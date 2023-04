Repenser le droit canadien après la répudiation de la « doctrine de la découverte »

Le rejet de cette doctrine, qui a servi de fondement à la colonisation dès le XVe siècle, accentue la nécessité de repenser la façon dont le droit canadien peut s'aligner avec la compréhension contemporaine des droits des Autochtones et de l'égalité entre les peuples, analyse Tamara Baldhead Pearl, à l'émission de radio de CBC, Day 6.

« Plus le consensus sur le fait que la doctrine de la découverte est fondamentalement raciste et immorale sera répandu, plus il sera difficile pour les tribunaux canadiens de continuer à statuer sur des affaires fondées sur cette doctrine. » — Une citation de Tamara Baldhead Pearl, professeure adjointe à la Faculté de droit de l'Université de l'Alberta

Dans un communiqué publié le 30 mars, le Vatican a affirmé que la doctrine entérinée par plusieurs bulles pontificales du XVe siècle avait été utilisée pour justifier l'expropriation des peuples autochtones par les souverains colonisateurs et ne faisait pas partie de l'enseignement catholique. Les Européens s'en seraient servi pour motiver la saisie de territoires appartenant à des peuples autochtones.

Interpellée sur les effets actuels de cette doctrine dans le droit canadien, Mme Baldhead Pearl explique que plusieurs décisions antérieures de la Cour suprême du Canada, et surtout de la Cour suprême des États-Unis, ont adopté cette doctrine de la découverte .

Plus précisément, la jurisprudence remonte à une série d'affaires de la Cour suprême des États-Unis, communément appelée la trilogie Marshall [...] en particulier l'affaire de 1823 , cite la professeure originaire de la communauté crie One Arrow en Saskatchewan.

Selon elle, la répudiation par le Vatican aura surtout un impact significatif sur ceux qui modifient le droit, afin que nous nous distancions de la doctrine de la découverte et que nous utilisions les traités [et] la relation de nation à nation que nous avions, confirmée par la Proclamation royale de 1763, comme fondement de nos relations ici au Canada.

Les droits ancestraux visés

Tamara Baldhead Pearl estime aussi que la quasi-totalité des affaires et de la jurisprudence relatives aux droits ancestraux (article 35 de la loi constitutionnelle) sont affectées par la doctrine de la découverte .

Le caractère insidieux de la suprématie blanche elle-même est enracinée dans notre jurisprudence , dénonce-t-elle en entrevue à l'émission Day 6.

En exemple, elle cite le caractère bijuridique du Canada, qui applique deux droits communs en matière privée : la common law et le droit civil. L'existence de ces deux droits communs s'explique par l'histoire, par la colonisation de l'Amérique par les Anglais et les Français, stipule la description ministérielle fédérale.

Nous avons en fait plusieurs ordres juridiques, parce que la Confédération a été fondée par plusieurs peuples, pas seulement ce mythe d'une fondation bijuridique des Français et des Anglais, mais [aussi] plusieurs peuples autochtones qui ont contribué à la Confédération , fait valoir Mme Pearl.

Existe-t-il un moyen de renverser l'influence de la doctrine dans la jurisprudence canadienne? Il y a certainement eu des tentatives depuis longtemps [...] par exemple, des enquêtes nationales ont été menées , rappelle la professeure adjointe en droit.

Dotée d'un optimisme prudent, Tamara Baldhead Pearl espère que cette déclaration du Vatican contribuera à délégitimer les hypothèses sur lesquelles reposent la souveraineté de la Couronne [...] . Et pour les plus dubitatifs, elle recommande la lecture du rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation et celui de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

D'après les informations de Paul Hantiuk et de l'émission Day 6, CBC