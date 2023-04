Un nouveau fonds de crédit pour accélérer la construction de logements autochtones

La firme d’investissement autochtone Keewaywin Capital s’associe à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) afin de permettre aux communautés d’accélérer la construction de logements.

Dans le cadre de ce projet pilote, Keewaywin souhaite accorder des prêts à court terme aux communautés. La SCHL coordonnera pour sa part les programmes qui soutiennent les communautés dans leurs projets de construction sur et hors réserves.

La firme Keewaywin prévoit pouvoir financer la construction d’entre 150 et 225 logements lors de la première année du projet. Elle espère ainsi amasser un montant initial de 100 millions de dollars pour financer la construction et l'entretien de ces logements.

Le crédit privé est une façon viable et à faible risque de prêter à des communautés autochtones et de cesser de dépendre uniquement du financement gouvernemental , estiment Keewaywin et la SCHL.

Les prêts provenant d'institutions financières n'ont pas été facilement accessibles aux peuples ou aux communautés autochtones sans la participation ou le soutien du gouvernement, lit-on dans un communiqué commun. Cette situation a nui à la croissance durable.

De plus, la firme souligne que ce projet représente une occasion pour les investisseurs privés d'entrer sur le marché du logement autochtone

La présidente-directrice générale de Keewaywin, Tracee Smith, espère que le projet pilote pourra servir de modèle pour d'autres projets semblables dans le futur.