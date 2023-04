Des accusations maintenues pour un acteur du film Il danse avec les loups

Associated Press

Dans une ordonnance rendue vendredi en fin d'après-midi, la juge du tribunal de district du comté de Clark, Carli Kierny, a tranché que les procureurs avaient présenté suffisamment de preuves. Cependant, elle estime qu'aucun témoignage substantiel ne permet d'associer Nathan Chasing Horse à la psilocybine (champignons magiques) que les enquêteurs ont trouvée lors d'une perquisition à son domicile.

Chasing Horse, 46 ans, avait demandé au tribunal de rejeter tout l'acte d'accusation, affirmant que les plaignantes voulaient avoir des relations sexuelles avec lui. L'une des filles avait moins de 16 ans – l'âge du consentement au Nevada – lorsqu'elle a déclaré que Chasing Horse avait commencé à l'abuser.

Chasing Horse a été accusé en février d'agression sexuelle sur un mineur, d'enlèvement, de maltraitance d'enfant, d'obscénité et de trafic de drogue. Il est détenu sous caution de 300 000 $ dans une prison depuis le 31 janvier, date à laquelle il a été arrêté près de la maison qu'il partageait avec ses cinq épouses à North Las Vegas.

Son arrestation a conduit à d'autres accusations criminelles dans au moins trois autres juridictions, y compris au Canada et au Nevada, ainsi que dans la réserve autochtone de Fort Peck au Montana.

Chasing Horse est né dans la communauté de Rosebud, dans le Dakota du Sud. Il est principalement connu pour son rôle du jeune guerrier sioux Sourit beaucoup dans le film de Kevin Costner en 1990.

Abus de pouvoir

La police et les procureurs ont déclaré qu'au cours des décennies qui ont suivi son apparition dans le film oscarisé, Chasing Horse s'était présenté comme un guérisseur doté de pouvoirs de guérison et capable de communiquer avec des êtres supérieurs.

Les autorités l'accusent d'avoir utilisé sa position pour diriger une secte connue sous le nom de The Circle et avoir accès à des filles et des femmes vulnérables. Il aurait eu aussi des épouses mineures.

Les crimes présumés remontent au début des années 2000 et ont eu lieu dans plusieurs États américains, dont le Nevada, le Montana et le Dakota du Sud, selon son acte d'accusation devant un tribunal d'État.

L'une des victimes avait 14 ans, selon les autorités, lorsque Chasing Horse lui a dit que les esprits de leurs ancêtres lui avaient ordonné d'avoir des relations sexuelles avec elle.

Un procès doit commencer le 1er mai. Chasing Horse a plaidé non coupable et a invoqué son droit à un procès dans les 60 jours suivant sa mise en accusation.

Il doit revenir au tribunal la semaine prochaine pour une audience sur une autre requête demandant au juge de lui accorder des procès séparés. Chasing Horse et ses avocats ont fait valoir dans la requête que les allégations des plaignantes n'étaient pas liées.