Deux Autochtones des États-Unis parmi les 100 personnalités du Time

Le chef primé Sean Sherman et le directeur de l'organisation OnPoint NYC, Sam Rivera, font partie des 100 personnalités les plus influentes de l’année 2023 du magazine américain Time. Dans la prestigieuse liste, ils côtoient Michael B. Jordan, Pedro Pascal, Salman Rushdie, Beyoncé, Kylian Mbappé, Angela Bassett ou encore Joe Biden.

Sean Sherman, activiste alimentaire autochtone

Selon le Time, le chef Sean Sherman a eu un impact majeur sur la revitalisation et la révolution de la cuisine autochtone aux États-Unis . Il a incité une nouvelle génération de chefs autochtones à honorer leur patrimoine culinaire et à décoloniser leur alimentation.

« Grâce à son travail, qui va tellement au-delà de l’alimentation, Sean apporte à la communauté autochtone un profond sentiment de fierté et d’identité, dont on ne saurait trop souligner l’importance. » — Une citation de L’animatrice et productrice Padma Lakshmi, pour le magazine Time

Membre de la nation Oglala Lakota Sioux, Sean Sherman est né et a grandi dans la communauté autochtone de Pine Ridge dans le Dakota du Sud, aux États-Unis. Sa famille a ensuite déménagé à Spearfish, où il a commencé à travailler dans des restaurants. Il n’a cessé ensuite de cuisiner et est devenu chef de file du mouvement visant à revitaliser la culture culinaire autochtone.

Partant du constat qu’il n’y avait pas de restaurant autochtone dans la majeure partie des États-Unis et que les aliments traditionnels avaient été presque entièrement rayés de la carte, il a mené des recherches et retrouvé des aliments et des méthodes de cuisson traditionnelles de ses ancêtres ainsi que des connaissances perdues d’autres peuples autochtones du pays.

Sean Sherman a lancé The Sioux Chef, une entreprise axée sur la création d’aliments autochtones locaux. Il a aussi fondé l’organisation à but non lucratif NĀTIFS (North American Traditional Indigenous Food Systems) qui se concentre sur l’éducation culinaire autochtone et l’accès à la nourriture autochtone.

En rétablissant un système alimentaire autochtone et en formant des gens, Sean Sherman veut s’attaquer aux crises économiques et sanitaires qui affectent les communautés autochtones en améliorant la santé et en permettant la création d’entreprises liées à l’alimentation.

Son restaurant Owamni situé à Minneapolis s’inscrit dans sa volonté de décoloniser l’alimentation. L’équipe privilégie les achats auprès des producteurs locaux et nationaux d’aliments autochtones et a supprimé les ingrédients coloniaux tels que la farine de blé, le sucre de canne et les produits laitiers. Nous sommes fiers de présenter une expérience gastronomique décolonisée , peut-on lire sur le site Internet du restaurant.

Il est aussi auteur de livres de cuisine.

Dans un communiqué sur son site Internet, Sean Sherman s’est dit ravi d’accepter cet honneur au nom de ses ancêtres.

« Pendant des générations, [mes ancêtres] se sont nourris de la richesse de la terre où nous vivions et où nous avons prospéré. Les habitudes alimentaires, qui ont soutenu nos ancêtres autochtones, ont le potentiel de rééquilibrer et de guérir notre corps, de tisser des liens au sein de nos communautés et d’harmoniser notre relation avec la planète. » — Une citation de Sean Sherman

Il a été nommé dans la catégorie Innovateurs .

Sam Rivera est le directeur d'OnPoint NYC, qui a ouvert les premiers centres de prévention des overdoses des États-Unis. Il se présente comme autochtone des États-Unis. Photo : AP / Seth Wenig

Sam Rivera, soutenir plutôt que juger pour sauver

Sam Rivera se présente comme ayant des origines taïnos. Pionnier avec son travail de soutien aux personnes qui consomment de la drogue à New York, il a plus de 29 ans d’expérience dans les services sociaux avec un engagement pour la justice sociale et la réinsertion. Il est actuellement directeur général d’OnPoint NYC, une organisation qui fournit des services aux toxicomanes et aux travailleurs du sexe à New York.

OnPoint NYC a été la première organisation à ouvrir des centres de prévention des overdoses , soit des salles d’injection supervisée de drogue aux États-Unis fin 2021. Trois sites sont désormais ouverts, ce qui a créé un changement de politique très significatif alors que le nombre de morts liées aux stupéfiants a atteint des records.

Selon le Time, en 2021, environ 108 000 Américains sont morts d’une overdose. Mais seule une petite fraction (11 %) a réussi à accéder à des soins. Sam Rivera est à l’origine d’une approche visant à aider, plutôt qu’à abandonner ou simplement emprisonner – comme nous le faisons habituellement – les quelque 7 millions d’Américains souffrant de toxicomanie aux opiacés , peut-on lire dans le Time.

« Sam Rivera rencontre les toxicomanes sans les juger, mais en offrant un soutien, des aiguilles propres et des liens essentiels vers les soins, notamment en mettant à leur disposition des espaces d’injection médicalement supervisée dans trois centres de la ville de New York. » — Une citation de La journaliste Beth Macy, pour le Time

Selon le Time, il faut développer l’approche de réduction des risques de Sam Rivera, qui consiste à soutenir les personnes qui consomment des drogues plutôt que les stigmatiser. L’approche de Rivera fonctionne réellement pour prévenir la mort, accélérer la guérison et restaurer l’humanité.

Sur son site, Sam Rivera a indiqué accepter cette reconnaissance au nom des personnes qui ont défendu et travaillé pendant des décennies pour faire progresser les services de réduction des risques qui sauvent des vies .

Sam Rivera a été nommé dans la catégorie Pionniers .

Parmi les 100 personnalités nommées se trouve le premier ministre australien, Anthony Albanese. Il a proposé un référendum qui va se tenir d’ici novembre 2023 afin d’inclure à la Constitution « une voix autochtone au Parlement » qui conseillerait le gouvernement dans l’élaboration de lois. Il espère ainsi que ce changement constitutionnel puisse rectifier l’exclusion historique des peuples autochtones des processus parlementaires.

Il est un symbole d'espoir et d'inspiration. Il travaille à élever et à amplifier les voix de ceux qui ont besoin d'être entendus, en particulier les peuples autochtones  (Nouvelle fenêtre) , a écrit le premier ministre canadien Justin Trudeau en faisant le portrait d'Anthony Albanese pour le magazine Time.

Depuis 1998, le magazine Time établit cette liste.

L’an dernier, Sonia Guajajara, militante de longue date pour les droits autochtones issue du peuple Guajajara-Tentehar, a été nommée. En janvier dernier, le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lui a confié le poste de ministre des Affaires autochtones.

En 2020, Nemonte Nenquimo, qui appartient au peuple waorani, a été nommée. Elle s’est lancée dans une bataille judiciaire contre l’exploitation pétrolière en Équateur, en poursuivant notamment le gouvernement équatorien en justice. Sa victoire a créé un précédent juridique pour les droits des Autochtones.