclaration stipule que les peuples autochtones ont le droit de créer leurs propres médias dans leurs propres langues et que les États doivent prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les médias publics reflètent la diversité culturelle autochtone.

Bien que Mme Kotierk reconnaisse le travail fait par APTN et CBC pour fournir des programmes en inuktitut, elle affirme que l'existence d'organisations médiatiques propres aux Inuit est importante à la fois pour l'autodétermination et pour la résistance.

Mme Kotierk a indiqué que deux organisations inuit avaient demandé des licences de radiodiffusion.

Soutien aux langues autochtones

L'UNESCO a co-organisé l'événement avec la Native American Journalists Association et Whakaata Māori (chaîne de télévision autochtone néo-zélandaise).

Au Canada, plus de 70 langues autochtones distinctes sont actuellement parlées par les Premières Nations, les Métis et les Inuit, selon Statistique Canada. Toutes sont considérées comme menacées, vulnérables ou en danger, d’après l'Atlas des langues en danger dans le monde de l'UNESCO.

Apprendre, parler et transmettre sa langue est un droit humain fondamental , a déclaré Elaine Young, chargée de programme pour la communication et l'information à la Commission nationale canadienne pour l'UNESCO.

Soutenir le développement des médias afin que les peuples autochtones puissent accéder à l'information et partager leurs histoires dans leurs propres langues est essentiel à la mise en œuvre de l'article 16 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

Pour Shane Tourima, directeur général de Whakaata Māori, il est important de reconnaître l'impact qu'ont eu les médias sur la colonisation des peuples autochtones et sur les langues autochtones.

Nous reconnaissons que nos histoires, pour certaines, n'ont jamais été racontées ou, si elles l'ont été, elles ont été déformées , a-t-il déclaré.

Nous avons la possibilité et la capacité, en tant que médias autochtones, non seulement de raconter nos propres histoires à notre manière et dans nos propres langues, mais aussi de veiller à ce que les décisions qui sont prises en amont et en aval de ce processus soient dictées par nous.

L'Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones poursuit ses travaux jusqu'au 28 avril.

D'après un texte de Ka’nhehsí:io Deer, de CBC Indigenous