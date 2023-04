De jeunes Autochtones plaident leur cause à l’ONU

De jeunes Autochtones se sont rendus à l'ONU, à New York, pour plaider leur cause et exiger un meilleur financement des organisations implantées dans les communautés et qui leur sont spécifiquement dédiées.

Des représentants de cinq groupes de jeunes Autochtones se sont rendus cette semaine à l'Instance permanente sur les questions autochtones des Nations unies pour déposer un nouveau rapport soulignant la nécessité de prendre des mesures immédiates pour la mise en œuvre de l'appel à l'action n° 66 de la Commission de vérité et réconciliation (CVR).

Ce rapport appelle à un financement pluriannuel des organisations de jeunes qui sont installées dans les communautés afin qu'elles puissent proposer des programmes de réconciliation et établir un réseau national pour partager des informations.

Nous entendons toujours parler des jeunes qui passent à travers les mailles du filet... Ces groupes communautaires de jeunes attrapent justement les gens avant qu'ils ne passent à travers les mailles du filet , a déclaré Gabrielle Fayant, cofondatrice de l'Assemblée des sept générations, une organisation autochtone dirigée par des jeunes et basée à Ottawa.

De jeunes Autochtones se sont rendus à l'ONU pour évoquer leur situation dans les communautés. Photo : Gabrielle Fayant

C'est tellement de travail et ces leaders communautaires sont parfois eux-mêmes en crise et ils s'épuisent , ajoute la jeune femme originaire de la communauté de Fishing Lake, en Alberta.

Elle a aussi coécrit le rapport, intitulé A Labour of Love, avec Carrington Christmas, Brittany Mathews et Josh Lewis.

Dix collectifs, organisations et conseils de jeunes Autochtones de tout le Canada ont été consultés pour la rédaction de ce rapport. Il indique que les programmes destinés aux jeunes Autochtones sont sous-financés et manquent d’effectif et qu'ils ont un impact direct sur les jeunes Autochtones qui tentent d'accéder à des soutiens, à des ressources et à des services fondés sur la culture .

On ne reçoit que des miettes. Nous ne pouvons pas survivre avec des microsubventions , ajoute Mme Fayant.

Devon Saulis, qui a révisé le rapport, est actuellement coordinateur des jeunes et des langues pour la Nation Wolastoqey au Nouveau-Brunswick. Il a déclaré que son comité des jeunes a lui aussi exprimé le manque de cohérence dans les programmes destinés aux jeunes.

Cela n'est pas dû à un manque d'attention ou de compréhension. Le financement n'est tout simplement pas suffisant pour assurer la cohérence , a déclaré M. Saulis. La cohérence est impérative, non seulement pour gagner leur confiance, mais aussi pour leur bien-être , a-t-il ajouté.

M. Saulis explique qu'il compte sur les subventions, mais qu'elles ne sont pas suffisantes pour assurer une programmation adaptée aux besoins des jeunes.

« On nous demande de nous investir corps et âme dans ces demandes de subventions auprès de personnes et d'organisations que nous ne connaissons pas, puis d'attendre des mois avant d'obtenir une réponse. » — Une citation de Devon Saulis, réviseur du rapport

Dans le budget 2019, le gouvernement fédéral a débloqué 15,2 millions de dollars sur trois ans pour un programme pilote visant à soutenir les initiatives de réconciliation des jeunes Autochtones. Ce programme est mis en œuvre par une organisation à but non lucratif existante appelée Canadian Roots Exchange.

Mme Fayant était l'une des trois conseillères jeunesse nommées en 2017 par Service aux Autochtones Canada pour superviser une enquête en ligne sur la jeunesse autochtone.

Cette enquête a débouché sur un rapport intitulé Roadmap to the Truth and Reconciliation Commission Call to Action #66 (Feuille de route pour l'appel à l'action n° 66 de la Commission de vérité et réconciliation), qui a été publié en juin 2018.

Mme Fayant et ses coauteurs affirment que les parties prenantes, telles que le gouvernement fédéral, n'ont que peu ou pas bougé.

Le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada n’avait pas répondu aux demandes d’entrevue au moment de publier cet article.

D'après un texte de Ka’nhehsí:io Deer de CBC Indigenous