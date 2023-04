Des Autochtones accusés de ralentir un projet de halte routière

Ceux qui ont traversé la réserve faunique La Vérendrye pour se rendre à Val-d’Or ou à Mont-Laurier connaissent la 117. Une longue route, bordée de sapins et de lacs, mais aucune halte routière.

Enfin si.

Une.

Mais qui est faite de roulotte de chantier et qui, selon Pierre Dufour, député caquiste de la circonscription Abitibi-Est, est gracieusement mise à la disposition des voyageurs par la Sépaq.

La station-service du Domaine dans la réserve faunique La Vérendrye est une solution provisoire avant la construction d'une véritable halte routière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

À la base, ce service était pour les employés du parc, mais comme il n’y a plus de halte routière, la roulotte est ouverte aux autres usagers , précise-t-il encore.

Depuis 2019, un projet de grande halte routière est sur la table du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ). L’installation comprendrait bien plus que de simples tables de pique-nique. Elle compterait une station d'essence et des restaurants.

Le problème, c’est que c’est un dossier qui n’aboutit pas , dit M. Dufour.

Pierre Dufour était le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs sous le précédent gouvernement de François Legault. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La raison, selon lui : le projet de halte se trouve sur le territoire des Anishnabeg de Lac-Barrière, cette communauté située à mi-chemin entre Mont-Laurier et Val-d’Or, au bord de la route 117.

Il y a un manque de volonté du conseil de bande de Lac-Barrière. On a pourtant discuté avec eux pour voir les innombrables possibilités qui pourraient les intéresser , poursuit le député.

La route 117 traverse toute la réserve faunique La Vérendrye. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

D'après M. Dufour, le gouvernement a proposé aux Anishnabeg un système de cogestion et même la création, dans la halte, d’un mini-musée pour raconter l’histoire de l’occupation du territoire par les Anishnabeg.

Le député assure que la porte est toujours ouverte.

Par courriel, Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, a dit qu'il était en constante communication avec le chef .

Au lendemain de son élection, nous avons abordé quelques points, dont celui de la halte et l’entente sur la chasse et la foresterie. Je suis toujours en attente de ses nouvelles, comme entendu lors de nos échanges , a-t-il encore dit.

Il y avait une ouverture avec Tony Wawatie [l’ancien chef, NDLR], mais on ne sent pas ça du côté de Casey Ratt [le chef récemment élu, NDLR] , dit M. Dufour, qui croit que la halte routière n’est simplement pas la priorité de la communauté.

Il en va de la sécurité des conducteurs, martèle le député.

Selon le député, la halte est essentielle pour des questions de sécurité avant tout. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sarah Babineau

L'électricité d'abord

Contacté par Espaces autochtones, le chef de Lac-Barrière, Casey Ratt, explique que le problème d'électricité est un enjeu à gérer avant l'élaboration d'un plan concret.

Casey Ratt, le chef de Lac-Barrière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Rappelons que la communauté de Lac-Barrière n'est pas raccordée au réseau électrique d'Hydro-Québec et subvient à ses besoins en électricité grâce à une génératrice seulement.

Comment amener le courant à la station d'essence? Rencontrer le MTQ n'a aucun sens tant que ce problème ne sera pas réglé, estime le chef.

Il ajoute que depuis son élection, il y a environ un mois, personne ne l'a contacté à ce sujet.