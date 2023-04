Une regalia mi’kmaw rapatriée de l’Australie après plus d’un siècle

Une regalia mi'kmaw (habit traditionnel) qui a été remise à un musée australien il y a plus de 100 ans a été rapatriée par la Première Nation de Millbrook, en Nouvelle-Écosse.

L'ensemble, qui comprend une veste, des collants, une pochette, une broche en argent et une pipe, était conservé au Museum Victoria de Melbourne depuis les années 1890.

Heater Stevens, directrice du centre culturel et patrimonial de Millbrook, situé à Truro en Nouvelle-Écosse, travaillait au rapatriement de la regalia depuis 2013.

Le retour tant attendu s'est fait le mois dernier après une décennie de discussions avec le musée, de longues formalités administratives et des retards engendrés par la pandémie de COVID-19.

Heater Stevens et De-anne Sack, une porteuse de pipe mi'kmaw, se sont rendues à Melbourne pour récupérer les objets.

De ramener la regalia à la maison, ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour toute notre nation mi'kmaw , a déclaré Mme Stevens à l'émission Mainstreet Halifax, sur les ondes de CBC Radio mercredi dernier.

C'est une chose pour laquelle je me suis battue très fort pour la ramener chez moi, et je suis très fière de l'avoir ici pour notre peuple , ajoute-t-elle.

Heather Stevens, à gauche, deux aînés autochtones d'Australie, également connus sous le nom d'oncles, et De-anne Sack sont vus avec la regalia mi'kmaw au musée de Melbourne le mois dernier Photo : Heather Stevens

La regalia comprend une veste magnifiquement brodée et décorée de perles le long de l'ourlet, des revers, des épaules, des poignets et du dos. Les mocassins et la pochette sont ornés de perles similaires.

La pipe est faite de bois et de piquants de porc-épic et présente des animaux sculptés uniques aux Mi'kmaq.

Heater Stevens explique que cette regalia aurait été fabriquée par une artisane mi'kmaw du nom de Mary Christina Morris, qui vivait entre Millbrook et Shubenacadie dans les années 1840.

Sa fabrication avait été commandée par Samuel Huyghue, un fonctionnaire, écrivain et artiste du Canada atlantique, qui s'inquiétait de l'avenir de la culture et de l'artisanat mi'kmaw.

Samuel Huyghue a quitté la Nouvelle-Écosse avec la regalia durant la seconde moitié du 19e siècle et a déménagé en Angleterre. Il s'est ensuite rendu à Melbourne, en Australie, où il est décédé en 1891, et a légué la regalia au Museum Victoria.

Une pipe, qui était incluse avec la regalia, est faite de bois et de piquants de porc-épic, présente des animaux sculptés uniques au territoire mi'kmaw Photo : Heather Stevens/Museums Victoria

Depuis, la regalia est demeurée en Australie jusqu'à ce que Heater Stevens se demande pourquoi le centre culturel et patrimonial de Millbrook affichait une photo de la regalia, plutôt que l'objet lui-même.

C'est ainsi qu'ont commencé ses efforts pour rapatrier la regalia. Heater Stevens a finalement reçu le feu vert le mois dernier.

Des retrouvailles émouvantes

Heater Stevens et De-anne Sack étaient de retour en Nouvelle-Écosse avec la regalia dimanche dernier, après des retrouvailles émouvantes.

La directrice du centre culturel et patrimonial de Millbrook explique que le personnel du musée australien les avait amenés dans une pièce où la regalia était dans une caisse. On leur a permis de passer 10 à 15 minutes seuls avec la regalia.

Je ne pouvais pas croire que c'était réel. J'étais là avec cette regalia. Je ne pouvais pas la voir, parce qu'il y avait une couverture protectrice dessus, mais je n'avais pas besoin de la voir à ce moment-là, parce que De-anne et moi avons ressenti une connexion dès que nous avons franchi la porte , dit Heater Stevens.

De-Anne Sack a commencé à chanter et à jouer du tambour, tandis que Heater Stevens posait ses bras et sa tête sur la caisse tout en remerciant la regalia.

Cette paire de mocassins perlés a également été rapatriée en Nouvelle-Écosse depuis le musée de Melbourne, en Australie. Photo : Heather Stevens/Museums Victoria

Lorsque la caisse a été ouverte, Mme Stevens a vu la veste brodée pour la première fois.

Je ne pouvais pas croire à tant de savoir-faire. J'ai été submergée, vous savez, de tous ces sentiments.

J'étais triste parce que cela faisait si longtemps qu'elle n'était pas rentrée à la maison avec nous, et j'étais heureuse en même temps. J'étais aux anges que la regalia revienne à la maison , explique Heater Stevens.

Le travail continue

La regalia sera conservée au centre culturel et patrimonial de Millbrook sans toutefois être exposée pour le moment, explique Heater Stevens.

Elle précise que le centre travaille avec le Musée de la Nouvelle-Écosse pour mettre au point une vitrine à 360 degrés qui comprendra un récit oral de l'histoire de la regalia, en anglais et en mi'kmaw.

La regalia devrait être dévoilé au public le 21 juin prochain à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Certains Mi'kmaq ont déjà eu l'occasion de la voir et cela a été une expérience très émouvante, témoigne Heater Stevens.

Cette regalia devait être de retour. Et vous savez, je l'ai fait pour notre peuple. Ils sont si heureux de l'avoir chez eux à Mi'kma'ki (le territoire traditionnel des Mi'kmaw) et ils en sont reconnaissants , ajoute-t-elle.

D'après un reportage de Cassidy Chisholm, de CBC.