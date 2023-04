Ces Anishnabeg qui veulent faire sécession

Quand le gouvernement fédéral ne vous reconnaît pas et que vos relations avec votre conseil de bande sont tendues, voire inexistantes, quelles sont vos options pour bénéficier des services auxquels vous avez droit?

La meilleure est celle de réussir à créer son propre conseil de bande. Sauf que pour les gens de Maigan Agik, cela n’arrivera probablement jamais.

Ce groupe d’une cinquantaine de personnes n’est pas reconnu officiellement comme une communauté par Service aux Autochtones Canada (SAC). Ses membres ont été mis dehors ou sont partis de leur plein gré, selon les versions, de la communauté anishnabe de Lac-Barrière à la frontière entre l’Abitibi et la Vallée de la Gatineau, dans la réserve faunique de la Vérendrye.

Maigan Agik est située à une trentaine de kilomètres de Lac-Barrière, aussi appelée Lac-Rapide. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Après de profondes dissensions, quelques familles se sont installées au niveau du hameau du Domaine.

Aujourd’hui, avoir accès aux services auxquels ils ont droit semble difficile.

Leur autonomie

Pour pouvoir se détacher de Lac-Barrière, les dissidents de Maigan Agik rêvent d’une sécession en bonne et due forme. Ils veulent créer leur communauté, qu’elle soit reconnue par le gouvernement fédéral et qu’un conseil de bande soit constitué.

Mais le processus de division n’est pas simple. Il est encadré par la Loi sur les Indiens et exige que les raisons de cette division soient énoncées. Il faut désigner une assise territoriale et la division ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires , peut-on encore lire sur le site du gouvernement.

Geneviève Nottaway vit à Maigan Agik depuis 1996 et souhaite que sa communauté dispose de son propre conseil de bande. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Dans ce processus, il faut que la bande proposée négocie les modalités de la séparation et ces modalités seront examinées par SAC . C’est ensuite le sous-ministre de Services aux Autochtones Canada qui donne son accord de principe, avant la tenue d’un vote organisé dans la communauté pour s’assurer que la majorité des membres sont d’accord avec les modalités de la séparation . Puis SAC donne son aval définitif.

Bref, un long processus dont les garanties de réussite sont peu élevées étant donnée la complexité de la démarche.

Depuis 1999, on demande d’avoir notre bande. Si on avait notre propre bande, on ne dépendrait pas de Lac-Barrière , raconte Geneviève Nottaway. L’aînée Shirley Thomas, elle aussi, plaide pour une division officielle. Comme tous les gens rencontrés à Maigan Agik, finalement.

Shirley Thomas est l'une des membres les plus âgées. Elle refuse de retourner à Lac-Barrière. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Problème, le conseil de bande de Lac-Barrière n’acceptera jamais cette division, croit James Sperlazza, le conjoint de Mme Nottaway.

En entrevue avec Espaces autochtones, le nouveau chef de Lac-Barrière, Casey Ratt, indique qu’aucune demande formelle n’a jamais été faite en ce sens. Mais si on en arrive à cette situation, la question du territoire sera un gros enjeu.

Ils sont installés en plein milieu du territoire de Lac-Barrière , rappelle le chef Ratt. Des questions territoriales sont en jeu ici, car plus une bande est unie et compte de membres, plus son poids politique en vue d'éventuelles négociations est important.

Différents contentieux

L’un des principaux points de friction est l’accès au transport médical. Geneviève Nottaway, l’une des résidentes de Maigan Agik, assure que pour y avoir accès, c’est tout un chemin de croix.

D’autres membres ont déjà contacté Service aux Autochtones Canada pour obtenir des informations à ce sujet. Ainsi, dans un courriel daté d’octobre 2021, Naomi Thomas écrit à l’agent de programme des services de santé non assurés, Christopher Talbot.

Les ambulances se rendent à Maigan Agik pour les urgences, assurent les membres de la communauté. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Nous vous avons dit que les enfants et les habitants de [Maigan Agik] se voyaient refuser le transport médical à partir de [Lac-Barrière], qu'ils manquaient des rendez-vous et qu'ils étaient inscrits sur la liste noire parce qu'ils n'avaient pas leur propre véhicule ou les moyens de se rendre à leur rendez-vous , peut-on lire dans ce courriel.

Dans sa réponse, M. Talbot explique qu’un autobus s’arrête à Grand-Remous et qu’il se rend à Ottawa. Un service que prendrait entièrement en charge SAC . Pour rappel, Grand-Remous est à une centaine de kilomètres de Maigan Agik.

Le transport médical pourrait se faire de Grand-Remous à Ottawa ou Maniwaki. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Dans un autre courriel, il explique qu’il y a une différence entre la prise en charge du transport médical des membres de [Lac-Barrière] et celle des membres de Maigan Agik .

Les membres de [Lac-Barrière] voient leurs frais de transport médical remboursés par la collectivité de [Lac-Barrière]. Les membres de Maigan Agik, quant à eux, voient leurs frais remboursés par les SSNA (Services de santé non assurés). J'ai précisé que toute demande de remboursement de frais de transport pour raison médicale devait nous être adressée et non à [Lac-Barrière] , écrit-il encore.

La communauté de Maigan Agik est semi-isolée. Elle est située à mi-chemin entre Mont-Laurier et Val-d'Or. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Si un ami ou un membre de la famille conduit le patient, il peut aussi être remboursé à hauteur de 0,225 $ par kilomètre parcouru, indique M. Talbot.

Interrogé sur le dossier du transport médical, SAC nous a renvoyé vers le Centre d’amitié autochtone de Maniwaki à qui le ministère a confié cette mission.

Contacté par Espaces autochtones, le centre d’amitié nous a renvoyé à son tour vers SAC .

Finalement, SAC nous a indiqué qu’en 2022, 12 transports aller-retour ont été effectués par le centre d’amitié.

De son côté, le chef Casey Ratt assure que Lac-Barrière se met à la disposition des gens de Maigan Agik et peut leur organiser les transports médicaux avec leur propre chauffeur. L’offre est toujours sur la table et l’a toujours été , dit-il.

Le chef Casey Ratt assure qu'une main est tendue envers les membres de Maigan Agik. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Face à cette situation complexe, Geneviève Nottaway indique que finalement, personne ne demande de transport médical. Elle concède toutefois que l’ambulance se rend à Maigan Agik pour les urgences.

Et les maisons?

Pour leurs maisons, la Société d’habitation du Québec (SHQ) est intervenue financièrement auprès de Maigan Agik. À l’automne 2011, la SHQ a alloué plus de 63 000 $ pour financer des réparations sur 10 maisons. Puis, entre 2014 et 2016, 125 000 $ additionnels ont été alloués.

La gestion des travaux avait alors été confiée à la Corporation Waskahegen.

Ces sommes, d'après la SHQ, ont servi entre autres à corriger les problèmes des poêles à bois.

Depuis, la SHQ n’a pas reçu d’autre demande d’aide provenant de cette communauté , précise encore Sylvain Fournier, conseiller en communication de la SHQ .

Sur place, les membres racontent aussi que des travaux avaient été commencés avant qu'ils soient suspendus sans explications.

Ils sont persuadés que le conseil de bande a tenté de leur mettre des bâtons dans les roues, ce que nie le chef Ratt qui rappelle notamment qu’une aire de jeu leur a été construite.

Il souligne également que le conseil de bande paie pour l’organisation du transport scolaire de la dizaine d’enfants qui se rendent quotidiennement de Maigan Agik à Maniwaki.

Geneviève Nottaway assure aussi que le petit centre communautaire (très rustique) a été construit avec l'argent de ses parents et que Noami et son mari ont fait de don de planches de bois.

Une dizaine d'enfants vivent à Maigan Agik et font le trajet tous les jours jusqu'à leur école, à Maniwaki. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Désespérées, les familles de Maigan Agik ont depuis longtemps cessé de se reposer sur le conseil de bande Lac-Barrière. C’est la débrouille qui règne encore. Et probablement pour longtemps.

Ce texte est le deuxième d'une série sur la communauté non reconnue de Maigan Agik.