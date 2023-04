Mission accomplie pour l’expédition Uapishka

Dix-sept participants, innus et allochtones, 5 jours en autonomie, en raquettes et en pur nomadisme dans les monts Uapishka (également appelés monts Groulx) en plein cœur du Nitassinan de Pessamit, sur la Côte-Nord, c'est mission accomplie pour le Projet Uapishka qui se déroulait du 2 au 6 avril.

Pour les participants, l'immense effort physique déployé était le prix à payer pour se rapprocher, dialoguer et se découvrir les uns les autres dans un effort de réconciliation. Un court-métrage documentaire retraçant l'expédition sera produit dans les prochains mois. Espaces Autochtones s'est entretenu avec deux des membres de l'expédition.

Geneviève Ashini, une Innue originaire de Pessamit, était fière de se retrouver dans les monts Uapishka situés sur le territoire ancestral de sa Première Nation.

Plus encore, le territoire traditionnel de ses grands-parents se situait dans les environs du lieu de l'expédition, explique-t-elle.

« Je ne me suis pas sentie intrus dans ce territoire, je me sentais à la maison. À aucun moment, je ne me suis pas sentie à ma place. » — Une citation de Geneviève Ashini, membre du projet Uapishka

Le souvenir de ses grands-parents et le territoire traditionnel de sa famille qui l'entourait ont apporté à Geneviève Ashini un grand soutien durant les moments plus difficiles de l'expédition.

Ça m'est arrivé de me dire que je trouve ça lourd, mais moi, je n'étais qu'à ma troisième journée, alors qu'eux, ils faisaient ça pendant plusieurs mois , explique l'Innue de Pessamit.

Les participants du Projet Uapishka en pleine expédition Photo : Gracieuseté : Marie France L'Ecuyer

Pour Justine Lord, étudiante au Cégep de Baie-Comeau, il s'agissait d'une première immersion dans une activité de plein air pendant une aussi longue période.

Le côté de l'expédition d'hiver, 5 ou 6 jours en autonomie, ça me faisait peur au début, mais je me suis dite que je ne saurais pas sans essayer .

Si la première journée a été plus difficile, Justine Lord a véritablement apprécié cette expérience, qui lui a permis d'en apprendre plus sur les réalités autochtones, un sujet qui l'intéressait déjà, explique-t-elle.

Malgré mon intérêt et une sensibilité pour les cultures autochtones, je ne savais même pas qu'il y avait des gens encore en vie à Pessamit qui avaient vécu le mode de vie nomade. Pour moi, c'est quelque chose qui faisait vraiment longtemps, mais des membres de l'expédition m'ont dit que leur grands-parents et leurs parents étaient nomades , dit Justine Lord.

Savoir laisser place à l'imprévisible

À l'origine, les membres de l'expédition devaient parcourir 50 km dans les Monts Uapishka. Or, l'itinéraire a dû être modifié au troisième jour en raison d'une blessure d'un des membres de l'expédition. Ce sont finalement 42 km qui ont été parcourus.

L'itinéraire initial de l'expédition a dû être modifié en cours de route Photo : Marie France L'Ecuyer

Geneviève Ashini parle de cet évènement comme d'un tournant de l'aventure.

À la troisième journée, on nous a dit qu'on allait devoir dormir une nuit supplémentaire au même lieu. L'objectif initial était de se rendre d'un point A à B. Alors, quand le point B a été modifié, ça nous a amenés à revoir nos priorités. Ça nous a amenés à créer des liens forts , explique-t-elle.

Il y avait une notion de performance au départ, mais après, ça s'est calmé et on a juste vécu la situation , ajoute-t-elle.

Les aventuriers passaient chaque nuit dans une grande tente montée et démontée à plusieurs reprises pendant le voyage Photo : David Béland

Pour Justine Lord, ce sont les moments d'incertitude et de vulnérabilité qui ont permis aux membres du groupe de s'ouvrir davantage.

On s'est mis à nu, on a échangé et on est allé à des endroits intérieurs où on ne pensait pas aller ainsi que des discussions vraiment sincères , confie Justine Lord.

Des vies marquées

Les deux participantes disent être marquées par cette expérience de nomadisme si bien que le retour à la vie normale, plus d'une semaine après la fin de l'expédition, n'a pas été nécessairement aisé.

Justine Lord est très nostalgique et émotive en repensant à l'expédition. La jeune étudiante en comptabilité explique par ailleurs que l'aventure sur les monts Uapishka l'a amenée à se questionner sur ce qu'elle souhaite vraiment faire.

Je me demande comment est-ce que je pourrais continuer de faire des ponts dans la vie de tous les jours. Sans nécessairement changer de carrière, je me demande quel genre de poste pourrait combiner ma préoccupation de faire des ponts entre Baie-Comeau et la communauté de Pessamit , se questionne-t-elle.

Les dix-sept membres du Projet Uapishka lors de l'expédition Photo : David Béland

Depuis qu'elle a quitté les monts Uapishka pour retourner chez elle, Geneviève Ashini ressent l'impression que le temps court trop rapidement.

Quand tu es dans les montagnes, la vitesse à laquelle tu vas, c'est celle de tes pas. Tu reviens à la réalité, ton cellulaire sonne et on exige une réponse tout de suite. Prendre ton véhicule et aller à quelque part, ça va tellement plus vite. Je ne suis plus choquée, mais je m'adapte. Ça change une personne , observe-t-elle.

Malgré la rigueur du climat sur les monts Uapishka, les défis et les obstacles qui ont jalonné le chemin des 17 membres du groupe, Geneviève Ashini considère que l'expédition a atteint son objectif.