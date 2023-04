Le festival Innu Nikamu s’affiche fièrement dans toute la province

Une question d'appartenance et de fierté

Un panneau publicitaire en bordure du pont Jacques-Cartier à Longueuil annonce la tenue du festival Innu Nikamu, qui se déroule à environ 900 km de là, à Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Guy Bois

Innu Nikamu fonctionne très bien, les hôtels sont déjà presque tous pleins pour la semaine du 1er au 6 août dans les environs de Sept-Îles. Nous devrons même créer de nouveaux emplacements de camping , explique Normand Junior Thirnish Pilot, le coordonnateur de l'événement en entrevue avec Espaces autochtones.

La popularité du festival de musique, qui fêtera ses 40 ans en 2024, est loin de s'essouffler, alors que sera proposée cette année la plus importante programmation de son histoire.

Depuis longtemps, l'événement a permis, selon le coordonnateur, une réconciliation avant que le terme ne soit utilisé comme aujourd'hui , en proposant une programmation mixte entre autochtones et allochtones.

Durant le Tournoi de hockey des Premières Nations, qui a eu lieu au début du mois d'avril à Trois-Rivières et qui a rassemblé des représentants de plusieurs nations autochtones, un camion publicitaire du festival Innu Nikamu était sur place pour présenter la programmation de l'édition 2023. Photo : Facebook/Festival Innu Nikamu

Je crois que c'est ce qui fait en sorte que ce soit autant des Innus, des Atikamekw, des Cris que des allochtones de la Côte-Nord et de partout qui se sentent interpellés en voyant des affiches du festival , exprime M. Thirnish Pilot. Nous recevons actuellement des messages de gens provenant de tous les milieux!

Pour expliquer le but de la campagne de publicité, il donne en exemple : Le fait de voir des affiches et de grands panneaux à Montréal et à Québec, ça donne le même genre de sentiment pour nous que pour des Québécois qui verraient leur drapeau dans un pays étranger. C'est rassembleur, ça crée de la fierté.

Différents formats d'affiches ont été utilisés et le festival a même organisé un concours permettant aux participants de courir la chance de gagner des prix en argent de 500 $ et des passeports pour l'événement qui aura lieu au mois d'août. Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Des plans pour le 40e festival

Pour Innu Nikamu, une telle campagne publicitaire et une programmation historique permettent de mettre la table pour 2024.

On travaille déjà à l'organisation de la 40e édition, pour laquelle on espère ramener des artistes qui ont été des véritables rock stars au festival dans les années 1980-1990, mais qui ne sont plus nécessairement sur les radars aujourd'hui , explique le coordonnateur.

« Nous aimerions également avoir une dimension plus internationale et inviter des artistes autochtones de Nouvelle-Zélande ou d'Hawaï. Ce serait génial pour l'échange culturel ainsi que pour la région. » — Une citation de Normand Junior Thirnish Pilot, coordonnateur du festival Innu Nikamu

Normand Junior Thirnish Pilot, coordonnateur du festival Innu Nikamu et cinéaste. Photo : Radio-Canada / Catherine Paquette

Bien que ce ne soit pas le but premier de la campagne publicitaire des dernières semaines, les organisateurs s'attendent tout de même à ce que celle-ci amène de nouveaux festivaliers.

Certains défis logistiques viennent avec un plus grand afflux de personnes. En plus de nouveaux emplacements de camping, nous devrons probablement prévoir dès cette année de plus grands espaces de stationnement ainsi qu'un système de navettes pour faciliter l'accès au site. Ces améliorations seraient également utiles pour l'an prochain.

Plusieurs niveaux d'importance

Dès ses débuts, Innu Nikamu a permis aux Innus de Mani-utenam d'exprimer leur identité à travers leur art. Le festival se déroule sur le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones de la communauté, ce qui permet, selon les organisateurs, de transformer le lourd passé de l'endroit en un lieu de célébration d'une culture qui refuse de s'éteindre .

En donnant une vitrine aux artistes autochtones depuis toutes ces années, le festival a participé à la normalisation de l'expression artistique chez les Premières Nations, ce qui se reflète aujourd'hui par la plus grande place qui est attribuée aux Autochtones autant en musique qu'en littérature ou en arts visuels.

On veut que tous se sentent représentés, il y en a pour tous les goûts et tous les styles musicaux. Cet été, il va y avoir des artistes comme Émile Bilodeau, Roxane Bruneau et Loud : Ce n'est pas parce qu'on est Innu qu'on n'aime pas la musique allochtone et vice-versa , souligne Thirnish Pilot.

Au niveau des festivals de musique, Innu Nikamu a pavé la voie en proposant une programmation mixte pour montrer que le fait de mettre en scène des Autochtones et des allochtones ensemble, ça marche , dit-il.

C'est sûr qu'en faisant ça, on souhaite aussi continuer de donner l'exemple et ainsi favoriser l'inclusion des artistes autochtones dans les différents événements musicaux qui se déroulent un peu partout au pays , ajoute-t-il.